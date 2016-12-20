Elazığ Hastanesi’ne 288 milyon Euro

Rönesans Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Rönesans Sağlık Yatırım (RSY) Kamu Özel İşbirliği (PPP) kapsamında hayata geçireceği Elazığ Şehir Hastanesi için yurtdışından bono ihracı yoluyla 288 milyon Euro tutarında finansman sağladı. Elazığ proje bonosu, Türkiye’de 20 yıl vade ile tamamı yabancı yatırımcılara ihraç edilen ilk proje bonosu olurken, aynı zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası’nın Çok taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı (MIGA) ile beraber geliştirilen yeni bir kredi iyileştirme aracı da içeriyor.

4.3 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Bu sayede söz konusu bono, Türkiye’nin, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından Baa2 notu ile derecelendirilen ilk bonosu olma özelliği de taşıyor. Elazığ proje bonosu aynı zamanda ’Yeşil ve Sosyal Bono’ olma özelliği de taşıyor. Kredi iyileştirme aracı sayesinde, proje ratingi, Moody’s tarafından Türkiye notunun iki not üzeri olan Baa2 olarak derecelendirildi. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 20 yıl vade ile alınan Elazığ bonosunun ciddi bir inovasyon ürünü olduğunu ifade ederek “Özellikle büyük şehirler dışında Yozgat, Elazığ, Van, Afyon, Diyarbakır ve Malatya gibi şehirlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Rönesans Sağlık Yatırım (RSY) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu ise grup olarak 6 projeyi üstlendiklerini söyledi. 2019 yılı ortasında tüm şehir hastanelerinin açılışını yapacaklarını dile getiren Yanıkömeroğlu, bu projelere 2020 yılına kadar 4.3 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetti.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Meridiam Operasyon Grup Yöneticisi (COO) Gordon Bajnai da dünyanın farklı bölgelerinde 50’ye yakın yatırım yaptıklarını ancak Türkiye’deki sağlıkta dönüşüm programı kadar kapsamlı bir programa rastlamadıklarını söyledi. Bajnai, hükümetin vizyonunu paylaştıklarını, Türkiye’yi dünyada sağlık alanında lider hale getirmek ve vatandaşlara daha iyi yaşam sunulmasını istediklerini söyledi.