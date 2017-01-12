"Elinde silah-bomba olanla doları olanın hedefi aynı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasalarda yaşanan hareketliliğin Türkiye’ye yönelik bir saldığı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 34. Muhtarlar Toplantısı’nda son günlerdeki döviz hareketliliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin maruz kaldığı saldırıların bir de ekonomik boyutu olduğunu artık herkesin gördüğünü ve bildiğini kaydederek, “Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, Euro’su, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç, Türkiye’ye diz çöktürmek, Türkiye’yi teslim almak, Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar” dedi.

YAPISAL DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR

“Öte yandan elbette bizim de bir takım sıkıntılarımız, sorunlarımız vardır” diyen Erdoğan, bunların hiçbirinin Türkiye’de döviz kurunun bugünkü seviyeye gelmesinin açıklaması olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı ve bombalı terör eylemleriyle, ekonomik araçları senkronize bir şekilde kullananların Türkiye’ye zarar vermek isterken aslında kendi varlıklarını üzerine kurdukları zemini tahrip ettiklerini belirterek, diğer ülkelerin bugün Türkiye’ye yapılanın yarın kendilerine yapılabileceği gerçeğinin farkında olması gerektiğini kaydetti. Silahlı ve ekonomik terör saldırılarına karşı ülkelerin şimdiden tedbir almanın yollarını aradığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı: “Dünya ekonomisinin yapısal bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde yaşanan bu hadiseler, yeni kurallar ve yeni kurumlar üretilmesine vesile olacaktır. Türkiye’nin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi için çalışıyoruz, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz yaşadığımız sıkıntılara, sorunlara karşı çözüm yollarını öncelikle kendimizin bulması gerektiğine de inanıyoruz. İhracatımızdaki daralmayı yeni pazarlar arayarak, turizmdeki gerilemeyi yeni destinasyonlar, pazarlama yöntemleri geliştirerek, üretimdeki daralmayı kendi kaynaklarımızı,teknolojimizi öne çıkartarak aşmanın yollarını aramalıyız.”

BANKALARA UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ve milletin kârının hatta bekasının söz konusu olduğu bir dönemde bankaların farklı hesapların içerisine girmemesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: “İş dünyamıza yaptığım çağrıyı tekrarlamak istiyorum, gün yatırım yapma, üretim yapma, istihdamı artırma, duran çarkları çalıştırma, çalışanları hızlandırma günüdür. Eğer bugün bu riski almazsanız yarın riske atacak hiçbir şeyiniz kalmayabilir. Türkiye olarak, 80 milyon vatandaşımız ve tüm kurumlarımızla terör örgütlerinin silahlı ve bombalı eylemlerine, milletimizi ayrıştırma çabalarına karşı olduğu kadar ekonomiyi çökertme gayretleri konusunda da milli bir seferberlik ruhu içinde hareket etmeliyiz. Onun için ‘milli seferberlik’ dedim. Onun için milli bir seferberlik içinde olmalıyız diyorum.”

Oyunu bozalım

Erdoğan “Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz’un ertesi günü başlatılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını ben rica ediyorum. Aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası’nın bu konuda gerekli tedbirleri alacak imkan ve kabiliyetlere sahip olduğuna işaret eden Erdoğan “Eğer bir fedakarlık yapılacaksa tam zamanıdır” dedi.

Gedikli: Dönen oyunların farkındayız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli “Merkez Bankası ve hükümetimiz kayıpların da farkında, dönen oyunların da” dedi. Gedikli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın hamlesine dikkat çekerek “Kargadan baska kuş, faizden başka ekonomi kavramı bilmeyenler tabii bu yöntemleri bilmiyordu” dedi. Gedikli, Fitch’in “yatırım yapılabilir notunuz tehlikede” açıklamasına da tepki göstererek “Yatırım yapılabilir kredi notu şüphesiz önemli ancak, Türkiye ekonomisini haftalık, aylık veriler üzerinden ve geçiş süreçlerinde iken verilen kararlar sağlıklı olmaz” diye konuştu.