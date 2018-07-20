Emekli ikramiyesi için son dilekçe tarihi 31 Temmuz

Bu yıl Kurban Bayramı’nda ikramiye almak isteyenlerin ise dikkat etmeleri gereken önemli bir husus bulunuyor. SGK’ya emeklilik için dilekçe verilen tarih çok önemli. Kurban Bayramı’nda ikramiye 31 Temmuz’a kadar emekliliği hak eden ve bu tarih de dahil olmak üzere emeklilik için dilekçesini SGK’ya verenlere ödenecek.

(Akşam)