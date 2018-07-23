Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2018 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ek ödeme ne kadar Emekliye Kurban bayramı öncesi ikramiye ne zaman hangi gün verilecek emekli ikramiyeleri ne kadar yatacak? SSK Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme ile en yüksek ve en düşük maaş ne kadar olacak? 4A emekli ikramiyesi ne kadar? 4A emekli ödeme bilgileri nedir Emeklilere bayram ikramiyesi, ilk tutarın Ramazan ayında ödenmesinin ardından Kurban Bayramı için sorgulanmaya başlandı. Yaklaşık 12 milyon vatandaşın faydalanacağı emekliye bayram ikramiyesi, bayram öncesinde vatandaşların hesabına yatırılacak. Milyonlarca emeklinin beklediği zam ayı yaklaşıyor. Yaklaşık 12 milyon vatandaş emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Emeklilerin beklediği ikramiye müjdesi geldi. Emekliler için ek ödemeler Ağustos ayında yatacak. Hem çifte ikramiye hem de zam ile emekliler Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta 2 bin 172 ile 4 bin 185 lira arasında ek kazanç elde etmiş olacak. Bayram ikramiyesi, emeklilerin son günlerde araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. 12 milyon civarında emekli ve emekli yakınının faydalanacağı ikramiye, Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılmış olacak.



Yaklaşık 12 milyon emekli Ağustos ayına doğru girerken ek ödemelerin ne zaman yatacağını internetten sorgulamaya başladı. Emeklilerin beklediği ikramiye müjdesi geldi.



BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?



2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.









TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?



Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur ve emeklilerinin temmuz zamları da belli oldu. Buna göre görevdeki memurlar ile emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 3.5 zam üzerine enflasyon farkı da eklenince maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacaklar.



Görevdeki memurlar ve emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.



2018-2019 yılını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2018’in ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde de yüzde 3.5 zam alması öngörüldü. Enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaşlara eklenecekti. Bu yılın ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. 2017 yılında ise zam oranları ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 6.89 olmak üzere toplam yüzde 9.89 oldu.



2018 ZAMMI YÜZDE 14.34



2018’in temmuz ayında ise toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 3.5 zam öngörüldü. Ayrıca geçen, yani Ocak-Haziran, dönemine ait 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde de aşan tutar kadar fark alacaklardı. 2018’in ilk altı ayında TÜFE’de gerçekleşen ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklilerine yüzde 5.17’lik enflasyon farkı alma hakkı doğdu. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte zam oranı yüzde 8.67 oldu.



Ancak Maliye Bakanlığı, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 oranında artış yapıldığını açıkladı. Özetle, kamu görevlileri ve memur emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Bu zamla birlikte de kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.34 zam almış olacaklar. Böylece, temmuz-aralık döneminde en düşük memur emekli aylığı 1.978 liradan 2.149 liraya yükselecek.









EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?



Emeklilerin Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta ikramiye ve zam farkı olarak toplam ek kazancı 2 bin 172 ile 4 bin 185 lira arasında gerçekleşecek. Bu ay en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 liradan 171 lira artışla 2 bin 149 liraya yükseldi. En yüksek memur emeklisi aylığı da ek ödeme dahil 12 bin 634 lira 74 kuruştan bin 92 lira 90 kuruş artışla 13 bin 727 lira 64 kuruşa çıktı. Ağustos ayında yatacak emekli ikramiyeleri ile birlikte memur emeklilerinin bu yaz 2 biner lira ikramiye ve 2 aylık zam farkıyla toplam ek kazancı, 2 bin 342-4 bin 185 lira arasında olacak.









Ek ödeme dahil en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 144 lira artışla bin 713 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda ise 86 lira zamla bin 21 liraya ulaştı. En düşük esnaf emeklisi aylığı da 128 lira artışla bin 533 liraya yükseldi.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNDE EN YÜKSEK MAAŞ NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise ek ödeme dahil 4 bin 660 lira 51 kuruştan 427,36 lira artışla 5 bin 87 lira 87 kuruşa çıktı.