Elektrikli otobüsü Türkiye`ye gönderdi

Drive Electro'dan yapılan açıklamada, Otokar ile Aralık 2016´da imzalanan anlaşmaya bağlı olarak ilk elektrikli otobüs Moskova´dan Türkiye´ye gönderildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, sipariş veren şirketin planları arasında elektrikli otobüsün fabrika denemelerinin düzenlenmesi ve daha sonra İstanbul´a gönderilmesi yer alıyor.

Drive Electro açıklamasında, elektrikli otobüsün 12 metre uzunluğunda üst sınıf otobüs olduğu ve şarj kapasitesinin 40-50 kilometre olduğunu belirtildi ve şarj işleminin 6-10 dakika sürdüğü belirtildi.

Drive Electro, Novosibirsk´de 2012 yılından itibaren Rosatom´un siparişi üzerine elektrikli otomobil ve elektrikli otobüs üretiyor. Tula´da 2014 yılında dünyadaki ilk şarjlı troleybüs hizmet vermeye başladı.

Aynı zamanda Doğu Avrupa piyasasına da çıkan Drive Electro ve Belkommunaş´ın ortak projesi olan troleybüsler 2016 sonunda Belarus yollarında hizmete başladı.