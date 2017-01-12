Ekonomistler: Kur baskısında viraj aşılabilir

Görüşler şöyle:

İngiliz ekonomist Timothy Ash: Darbe girişimi sonrasında normalleşmenin kısa sürede gerçekleşeceğine ilişkin beklenti maalesef gerçekleşmedi. Kurda ciddi artış gerçekleşti. Ocak 2014’te yapılan sert faiz artırımını hatırlayacak olursak, TL dengelenmiş ve uzun vadede faiz yeniden indirilebilir hale gelmişti.

Capital Economics Kıdemli Gelişmekte olan Piyasalar Ekonomisti William Jackson: TL’deki düşüşün temelinde iki sebep var. Biri FED’in para politikasının sıkılaştırma görünümü. Bu ABD hazine gelirlerini artırarak Türkiye’nin cari açığını finanse etmesini zorlaştırıyor. İkincisi ise piyasalar, Merkez Bankası’nın para birimini dengelemek için faiz artırımına gidebileceğine ikna olmuş değil.

TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio: Dolar kurundaki artış bugünlerde biraz ekstrem görünüyor. Mali tablolar sermaye çıkışının devam ettiğini gösteriyor. Finansal açıklaması ise kısa vadeli faiz oranları mevcut riskleri taahhüt altına alabilecek yükseklikte değil.

HOUTE: TL, UZUN VADEDE GÜÇLENİR

ING Euro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden Houte, Türk Lirası’nın (TL) uzun vadede güçleneceğini söyledi. Peter Vanden Houte, TL’deki oynaklığın kısa vadeli olmasının muhtemel göründüğüne işaret ederek “Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çok zor bir pozisyonda olduğu için kısa vadeli oynaklığın sürmesi muhtemel. TCMB sermaye çıkışını durdurmak için faiz oranlarını yükseltmeli ancak aynı zamanda ekonomik büyümenin olumsuza dönmesi düşük faizler için mazeret sayılabilir” ifadelerini kullandı. TL’nin uzun vadede mevcut baskı seviyelerinden çıkarak biraz daha güçleneceğine inandığını ifade eden Houte “Unutulmamalıdır ki bugün zor bir durumda olsa bile Türkiye hala yüksek büyüme potansiyelli, yapısal olarak dinamik bir ekonomiye sahip” dedi.