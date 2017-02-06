Ekonomiye dev kalkan

Köprü, yol ve büyük alt yapı yatırımlarının finansmanını sağlayacak Türkiye Varlık Fonu’nun kapsamı genişliyor. Ziraat Bankası, PTT, BOTAŞ, BİST, Çaykur ve Türksat gibi kuruluşların ardından dün de Halk Bankası, Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom’un devlete ait hisseleri ile turizm bölgelerinde toplam 2.3 milyon metrekare Hazine arazisi Fon’a devredildi. Böylece 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen fon, dünkü devirlerle birlikte daha da güçlendi. ‘Yatırım’, ‘kalkınma’ ve ‘istikrar’ gibi üç ayrı işlevi bulunan fon, bir yandan piyasalarda yaşanabilecek dalganın sigortası olacak bir yandan da ekonominin büyümesini sağlayacak.

İLAVE 1.5 PUAN BÜYÜME

Yatırımların önünü açarak 100 binlerce kişiye yeni istihdam kapısı olması beklenen Türkiye Varlık Fonu’nun büyüme oranına gelecek 10 yıl içinde yıllık yüzde 1.5 ilave artış sağlanması hesaplanıyor. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre fon aracılığıyla farklı piyasalarda kullanılabilecek kaynakların çeşitliliği artırılırken, halka arz ve tahvil ihracı gibi farklı modeller masada yer alıyor. Varlık Fonu’na devredilen şirketlerin ilk etapta satışı ise düşünülmüyor. Mülkiyeti Hazine’ye ait olan taşınmazların satışı fon eliyle daha hızlı yapılacak.

BÜTÇE YÜKÜ KALKTI

BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) ve Çaykur gibi kuruluşların Hazine üzerindeki yüklerinin Varlık Fonu üzerinden sağlanacağına dikkat çeken bir yetkili “Hissedar orası olacak. Herhangi bir zarar olması halinde kaynak aktarımı Hazine yerine Varlık Fonu üzerinden yapılacak. Bütçedeki yükler de oraya devredilecek. Daha profesyonel yönetilecek. Hem Hazine Müsteşarlığı hem de Maliye Bakanlığı’nın eli rahatlayacak” dedi. Bir başka yetkili ise “Türkiye’nin en önemli şirketleri fona alındı. Bu şirket hisseleri teminat gösterilerek bu projeler için düşük faizli kredi bulunması mümkün olacak” dedi. Öte yandan yurtdışından sağlanacak kaynağın kredinin yanısıra uluslararası piyasalarda sukuk ya da konvansiyonelborçlanma araçlarıyla da sağlanabileceği de belirtiliyor.

SAVUNMAYA KATKI

Sermaye piyasalarının büyümesi ve derinleşmesinin hızlandırılmasının yanı sıra İslami finansman varlıklarının kullanımının yaygınlaştırılması da Fon’un hedefleri arasında yer alıyor. Bir başka hedef ise savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerdeki yerli şirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olmalarının önünün açılması. Resmi Gazete’de yer alan karar ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na ait veya bu fonun tasarrufundan bulunan 3 milyar TL’lik kaynağın en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içerisinde geri ödenmek kaydıyla Türkiye Varlık Fonu’na aktarılması da kararlaştırıldı.

PROJELERE KAYNAK

Fon ile savunmanın yanı sıra, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve havalimanı ile nükleer santral gibi projelere kamu kesiminin borcu artırılmadan finansman sağlanacak. Fon, sermaye piyasalarının gelişimine ve yabancı sermaye akışına da katkıda bulunacak. Sayıştay Kanunu’na tabi olmayacağı için denetime tabi olmayacağı yönündeki spekülasyonların aksine fon, uluslararası denetime tabi olacak. Fon ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yönetim düzenlemelerine uyacak.

FON NELER KAZANDIRACAK?