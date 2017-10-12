Elektrik faturasını düşürmenin yolları
İstanbul Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından yeni evlenecek çiftlere, evlilik alışverişlerinde enerji verimli ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu.
- AA
ENVER'den açıklamada, cep yakmayacak faturalar için evlerde enerjinin verimli kullanılması gerektiği belirtildi.
Evlerdeki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini elektrikli aletlerin tüketiminin oluşturduğu ifade edilerek, enerji verimli kişisel bakım ürünleri ve mutfak eşyası kullanımının faturaların düşürülmesinde oldukça etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ENVER İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, yeni evlenecek çiftlere enerji verimli çeyiz alışverişi yapmaları önerisinde bulundu.
Beyaz eşya ve elektronik aletler alınırken enerji tasarruflu ürünlerin seçilmesinin uzun vadede aile bütçesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mazlum, yeni evlenecek çiftlerin düğün öncesi oturacakları evleri hazırlarken, çamaşır makinesinden buzdolabına, elektrik süpürgesinden odalarda kullanacakları ampule kadar enerji tasarruflu ürünleri tercih etmelerini önerdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.