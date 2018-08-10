Ekonomiye köklü çözüm

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak Yeni Ekonomi Modeli (YEP) ve Orta Vadeli Plana (OVP) dair Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan konu başlıklarını değerlendiren ekonomistler, akademisyenler ve sektör yöneticileri, Türkiye’nin büyük bir ekonomik dönüşümle hem daha fazla üreten hem de döviz kuru üzerinden olduğu gibi dış operasyonlara dayanıklı bir yapıya geçtiğini söyledi. İnşaat ve hizmet sektörüne dayalı büyümenin sanayi ve tarım sektörlerindeki büyümeyle dengeleneceğini, kamunun tasarruf ve borçlanma tedbirlerinin özel sektörün de önünü açacağına dikkat çeken uzmanlar, ithalata dayalı büyüme ve borçlanmanın azalmasıyla, bir yandan büyüme sürerken diğer yandan dolar operasyonlarının etkisinin de azalacağını söyledi.

Dövizi düşürmek öncelikli hedef

Ekonomist Şeref Oğuz, devletin önce kendinden başlayarak Türkiye’de bir sıkı maliye ve dengeleme süreciyle piyasalarda kaybolan güveni yeniden tesis edeceğini söyledi. Oğuz, şunları söyledi: “Yeni Ekonomi Modeli’nde Türkiye’nin yüksek büyümesi için gerekli adımlar da atılacak ama acil olarak ekonomide ve dövizdeki oynamayı belli dengeye çekmek, ekonomideki verimsizlikleri gözden geçirip maliye politikasında sıkılaştırma ve bütçe disiplinini sağlama yönünde adımlar bekleniyor.

GÜVEN GERİ GELECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre büyüme hedefinin yüzde 3-4’e çekilmesi, ithalat ve ihracattaki tedbirler, cari açığın yüzde 4’de dengelenmesi önemli. Dolar kuru Türk lirası karşısında 2 TL’den 3 TL’ye 25 ayda, 3 TL’den 4 TL’ye 30 ayda geldi ama 4 liradan 5 TL’ye 4 ayda çıktı. Burada da bilinçli bir dezenformasyon var. Yeni yapılanmayla, dövizdeki artış, oynaklığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Piyasada kaybolan güven yeniden gelecek.”