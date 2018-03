Emekli 2018 memur zam oranları ne kadar son dakika Mart ayı SSK Bağkur emekli maaşları kaç TL oldu

2018 emekli memur zammı ve SSK Bağkur emekli zam oranı ile ilgili son dakika haberlerini bu haberimizde sizler için derledik. 2018 zammıyla beraber emekli maaşları ne kadar olacak? Yaklaşık 9 milyon emeklinin merakla beklediği 2018 emekli maaşı zam oranları nihayet belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan 2018 programına göre, maaşlarda Ocak'ta yüzde 3,36 olurken; Temmuz'da yüzde 4,02 artış olacağı belirtildi. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için gözü enflasyonda. 2018 Programı’nda zam yüzde 4.02 öngörülüyor. Ancak enflasyon tahminlerinin yükselmesi, zammın artabileceğini gösterdi. Yaklaşık 9 milyon emeklinin Temmuz zammını enflasyon belirleyecek. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu nedenle emekliler enflasyon verilerini yakın takibe aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre; Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 1.76 seviyesinde gerçekleşti. Zam oranının belli olması için 4 veri kaldı. İlk 2 aylık veriye; Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu da eklenecek, emeklilerin zam oranı ortaya çıkacak. Bu da 3 Temmuz'da duyurulacak. İşte 2018 emekli memur zammı ve SSK Bağkur emekli zam oranı ile ilgili merak edilenler...



9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz zammını merakla bekliyor. Zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bu nedenle enflasyon verileri takibe alınırken, zam oranına ilişkin ipuçları da var. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği ifade edildi. Ancak Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltti. Ekonomistlerle yapılan son beklenti anketine göre de 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9.48 oldu. Bütün bu gelişmeler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının artabileceğini gösterdi. Ancak kesin oranı 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler ortaya koyacak.



EK ÖDEME YÜKSELECEK

Temmuz'da emeklilere ödenen ek ödeme de zamlanacak. Vergi iadesinin yerini alan ek ödeme her ay ödeniyor. Tutarı da maaşa göre değişiyor. Emekliler her ay maaşın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında ek ödeme alıyor. Temmuz'da maaş yükseleceğinden, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme de artacak.



KATKI PAYI ALINMASIN

Emekliler, sağlıktan alınan katılım paylarının kaldırılması beklentisi içerisinde. Yaşa bağlı olarak hastanelere ve eczanelere daha fazla giden emekliler, maaşlarından kesilen katılım paylarına son verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün de belli bir yaşa gelen emeklilerin sağlık hizmeti ihtiyacının giderek arttığına dikkati çekerek, "Çalıştıkları dönemde yüzde 11 gibi yüksek oranda sağlık primi ödeyen emeklilerden katkı payı alınmasından rahatsızlık duyuyoruz. Emeklilerimizin aylıkları sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının ardından katkı payı kesintisiyle düşüyor. Kamu ve özel sağlık kuruluşları ayrımı olmaksızın emeklilerden katkı payı alınmamasını istiyoruz" diyor. Bu talep hayata geçerse, emeklerin maaşlarından muayene, ilaç ve reçete katılım payı kesilmeyecek. Emekliler sağlıktan ücretsiz yararlanacak.







2018 MEMUR VE İŞÇİ EMEKLİ MAAŞLARI ŞU ŞEKİLDE;



-En düşük memur maaşı 2018'de 2.550 TL oldu.



-En düşük emekli memur maaşı ise 2018'de 1910 lira olarak açıklandı.



-En düşük işçi emeklisi maaşı da 2018'de 939 TL oldu (2000 sonrası) En düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu (2000 öncesi)



-En düşük esnaf (bağ-kur) emeklisi maaşı 1.444 TL oldu.









ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.



2018 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak.



Evveli ki tahminlere göre; en yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunurken; öngörülen zamla birlikte Ocak'ta 4 bin 384 liraya, Temmuz'da ise 4 bin 558 lira 63 kuruşa yükseleceği. Halen bin lira olan maaş bin 34 liraya, bin 500 lira olan maaş bin 551 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 68 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 585 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 102 liraya ulaşacağı.



Emekliler bir artışı da ek ödemede görecek. Maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de zamlanması ile maaşlarda 2018 yılında 144 liraya varan artış gerçekleşeceği bekleniyordu.





EK ÖDEME NEDİR?



Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 5.69'luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla birlikte ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlarda yeniden artmış olacak. Örneğin aralık itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 5.69 zamla birlikte 2.113 lira 80 kuruş olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 lira 55 kuruşa çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2.203,35 liraya çıkacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.



DİNİ BAYRAMLARDA İKRAMİYE



Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelip karara bağlanmayan bu konular arasında emeklilere ve memurlara dini bayramlarda ikramiye verilmesi de bulunuyor. Yapılan görüşmeler sonrasında eğer anlaşma sağlanırsa yılda 2 kez birer maaş olmak üzere bayram ikramiyesi verilmesi sağlanacak.



SEYYANEN ZAM NE KADAR?



Geçtiğimiz yıl SSK ve Bağkur emeklilerine 100 lira olarak verilen seyyanen zam, bu yıl içinde emekli olanlar ve gelecek dönemde emekli olacaklar için de uygulanması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği’nin verdiği bilgiye göre, bu karar 5 milyon emekliyi etkileyecek. Anayasa Mahkemesi’nden intibak vizesi çıkarsa, 2000’den sonra emekli olanlar 50-355 arasında zam alacak.



MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI İLE MAAŞ ZAMMI NASIL OLACAK?



Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 zam üzerine memur emeklileri ek olarak enflasyon farkı ile en ek yüzde 1 zam alacaklar. Buna göre; 2018’in ocak ayında en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 857 liraya; en düşük memur emekli aylığı 1.871 liradan 1.964,5 liraya yükselecek. En yüksek maaş ise 10.435 liradan 10.956 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin ek ödemeleri de artacak. Maaşı en yüksek memur emeklisi, 2018 yılının ocak ayında 261 lira, en düşük memur emeklisi 65 liranın üzerinde ek ödeme alacak.



2018 MEMUR AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?



Devlet memurları bu yılki zamlı maaşlarını ilk olarak 15 Ocak tarihinde alacaklar. Toplu sözleşme zammı ile birlikte karara varılan yüzde 4'lük zam üzerinde eklenen enflasyon farkıyla beraber 5,69 oranına varan zamlı memur maaşlarına ek aile yardımı yapılacak.



Eş ve çocuk yardımı olarak adlandırılan aile yardımı da maaşa ek olarak zamlı olarak verilecek. Memur çalışanın herhangi bir işte çalışmayan eşi ve çocukları için verilen aile yardımı tutarı sahip olunan çocuk sayısına göre de değişiyor. Buna göre, eşi çalışmayan ve 72 aydan küçük 3 çocuğu olan bir memurun aylık net maaşı, bekar ve çocuksuz memura göre “501,02 TL” daha fazla olacak.



Eş Durumu Maaşa Etkisi



Bekar 0,00 TL



Evli, eşi çalışıyor 0,00 TL



Evli, eşi emekli 30,44 TL



Evli, eşi çalışmıyor 262,09 TL



2018 yılının ilk altı ayında, çocuk nedeniyle memurun net maaşına eklenecek tutar:



Çocuk yok 0,00 TL



1 çocuk ( 72 aydan büyük) 49,97 TL



1 çocuk (72 aydan küçük) 77,11 TL



2 çocuk ( 72 aydan büyük) 99,94 TL



2 çocuk (biri 72 aydan küçük, biri büyük) 127,08 TL



2 çocuk ( 72 aydan küçük) 154,21 TL



3 çocuk ( 72 aydan büyük) 157,52 TL



3 çocuk (biri 72 aydan küçük, ikisi büyük) 184,66 TL



3 çocuk (ikisi 72 aydan küçük, biri büyük) 211,79 TL



3 çocuk ( 72 aydan küçük) 238,93 TL



AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NEDİR?



Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.



Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.



FAİZSİZ KREDİ VERİLSİN

Emekliler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sıfır faizli kredi imkanı sağlanmasını istiyor. Bunun için Çalışma Bakanlığı yetkililerinin bankalarla bir araya gelmesini bekleyen emekliler, faizsiz olarak sağlanacak kredinin tutarının maaşın 10 katı, vadesinin de 36 ay olmasını talep ediyor. TAKVİM'i arayan emekliler, "Bankalar emeklilere kolay kredi imkanı sağlıyor ancak faizler geri ödeme yapmamızı zorluyor. Kamu bankaları devreye alınsın. Faizsiz kredi yolu açılsın. Acil nakit ihtiyaçlarımızı krediyle karşılamak ilaç gibi gelir" diyor.