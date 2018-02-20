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Elektrikli otoya 1 kuruş zam yok

Maliye’den Hürriyet Gazetesi’ne yalanlama geldi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede ‘MTV’nin dışında Torba’dan 10 katın üzerinde ÖTV artışı çıktı’,”Elektrikli otoya süper ÖTV zammı» başlıklarıyla bir haber yayınlandığı ifade edilerek, söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için bilgilendirme yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Öncelikle bu yanlış haber eğer yaptığımız açıklamaları takip etmemekten kaynaklanmış ise haber takibi açısından üzücüdür. Eğer açıklamalarımız bilinerek yapılmış ise maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Daha önce de yaptığı birçok haber ve yorumda araçların vergilendirilmesine ilişkin yanlışlıklarına şahit olduğumuz bu tür bir gazeteciliği üzülerek izlediğimizi de belirtmek isteriz” denildi.     

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Elektrik motorlu otomobillerin ÖTV’sine zam yapılmayacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi “Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki yasa görüşmeleri sırasında, önerilen düzenlemeyle kesinlikle bir vergi artışı yapılmadığı, belirtilmiştir. Söz konusu açıklamalarda ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunacağı vurgulanmıştır. Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV›sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır.” 

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