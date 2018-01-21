Elazığ yavru balık üretim merkezi oldu

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, geçen yıl 4 milyon 293 bin yavru balık üretimi yaptı.

Keban Barajı'nın yapımının ardından 1976 yılında hizmete başlayan Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Malatya, Bingöl, Tunceli, Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki rezervler ile Karakaya ve Çat baraj göllerinde su ürünleri faaliyetlerini yürütüyor.

Keban Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Celayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 42 yılda üretimini yaptıkları 133 milyon yavru balığı baraj ve göletlerin balıklandırılmasında kullandıklarını söyledi.

Su ürünlerinin korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra bölge insanına ekonomik kaynak sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Celayir, bunun için baraj göllerine ekonomik değere sahip balık bıraktıklarını belirtti.

Hem soğuk hem de ılık su balıklarının üretimi amacıyla kurulan tesiste 600 metrekare büyüklüğünde modern bir üretim binasının da yer aldığını kaydeden Celayir, 20 beton ve toprak havuzda kültür sazanı, gökkuşağı alabalığı, ot sazanı, gümüş sazanı ve yayın balığı üretimi yaptıklarını kaydetti.

Bu yılki balık üretimi 6 milyonu aşacak

Göl ve göletlerdeki balık türlerinin devamlılığının sağlanması konusunda önemli görev üstlendiklerini vurgulayan Celayir, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl ürettiğimiz 4 milyon 293 bin yavru balık, 13 barajın balıklandırılmasında kullanıldı. Sadece Keban Baraj gölüne 1 milyon 850 bin, Karakaya Baraj gölüne ise 1 milyon 100 bin pullu sazan yavrusu bıraktık. 2018 yılında 5 milyon kültür sazanı, 1 milyon gökkuşağı alabalığı, 100 bin ot sazanı ve 5 bin yayın balığı üreteceğiz."

Bu sayede arazileri baraj gölleri altında kalan yerleşim yerlerindeki insanlara alternatif geçim kaynağı sunduklarını dile getiren Celayir, "Baraj göllerine ekonomik değere sahip balık türleri bırakıp yöre insanına ek gelir kaynağı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şabut da üretilecek

Müdür Celayir, Fırat ve Dicle nehirlerinde bulunan ve yöre insanı tarafından çokça tercih edilen, lezzetli bir ete sahip olan şabut balığının da kontrollü üretimine başlama kararı aldıklarını söyledi.