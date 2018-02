Emekli maaşı 27 Şubat 2018 ek zammı ne kadar SSK Bağkur ve Memur emeklisi maaşı zam haberleri

27 Şubat salı günü itibariyle son dakika emekli zam haberleri gelmeye devam ediyor. Binlerce emekliye her ay verilen yüzde 4-5’lik ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılması teklifi herkesi heyecanlandırdı. Emekliye 179 lira ek ödeme zammı yapılamacağı ile ilgili çıkan haberler üzerine milyonlarca emekli zammın ne zaman maaşlara yansıyacağı ve emekli maaşlarının toplamda ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Memur emeklisine yapılacak zam ile SSK Bağkur emeklisine yapılacak zam aynı mı olacak? tüm detaylar ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. Yaklaşık 12 milyon emekliye ek ödeme zammı gündemde. Emekliler, halen maaşın yüzde 4-5’i oranında olan ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılmasını bekliyor. Ek ödemelerde 179 liraya varan artış yaşanacak. Yılda iki kez enflasyona göre zam alan emekliler için şimdi de ek ödeme zammı gündemde. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi en az yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek. Böylece emeklilerin pek çoğunun ek ödemesi 2 kat artacak. İşte memur emeklisi ve SSK Bağkur 2018 zamlı maaşları ile ilgili yapılan son açıklamaları ayrıntıları...



Yaklaşık 12 milyon emekliye Temmuz'da çifte zam var. Temmuz'da tüm emeklilerin maaşı artacak. Her ay verilen aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını enflasyon belirleyecek. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını gösterecek. 2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminine göre zammın yüzde 4.02 olabileceği yer alıyor. Ancak Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a çıkarması, zam oranının daha da yüksek olabileceğini gösteriyor. Kesin rakam 3 Temmuz'da belli olacak. Emekliler aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Ayrıca maaşlar artacağı için, ek ödeme de yükselecek. Aylığın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında olan ek ödeme, Temmuz'da yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.



EMEKLİ MAAŞI 400 TL ARTABİLİR!



Her çalışanın hayali emekli olmak. Çalışanlar hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor.



Bunun için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Sosyal güvenlik uzmanları, 1996-1997-1998 ve 1999 yıllarında tamamen çalışılmış olunması halinde emekli maaşının 150 ile 400 lira arasında daha yüksek olacağını belirtiyor. Bu 4 yılın tamamında çalışması olmayanlara imkanı varsa askerlik, doğum ya da yurt dışı borçlanması yapması öneriliyor.



Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, "1996-1999 yıllarını hiç kesintisiz 360 gün üzerinden sigortalı gösteren vatandaşların emekli maaşları daha yüksek. Askerlik, doğum ya da yurt dışı borçlanması yapılarak bu 4 yılın tamamının full çalışma gösterilmesi halinde emekli aylığı en az 150, en fazla 400 lira daha yüksek olacaktır" dedi.



2008 yılından sonra çalışanların emekli maaşlarının düşük olacağı yönünde yorumlar olduğuna değinen Nacar, sözlerine şöyle devam etti: "Burada prime esas kazanç önemli. Primlerin yüksekten yatırılması halinde emekli aylığı daha yüksek olacaktır.



Vatandaş isterse emekli aylığını kurumun belirlediği emekli maaşının bile üstünde alabilir. Bunun da yolu prim kazançlarının daha yüksek yatırılmasıdır. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim kazançlarının doğru yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmeli.".



EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL OLABİLİR!



Son zamanlarda özellikle emekliliği yaklaşanların bir kısmı, edevlet'i açıp sigortalı hizmet dökümüne baktıklarında, bazı günler ve ayların yanına "Ş" kodu konulduğunu görerek şaşkınlık yaşıyorlar. Bu ifade emekli olduktan bir süre sonra karşınıza, işlemin iptal edilerek yeniden hizmet süresi talebi olarak çıkabilir.



'Şüpheli' anlamına gelen bu kod, aslında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genelgeyle çalışanlarına daha önce duyurduğu yeni denetim uygulamasının sonucu. Sigortalılar hakkında gerçek dışı olarak hizmet süresi bildirme ve birleştirme yapılmaması içinSGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, "sahte işyeri", "kontrollü işyeri" ve "şüpheli işyeri"nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile gösterimi sağlanmaya başlanmıştı.

Özelikle hizmet süresi eksik olanları hedefleyen sahte işyerlerini ortaya çıkarmak ve ayıklamak için başlayan bu uygulama, 15 Temmuz sonrası incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanları da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda. Hizmet süreleriyle ilgili bu ifadeler yer aldığında müfettiş denetimlerinin sonucu bekleniyor. Habertürk'ün haberine göre şirketin sahte olmadığı, hizmetin gerçek olduğu ortaya çıkarsa geçerli kabul ediliyor.



Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar 'Ş' koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Ancak, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur. Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor. Örneğin böyle bir kişi 6 bin gün primle emekli oldu. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor. O işyerindeki 360 günlük primi iptal edilirse prim günü 5750'nin altına düşeceği için emekli aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek.



