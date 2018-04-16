Eline çantayı alan emlakçı olamayacak

Yüzde 6 komisyon için konut ve iş yerlerinin fiyatlarını piyasadan fazla yükselten ve sadece İstanbul’da 90 bin adet bulunan sahte emlakçılarla mücadele edileceğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, emlak piyasasına yönelik yapılacak düzenlemenin hazır olduğunu belirtti. CNN Türk’te konuşan Tüfenkci, “Bu ay içerisinde bir çalıştay yapacağız. Tüm tarafları bir araya toplayıp, son şeklini vereceğiz. Ve yönetmeliği Başbakanlığa göndereceğiz” diye konuştu.

Şu anda ikinci el emlak piyasasında bir yasal düzenleme sorunu bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, amacın bu noktayı düzeltmek olduğunu ifade etti. Yönetmelikle ilgili görüşlerin daha önce alındığını belirttii.

DÜZENLEME YAPILACAK

Yapılacak düzenlemenin ikinci el emlak piyasasında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağını ifade eden Bakan Tüfenkci, “Her önüne gelen emlakçılık yapmasın, eline çanta alan ‘ben emlakçıyım’ diye piyasada dolaşamasın diye bu düzenlemeyi yapıyoruz” diye konuştu. Düzenlemeyle birlikte emlakçıların yeterliliklerinin denetleneceğini ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “İşletmelerin fiziki alanlarına ilişkin standartlar getirilecek. Emlakçı komisyon oranlarını belirlenecek ve ekspertiz raporlarının alınması noktasında düzenlemeler yapılacak” dedi.