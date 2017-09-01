Elektrikli otobüsü Türkiye`ye gönderdi
Rus şirketi Drive Electro tarafından Türk Otokar için üretilen ilk elektrikli otobüsü Türkiye´ye gönderdi.
- DHA
Drive Electro'dan yapılan açıklamada, Otokar ile Aralık 2016´da imzalanan anlaşmaya bağlı olarak ilk elektrikli otobüs Moskova´dan Türkiye´ye gönderildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, sipariş veren şirketin planları arasında elektrikli otobüsün fabrika denemelerinin düzenlenmesi ve daha sonra İstanbul´a gönderilmesi yer alıyor.
Drive Electro açıklamasında, elektrikli otobüsün 12 metre uzunluğunda üst sınıf otobüs olduğu ve şarj kapasitesinin 40-50 kilometre olduğunu belirtildi ve şarj işleminin 6-10 dakika sürdüğü belirtildi.
Drive Electro, Novosibirsk´de 2012 yılından itibaren Rosatom´un siparişi üzerine elektrikli otomobil ve elektrikli otobüs üretiyor. Tula´da 2014 yılında dünyadaki ilk şarjlı troleybüs hizmet vermeye başladı.
Aynı zamanda Doğu Avrupa piyasasına da çıkan Drive Electro ve Belkommunaş´ın ortak projesi olan troleybüsler 2016 sonunda Belarus yollarında hizmete başladı.
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