Şüpheli İşyeri kodu konulan işyerleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, kodun konulmasından sonra 10 gün içerisinde denetim başlatılıyor. Şüpheli işyeri veya kontrollü işyeri kodları, 1 ay içerisinde dikkat çekecek şekilde sürekli ek ve iptal bildirge veren, borcunu ödemeyen ya da daha önce sahte işyerlerinden bildirilmiş sigortalıları yeniden bildiren işyerine konuluyor. Bu nedenle işyerlerinin sahte sigortalı bildirmemesi ya da işyerinde gerçekten çalışmayanları bildirmemesi önem taşıyor.



Son açıklanan veri olan 2017 yılının ilk altı ayında 232 bin 100'ü yaşlılık, 6 bin 424'ü malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 238 bin 524 kişiye emekli aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlananlardan 165 bin 689'u SSK, 21 bin 6'sı Bağ-Kur, 45 bin 405'i iseEmekli Sandığı (devlet memurları) statüsü ile emekli oldu. Böylece Haziran 2017 itibarıyla SGK'dan gelir ve aylık bağlananların sayısı 11 milyon 971 bine ulaştı..



RAKAMLAR DEĞİŞTİ



Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2.000 x % 4) ek verilirken, bu tutar 160 liraya (2.000 x %8) yükselecek. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor. Ek ödeme yüzde 8'e çıkarılırsa, bu emeklinin ek ödemesi 74,85 liraya çıkacak. Böylece ek ödemede 28,07 lira artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa, 358 lira 48 kuruşa çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 660 lira 51 kuruş yerine 4 bin 839 lira 75 kuruş geçmeye başlayacak.







VERİLER YÜZDE 4 DİYOR



Emeklilerin Temmuz ayında alacakları zamlarla ilgili de veriler gelmeye başladı. Bugüne kadar açıklanan enflasyon verilerine göre Temmuz'da yüzde 4.02 oranında zam yapılması kesinleşti. Ancak önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamları bu oranı değiştirecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri Temmuz'da toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4 zam alırken üstünde çıkacak enflasyon kadar da fark alacak.



EMEKLİYE ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ



Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılda iki kez enflasyona endeksli zam alıyor. Ocak'ta yüzde 5.69 zam alan emekliler, Temmuz artışını da merakla bekliyor. Emekliler, Temmuz zammı için enflasyon verilerini takibe alırken, yeni bir çalışma gündeme geldi. Emeklilerin aldıkları en düşük maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu formül özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Buna göre; tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak.



Bu sağlanırsa özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak. Şu anda uygulanan net bin 603 lira 12 kuruşluk asgari ücret, emekli maaşının da tabanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak.



Halen en düşük maaş Bağ- Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 405, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira. En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığında 614,21, en düşük esnaf emeklisi.



EMEKLİYE YILDA İKİ KEZ BAYRAM PARASI



Milyonlarca memur ve emekli bayram ikramiyesi için umudunu Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına bağladı. KPDK, Mart ayında toplanacak. Memur konfederasyonları tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında toplu sözleşme masasına taşınan memurlara ve memur emeklilerine dini bayram ikramiyesi talebinin, bu toplantıda ele alınması bekleniyor.







Bu durum, memurlar ve memur emeklileri kadar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de heyecanlandırdı. Çünkü toplantıdan bayram ikramiyesi kararı çıkarsa, diğer emeklilere de yaygınlaştırılacağı düşünülüyor. Bu konudaki promosyon örneği bu beklentileri güçlendiriyor. Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesini isteyen Memur-Sen, toplu sözleşme masasında miktarının da 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını talep etmişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban bayramlarında 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, "İkramiye memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yaygınlaştırılabilir. Bir kararnameyle düzenleme yapılabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi uygun olur düşüncesindeyiz" diyor.



ŞARTLARI taşıdığı halde prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lulara sağlanan kredi fırsatı yaygınlaştırılacak. Aynı imkan, emekli olma şartını kazanan, prim ödeme gün sayısını dolduran ancak borcu bulunduğu için emekli olamayan çiftçiler için de sağlanacak. Bunun için Ziraat Bankası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasındaki protokolün bu hafta imzalanması bekleniyor. Ayrıca emeklilik kredisinin, askerlik ve doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek SSK'lılara da sağlanması gündemde. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de geçtiğimiz günlerde, Bağ-Kur dışındaki çalışanlara da askerlik ve doğum borçlanması için kredi imkanı verilmesini istemişti. Eğer bu imkan SSK'lılara da sağlanırsa, askerlik ya da doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek kişiler, kredi kullanarak muradına erecek. Kredinin geri ödemesini de maaşıyla yapabilecek..



FARK KESİN GİBİ...



Memur emeklilerine ise Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek. 2018 Yılı Programı'na göre, memur emeklilerine yüzde 3.5 zam ve yüzde 0.02 enflasyon farkı göründü. Merkez Bankası'nın 2018 yılı Tüketici Fiyat Endeksi tahminini yükseltmesi, enflasyon farkının artabileceğini de gösterdi. Memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik zamma ilaveten ne kadar enflasyon farkı alabileceği 3 Temmuz'da ortaya çıkacak. Temmuz'da maaşlar artacağı için, memur emeklilerinin de ek ödemeleri yükselecek..