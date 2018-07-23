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Ekonomistlerle sürpriz görüşme sona erdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla biraraya geldi. Albayrak toplantıya katılanların güncel gelişmelerle ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla biraraya geldi, Albayrak toplantıya katılanların güncel gelişmelerle ilgili görüş ve önerilerini dinledi.
 
Albayrak toplantı ardından yaptığı açıklamada, "Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
 
 
 
Toplantı 2,5 saat sürdü
 
Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleşen ve 2.5 saat süren toplantı çıkışında açıklama yapan öğretim görevlisi ve köşe yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, toplantıda konuşulanlarla ilgili olarak "Dünya ekonomisinde ve aynı zamanda Türkiye ekonomisinde, şu anda yaşanmakta olan süreçlere yönelik olarak genel anlamda tespitler yapılıyor. Bugün gelen akademisyenler dünya ekonomisindeki öncelikli başlıkların ne olduğu, bunların küresel sistemde, Türkiye de dahil olmak üzere öncü ülkeler üzerinde nasıl etkileri olabileceği, bu çerçevede de Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadede küresel gelişmelere yönelik olarak bunları Türkiye için fırsata dönüştürmek adına neler yapılabileceği konusunda önemli tespitler yapıldı" dedi.
 
Ekonomi yazarı Şeref Oğuz:
İçeride uyumun önemi konuşuldu. Ekonominin çeşitli aktörlerinin görüşleri alındı. Herkes eldivensiz bir şekilde düşündüğünü, ekonomide, kısa vadede ve orta vadede neler yapılması gerektiğini anlattı. Bu konuyla ilgili olarak bakan çok uzun ve detaylı notlar aldı. Hatta bir görüş de oluşmaya başladı. Özellikle Türkiye'nin dönüşüm sürecinde taşıdığı fırsatlar ve aynı zamanda tehditler, bir bakıma herkes tarafından dile getirildi
 
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise şunları söyledi:
Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili önümüzdeki döneme ait görüşleri paylaştık. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisine, farklı görüşler, farklı açılardan bakışlar... Bundan sonra Türkiye ekonomisine yönelik neler yapmalı, neler planlanıyor, son birkaç gündür basında da çıkan, sayın bakanın da vurguladığı noktalar, tekrar vurgulandı. Sorunların çözümü konusunda neler yapılması planlanıyor... Görüşlerin paylaşıldığı bir toplantı oldu.
 
(uzmanpara)

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