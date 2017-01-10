Elektrik üretiminde yerli kaynak rekoru

Yerli kaynaklardan enerji üretiminde önemli başarılar elde edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2016’nın, yerli ve yenilenebilir enerjide hedeflenen iyileştirmeleri hayata geçirme açısından iyi bir yıl olduğunu belirterek, “2016’da yerli kömürden elektrik üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında artış sağladık. 2016 yılında tüm yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 46’dan yüzde 49.3’e çıkararak bir rekor kırdık. Bu artışı sağlarken, doğalgazın elektrik üretimindeki payını da azalttık. Hem enerji üretimimizi artırdık hem de enerji üretiminin cari açık üzerindeki yükünü hafiflettik. 2017’nin bu anlamda 2016’dan daha iyi bir yıl olmasını hedefliyoruz” dedi. Albayrak, kömürün kullanılması gerektiğini ifade ederek bunun için önemli projelerin ihalelerinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

DAHA ÇOK MİLLİ

Albayrak “Avrupa’nın 2024 ve sonrası için öngördüğü emisyon kriterlerinin çok daha altında, çok daha çevreci kriterlerle hayata geçireceğimiz bu projelerle, hem enerji maliyetlerimizde düşüş hem de yerli kaynaklarımızın üretimdeki payında artış sağlamış olacağız” diye konuştu. 2016 yılı elektrik üretim rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Berat Albayrak, yerli kaynakların üretimdeki payının rekor seviyede olduğunu kaydetti. Göreve geldiği günden beri hedeflerinin ‘Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir’ olduğunu aktaran Albayrak “Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını, hem kurulu güç olarak hem de yerli kaynaklara dayalı santrallerin daha fazla çalışmalarını teşvik ederek artıralım istedik” dedi.

14 YILDA 2 KAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye’nin elektrik üretiminin düşük seviyelerde olduğu dönemlerde, sadece barajların üretimin büyük oranını karşılamaya yettiğini hatırlatarak, “Ancak bugün çok daha büyük, her alanda gelişme göstermiş, iddia sahibi bir Türkiye var. Son 14 yılda, 123 bin GWh düzeyinde elektrik üreten bir seviyeden, 272 bin GWh’in üzerinde bir üretim büyüklüğüne geldi. İşte elektrik üretiminde son 14 yılda, 2 katından fazla bir artışa ulaşılırken, yerli kaynaklardan üretimin payındaki artış, ithal kaynakların payındaki artıştan daha fazla oldu” tespitini yaptı.

DOĞALGAZIN PAYI DÜŞÜYOR

Doğalgazın, elektrik üretimindeki payında düşüş sağladığını aktaran Bakan Albayrak, şunları söyledi: “2015 yılında doğalgazdan 99 bin 219 GWh elektrik üretirken, 2016 yılında gerçekleşen azalış ile doğalgazdan üretim 88 bin 609 GWh oldu. Yani doğalgazdan üretimde yüzde 10’dan fazla düşüş gerçekleştirdik. Yani hem elektrik üretimimizi artırdık, hem de elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda azalma sağlayarak, enerji üretimimizin cari açık üzerindeki etkisini azaltmış olduk.”