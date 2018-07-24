Ekonomiye güven 21 ayın zirvesinde

Türk halkının ekonomiye olan güveni artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4 artış kaydetti. Temmuzda 73.1 seviyesini gören endeks, Ekim 2016’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Tüketici güven endeksi, Ekim 2016’da 74 seviyesinde gerçekleşmişti.

BELİRSİZLİK YOK OLDU

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, yaptığı açıklamada, tüketici güvenindeki yükselişte, seçimlerin sonuçlanması ve siyasi belirsizliğin sona ermesinin etkili olduğunu söyledi.

Erkan, seçim sonrası belirsizliğin geçmesini bekleyen tüketicilerin mevcut durum algısında iyileşme yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti: “Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş, bu artışı sınırlamış olabilir. Yüksek faiz ortamı ve dalgalanan kurlar muhtemelen tüketim eğilimini olumsuz etkilemeyi sürdürebilir ancak para ve mali politika koordinasyonu ve ekonomi yönetiminin yapısal anlamda atabileceği olumlu adımlar çerçevesinde olumsuzluklar elimine edilebilir, döviz kurlarında dalgalanmanın önüne geçilir ve enflasyonda düşüş sağlanabilirse tüketim eğilimlerine bu durum artış olarak yansıyabilir.”