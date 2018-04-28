Elektrik üretimi şubatta yüzde 3,2 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 23 milyon 78 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Şubat Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 32,6'sı doğalgaz, yüzde 23,4'ü ithal kömür, yüzde 15,6'sı barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 9,2'si ise linyitten karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,2 artarak, 23 milyon 78 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu dönemde elektrik üretimi, linyit santrallerinde yüzde 32,9, doğalgaz santrallerinde ise yüzde 3,7 azaldı. Bu kaynaklardaki düşüşü telafi etmek amacıyla ithal kömürden elektrik üretiminde yüzde 29,5, barajlı hidroelektrik santrallerinden elektrik üretiminde ise yüzde 7,5 artış sağlandı.

Abone sayısı arttı

Şubatta elektrikte abone sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artışla 42 milyon 727 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 5,3, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,1, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,4, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 3,1 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı ise yüzde 3 arttı.

Şubatta faturalanan tüketim miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 18 milyon 580 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 42'si sanayi, yüzde 29'u ticarethane ve yüzde 26'sı mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 2'si aydınlatma ve yüzde 1'i de tarımsal sulama kaynaklı oldu.

Kurulu güç yüzde 5,5 arttı

Şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 81 bin 913 megavata çıktı.

Kurulu gücün yüzde 32,3'sini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik, yüzde 11,3'ünü de linyit santralleri oluşturdu. Kurulu kapasitenin kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel-oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üretilen tesislerden karşılandı.

Güneş, biyokütle, rüzgar ve akarsu kaynaklarından elde edilen lisanssız elektrik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 184,3 artarak 388 bin megavatsaate yükseldi. Bu alanda en çok lisanssız elektrik üretimi yapılan şehirler sırasıyla Konya, Kayseri, Afyonkarahisar, Ankara ve Manisa oldu.