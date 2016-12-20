Elazığ Hastanesi’ne 288 milyon Euro
Rönesans Sağlık Yatırım, Elazığ Şehir Hastanesi için tamamı yabancı yatırımcılardan oluşan yatırımcı grubundan bono ihracı yoluyla 288 milyon Euro finansman sağladı. 1.038 yatak kapasiteli hastane, günde 20 bin kişiye hizmet verecek.
Rönesans Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Rönesans Sağlık Yatırım (RSY) Kamu Özel İşbirliği (PPP) kapsamında hayata geçireceği Elazığ Şehir Hastanesi için yurtdışından bono ihracı yoluyla 288 milyon Euro tutarında finansman sağladı. Elazığ proje bonosu, Türkiye’de 20 yıl vade ile tamamı yabancı yatırımcılara ihraç edilen ilk proje bonosu olurken, aynı zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası’nın Çok taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı (MIGA) ile beraber geliştirilen yeni bir kredi iyileştirme aracı da içeriyor.
4.3 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Bu sayede söz konusu bono, Türkiye’nin, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından Baa2 notu ile derecelendirilen ilk bonosu olma özelliği de taşıyor. Elazığ proje bonosu aynı zamanda ’Yeşil ve Sosyal Bono’ olma özelliği de taşıyor. Kredi iyileştirme aracı sayesinde, proje ratingi, Moody’s tarafından Türkiye notunun iki not üzeri olan Baa2 olarak derecelendirildi. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 20 yıl vade ile alınan Elazığ bonosunun ciddi bir inovasyon ürünü olduğunu ifade ederek “Özellikle büyük şehirler dışında Yozgat, Elazığ, Van, Afyon, Diyarbakır ve Malatya gibi şehirlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Rönesans Sağlık Yatırım (RSY) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu ise grup olarak 6 projeyi üstlendiklerini söyledi. 2019 yılı ortasında tüm şehir hastanelerinin açılışını yapacaklarını dile getiren Yanıkömeroğlu, bu projelere 2020 yılına kadar 4.3 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetti.
DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
Meridiam Operasyon Grup Yöneticisi (COO) Gordon Bajnai da dünyanın farklı bölgelerinde 50’ye yakın yatırım yaptıklarını ancak Türkiye’deki sağlıkta dönüşüm programı kadar kapsamlı bir programa rastlamadıklarını söyledi. Bajnai, hükümetin vizyonunu paylaştıklarını, Türkiye’yi dünyada sağlık alanında lider hale getirmek ve vatandaşlara daha iyi yaşam sunulmasını istediklerini söyledi.
Kimler katıldı?
Bono ihracı, tahsisli satış yoluyla IFC (Dünya Bankası), MUFG (Japon Finans Kuruluşu), Intesa Sanpaolo (İtalyan Finans Kuruluşu), Siemens Financial Services (Alman Finans Kuruluşu), Proparco (Fransız Finans Kuruluşu), FMO (Hollandalı Finans Kuruluşu) ve Industrial and Commercial Bank of China-ICBC’den oluşan yabancı yatırımcı grubuna yapıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.