Elektrik üretiminde yerli kaynak rekoru
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “2016 yılında tüm yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 46’dan yüzde 49.3’e çıkararak bir rekor kırdık. Bu artışı sağlarken, doğalgazın elektrik üretimindeki payını da azalttık” dedi.
- Ercan Baysal
Yerli kaynaklardan enerji üretiminde önemli başarılar elde edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2016’nın, yerli ve yenilenebilir enerjide hedeflenen iyileştirmeleri hayata geçirme açısından iyi bir yıl olduğunu belirterek, “2016’da yerli kömürden elektrik üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında artış sağladık. 2016 yılında tüm yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 46’dan yüzde 49.3’e çıkararak bir rekor kırdık. Bu artışı sağlarken, doğalgazın elektrik üretimindeki payını da azalttık. Hem enerji üretimimizi artırdık hem de enerji üretiminin cari açık üzerindeki yükünü hafiflettik. 2017’nin bu anlamda 2016’dan daha iyi bir yıl olmasını hedefliyoruz” dedi. Albayrak, kömürün kullanılması gerektiğini ifade ederek bunun için önemli projelerin ihalelerinin gerçekleştirileceğini bildirdi.
DAHA ÇOK MİLLİ
Albayrak “Avrupa’nın 2024 ve sonrası için öngördüğü emisyon kriterlerinin çok daha altında, çok daha çevreci kriterlerle hayata geçireceğimiz bu projelerle, hem enerji maliyetlerimizde düşüş hem de yerli kaynaklarımızın üretimdeki payında artış sağlamış olacağız” diye konuştu. 2016 yılı elektrik üretim rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Berat Albayrak, yerli kaynakların üretimdeki payının rekor seviyede olduğunu kaydetti. Göreve geldiği günden beri hedeflerinin ‘Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir’ olduğunu aktaran Albayrak “Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını, hem kurulu güç olarak hem de yerli kaynaklara dayalı santrallerin daha fazla çalışmalarını teşvik ederek artıralım istedik” dedi.
14 YILDA 2 KAT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye’nin elektrik üretiminin düşük seviyelerde olduğu dönemlerde, sadece barajların üretimin büyük oranını karşılamaya yettiğini hatırlatarak, “Ancak bugün çok daha büyük, her alanda gelişme göstermiş, iddia sahibi bir Türkiye var. Son 14 yılda, 123 bin GWh düzeyinde elektrik üreten bir seviyeden, 272 bin GWh’in üzerinde bir üretim büyüklüğüne geldi. İşte elektrik üretiminde son 14 yılda, 2 katından fazla bir artışa ulaşılırken, yerli kaynaklardan üretimin payındaki artış, ithal kaynakların payındaki artıştan daha fazla oldu” tespitini yaptı.
DOĞALGAZIN PAYI DÜŞÜYOR
Doğalgazın, elektrik üretimindeki payında düşüş sağladığını aktaran Bakan Albayrak, şunları söyledi: “2015 yılında doğalgazdan 99 bin 219 GWh elektrik üretirken, 2016 yılında gerçekleşen azalış ile doğalgazdan üretim 88 bin 609 GWh oldu. Yani doğalgazdan üretimde yüzde 10’dan fazla düşüş gerçekleştirdik. Yani hem elektrik üretimimizi artırdık, hem de elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda azalma sağlayarak, enerji üretimimizin cari açık üzerindeki etkisini azaltmış olduk.”
GÜNEŞ VE RÜZGAR ARTTI
Kömürde hedeflenen artışa benzer bir artışın yenilenebilirde sağlandığını aktaran Albayrak “2016 yılında bir önceki yıla göre yenilenebilir enerjinin (rüzgar, güneş, biokütle, jeotermal) payını yüzde 31 oranında artırdık. Şimdi, burada da önemli bir adım atmamız gerekiyor. Yenilenebilir kaynaklardan üretimi ve bu üretimin tüm enerji üretimindeki payını artırırken, ithalata dayalı bir yol izlememiz gerekiyor. Bu yıl, hem rüzgarda hem de güneşte yapacağımız YEKA ihaleleri ile yapısal bir dönüşüm hedefliyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini ileri taşırken, bunu yerli teknolojilerle sağlamış olmak istiyoruz” diye konuştu.
YERLİ KÖMÜRÜN PAYI % 23 ARTTI
Enerji Bakanı Albayrak, getirilen destekler ile birlikte 2015 yılına göre yerli kömürden elektrik üretiminin 36 bin 180 GWh’ten, 44 bin 586 GWh’e çıkarıldığını ifade ederek, şunları söyledi: «Yerli kömürden elektrik üretimimizi bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında artırmış olduk. 2016 yılında, 2015 yılına göre tüm elektrik üretimimizde 10 bin 500 GWh’lik artış gerçekleşti. İşte bu artışın, yaklaşık 8 bin 400 GWh’ini yerli kömürde gerçekleştirdiğimiz artıştan sağladık. 2016 yılı elektrik üretiminde tüm yerli kaynaklarımızın payını ise yüzde 49,3’e çıkararak, bu alanda bir rekor kırmış olduk. 2015’te 120 bin 355 GWh olan yerli kaynaklardan elektrik üretim miktarını yüzde 11’lik bir artışla, 134 bin 297 GWh’e yükselttik.”
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