Elektrik arızalarına drone’lar anında müdahale edecek

Bu kapsamda Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Ar-Ge tanıtımını yaptığı projesiyle teknoloji ürünü termal kameralı drone’larla buz yüküne karşı solüsyon kullanacak. Arızanın nerede olduğunu tespit edecek drone’lar, şebekenin ulaşılması zor vadi, tepe, yamaç benzeri ya da orman içinde kar kaplı arazide gidilemeyen noktalara ulaşarak arıza tespitinin kolaylıkla yapılmasını sağlayacak.

ÖDÜLLÜ BİR PROJE

Buz yükü diye adlandırılan bu kütleler, iletkenlerde oluşan devasa ağırlıklarıyla, dinamik ve statik etki yaratarak iletkenleri kopartıp, izolatörleri yerinden sökebiliyor, direkler üzerinde yıkıcı etki oluşturabiliyor. SEDAŞ tarafından gerçekleştirilen ‘Proje Fikri Yarışmasında’ birinci olan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Volkan Ulutaş’a ödül kazandıran proje, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin de katıldığı tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Prototip drone’ların geliştirilerek elektrik dağıtım sektöründe kullanımı, arızalardan kaynaklı enerji kesinti sürelerini de azaltacak. SEDAŞ’ın Ar-Ge projesi büyük bir ilgi ile karşılanırken, geliştirilecek prototip drone’ların elektik dağıtım şirketlerinde enerji adamlarının vazgeçilmez iş araçlarından biri olacağı düşünülüyor.