Bakan Albayrak: Elektrik hatlarına yönelik siber saldırı ve samotaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik kesintilerinin ardından gündeme gelen enerjide sabotaj iddialarına açıklık getirdi. 31 Aralık gecesi üç farklı bölgede yer altı kablolarının kesildiğini açıklayan Albayrak “Gözaltılar var” dedi. Yaşanan elektrik kesintilerinin normal kesintiler olmadığını anlatan Albayrak önceki gün de Amerika merkezli siber atak gerçekleştiğini açıklayarak “Bunları püskürterek süreci yürütüyoruz” dedi.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

A Haber televizyonunda katıldığı programda soruları yanıtlayan Albayrak, Marmara Bölgesi’nde özellikle İstanbul’da geçen hafta yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin birçok ihbar aldıklarını ve değerlendirdiklerini belirterek “Bu hafta itibarıyla detaylı bir şekilde bulguları savcılarımızla paylaşarak bu sürecin yargı ayağını başlattık. Son dönemde artan ihbarlar noktasında çok ciddi bir sürece İçişleri Bakanlığımızla koordineli olarak başladık. Sadece İstanbul değil tüm noktaları dikkate alıyor ve ekstra güvenlik tedbirleri için adımlar atıyoruz. Her türlü sabotaj eylemlerine tedbir almak zorundayız” diye konuştu.

İLK DEFA 7 HAT KOPTU

Elektrik hatlarına saldırılara ilişkin gözaltına alınan kişiler olduğunun altını çizen Enerji Bakanı Albayrak, şöyle devam etti: “İstanbul’da 3 farklı noktadaki eylemde birkaç kişiden bahsediyoruz. Yer altı kablolarının kesilmesinin yanı sıra, farklı eylemler de var. Türkiye’de arz güvenliği açısından bu tedbirleri almak durumundayız. Elektrik kesintilerine ilişkin süreci ilk dakikadan itibaren denetimlerle kontrol ettik. Hava normalleşmeye başladığında da hasarın büyüklüğünü çok net görmüş olduk. 7 ana hattımız tarihte ilk defa aynı anda koptu. Ana omurgayı besleyen 7 hattın tamamında kopmalar yaşayınca sistemde çok ciddi bir hasar meydana geldi. Şu an itibarıyla 7 hattın 4 tanesini sisteme yeniden kattık. Bugün itibarıyla 4 hattı da devreye alarak arz güvenliği açısından önemli bir sıkıntıyı aşmış olduk. Biz İstanbul’da birinci hattı devreye aldıktan sonra hemen kesintilerin tamamını kaldırdık. Çanakkale’den deniz altından geçen hat devredeyken yönettik. İlk hattı devreye aldıktan sonra ilk hatla birlikte tüm İstanbul’un meskenini çözmüş olduk. İkincisinde de sanayiyi çözdük. 3. ve 4. hatların devreye alınması da güvenlikli ve konforlu arzı sağladı.”

ABD KAYNAKLI SALDIRI

Bugün yarın olabilecek her türlü aksaklığa karşı tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Albayrak, “Olayın siber tarafı da var, farklı saldırılarla ilgili taraflar var. 30 Aralık itibarıyla ciddi bir ihbar sonrasında 31 Aralık gecesiyle ilgili tedbir aldık. En son dün (önceki gün) ABD merkezli bir kaynak üzerinden çok yoğun bir siber atak gerçekleşti. Bu saldırılar sistematik şekilde Enerji Bakanlığı’nın farklı noktalarına gerçekleşiyor ve püskürtüyoruz. Ancak Türkiye’nin enerji arz güvenliği noktasından bakıldığında ciddi bir üretim riski yok” dedi.

Bu millet asil ve büyük millet

Albayrak İzmir’deki terör saldırısı konusunda ise şunları söyledi: “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Bu noktada gazetelere baktığımızda Fethi polisimizin ne kadar büyük bir kahramanlık yaptığıyla ilgili haberleri gördük. Ben bir kez daha hamd ediyorum, bu kadar büyük kahramanlar çıkaran, 80 milyonu teyakkuz halinde hazır bekleyen bir milletin üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bu millet çok büyük ve asil bir millet. Terör örgütü noktasında araştırmalarımız devam ediyor. Kesinleşmiş olan tam şudur diyebileceğimiz, henüz benim ulaştığım bir bilgi yok. Artık öyle enteresan günlerden geçiyoruz ki terör örgütünün isminin bir önemi kalmadı. PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKPC, DEAŞ resme bakıyorsunuz artık birbirleriyle koordineli bir şekilde herhangi bir eylemi gerçekleştirme noktasında ortak bir aklın projesine eş güdümlü hizmet veren yapılardan bahsediyoruz. Tüm bu ipler, dönüp dolaşıyor sadece bir merkezde toplanıyor. Biz bunun 80 milyon olarak tüm bu terör örgütlerinin amacının niyetinin ve gayesinin kimler eliyle desteklenerek ülkemizin birliği ve bütünlüğüne darbe vurmaya çalıştığının çok net farkındayız.”