Elektrik tüketiminde geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı

Bu kapsamda, geçen yıl 272 milyar kilovatsaat seviyesinde elektrik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 277.2 milyar kilovatsaat de elektrik tüketti. Söz konusu tüketim, bir önceki yıl tüketilen 265.7 milyar kilovatsaate göre yüzde 4.3 artışa denk geldi. Aynı zamanda, 2016 tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara geçti. Elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki 5.5 milyar kilovatsaat seviyesindeki fark ise ithalatla karşılandı. Geçen yıl elektrik tüketimi günlük bazda en yüksek 10 Ağustos tarihinde görüldü. Türkiye, söz konusu günde artan hava sıcaklıkları sebebiyle aşırı klima kullanımına bağlı olarak 905 milyon 764 bin 38 kilovatsaat elektrik kullandı. Bu arada, en düşük tüketim de Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 12 Eylül 2016 tarihinde günlük 513 milyon 805 bin 39 kilovatsaat elektrik tüketildi. Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında büyürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye’nin artan elektrik tüketimi yatırımların da artarak süreceğini söylemişti.

Elektrik hattını koparana bakanlık takibi

Enerji Bakanlığı elektrik kesintilerine yönelik gelişmeleri anlık takip ederek müdahale ediyor. Elektrik kesintisine neden olan olaylarda suçu olanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Buna yönelik bir olay son olarak İstanbul’da yaşandı. Önceki gün İstanbul Avrupa yakasında bir inşaata beton dökmeye çalışan beton atma aracı 154 kilovatlık iletim hattına çarparak iletkeni kopardı. Bu durum yaklaşık 40 dakikalık elektrik kesintisine neden oldu. İlgili beton şirketi tespit edilerek hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan benzer mahiyette iki ayrı olaya da anında müdahale edildi.