Emekli maaşı 2018 zammı ne kadar SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak

2018 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK'dan ne kadar emekli maaşı alırım 2018? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 şeklinde 3 farklı hesap var. Emekli maaşının yüksek olması herkesin hayalidir. Ancak çalışanların emekli olduklarında alacağı emekli maaşı ile ilgili bir takım farklı hesaplamalar mevcuttur. Emeklilik hesabında 3 dönem arasında geçen hizmetlerin emekli maaşı hesabına büyük bir etkisi bulunmaktadır. Emekli maaşının ne kadar olacağı ya da emekli maaşının hesabının yapılabilmesi bir hayli zordur. Bazen kulaktan dolma bilgilere itibar edip hayaller kuran kişiler emekli olup SGK’dan gönderilen gerçek maaş tutarını gördüklerinde büyük şok yaşayabiliyorlar. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammı için enflasyonu takibe aldı. Zam oranının belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisinin belli olması gerekiyor. Ocak-Mart enflasyonun yüzde 2.77 çıkmasının ışığında uzmanlar, ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi yani emeklilerin zam oranı için 'yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5' şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ile ilgili detaylar...



ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Hazırlanan tabloya bakan emekliler, bu tahminlere göre yeni maaşları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 4'lük tahmine göre 973,02, yüzde 4.5'lik tahmine göre 977,70, yüzde 5'lik tahmine göre de 982,38 liraya çıkacak. Takvim'deki habere göre, halen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak. Zam oranının yüzde 4.5 olması halinde ise en yüksek emekli maaşı 201,65 lira artacak. Temmuz zammı yüzde 5 olursa da 4 bin 481 lira 26 kuruşluk en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruş olacak.







EMEKLİ ZAMLARI EŞiTLENSiN İSTENİYOR

Emekliler için zam hesabı yapılırken kurumlara göre farklılıklar bulunuyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alabilirken memur emeklileri de toplu sözleşmede belirlenen oranlarda artış alıyor. Memur emeklileri ayrıca 6 aylık enflasyontoplu sözleşme oranını geçerse farkı da maaşlarında görüyor. Emeklilerin Hükümet'ten bir istekleri var. Emekliler bu ayrımın ortadan kaldırılmasını ve 12 milyon emeklinin aynı anda toplu sözleşmede belirlenen oranda zam almasını istiyor. Böylece kurumların SGK çatısı altında birleşmeleri gibi zam tespitinde de bir eşitlik söz konusu olacak.



Yüksek emekli maaşı alabilmek için çalıştığınız dönemlerin büyük önemi var. Emeklilik hesabı yapılırken 3 dönem arasında geçen hizmetlerin emekli maaşına yansıması açısından büyük etkisi vardır. Bu dönemler ise;



– 31.12.1999 tarihine kadar olan dönem,

– 01.01.2000-30.09.2008 tarihine kadar olan dönem,

– 30.09.2008 tarihinden sonraki dönem.



Aylık bağlama oranının en yüksek olduğu dönem 2000 yılı öncesi. 2000 yılından önce geçen hizmet süresi fazla olan kişilerin alacakları emekli maaşı bir hayli yüksek olacaktır. 2000-2008 arası ve 2008 sonrasında ağırlıklı ise maaşınız çok yüksek olmayacaktır.



ORTALAMA SİGORTA PRİME ESAS KAZANCIN ÖNEMİ!



Alınacak emekli maaşında hizmetin geçtiği dönemlerin önemi olduğu gibi ortalama prime esas kazancın önemi de çok büyüktür. Ortalama prime esas kazanç ilk defa sigortalı çalışmaya başladığınız tarihten emeklilik dilekçesi vermiş olduğunuz tarihe kadar geçen sürede adınıza bildirilen sigorta prime esas kazancın toplam gün sayısına bölünerek enflasyona göre yeniden güncellenmesi sonucu bulunan orandır.



Yani çalışma hayatınız boyunca primleriniz asgari ücret üzerinden bildirildiyse alacağınız emekli maaşı da düşük olacaktır haliyle. Ancak asgari ücret üzerinde bildirim yapıldıysa kademeli olarak yüksek olacaktır.



SSK’DAN EMEKLİ OLUNCA 2018’DE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?



– Eğer hizmetlerinizin tamamı 2000 yılından önce ise 1400-1600 TL arası,



– 2000 öncesi ile 2000-2008 arasında ise 1200-1400 TL arası,



– 2000 öncesi 2000-2008 arası ile 2008 sonrası eşit dağıldı ise 1000-1200 TL arası,



– 2000-2008 arası ile 2008 sonrası ise ortalama 800-1000 TL arasında aylık alırsınız.



– SSK 3600 günden emekli maaşları da hizmetin geçtiği yıllara göre farklılık göstermektedir. 3600 günden emekli olacaklarda eğer hizmetlerinin tamamı 2000 öncesi ise 1400-1600 TL arası, eğer hizmetleri her üç dönem için eşit olarak dağıldıysa ortalama olarak 800-1000 TL emekli maaşı alabilirler.







BAĞKUR’DAN EMEKLİ OLUNCA 2018’DE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?



– Bağkur 9000 günden esnaf, şirket ortaklığı, vergi mükellefi ve isteğe bağlı bağkurdan emekli olacaklar ortalama 1000-1200 TL arasında,



– Bağkur 9000 günden tarım/çiftçi bağkurundan emekli olacaklar ise ortalama 800-1000 TL arasında maaş alabilirler.



– Bağkur 5400 günden esnaf, şirket ortaklığı, vergi mükellefi ve isteğe bağlı bağkurdan emekli olacaklar ortalama 800-1000 TL arası,



– Bağkur 5400 günden tarım/çiftçi bağkurundan emekli olacaklar ise ortalama 600-800 TL arasında emekli maaşı alabilirler.



İntibak için yasal düzenleme yapılması halinde, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak. 5 milyon emekliye intibak için umutlar bitmedi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak için gözünü Meclis’e çevirirken, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu AİHM’e taşıdı. Milyonlarca emekliye intibak için yargı süreci tamamlandı ancak umutlar sürüyor. Anayasa Mahkemesi, intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler intibak için gözünü Meclis'e çevirirken, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.



İNTİBAK YENİDEN HESAPLANACAK



İntibak için yasal düzenleme yapılması halinde, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak. İlk intibakta, 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşında 50 ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Sabah'ın haberine göre, yeni intibakta da artışlar bu seviyede olabilecek. Bir yandan yasa çıkması için milletvekillerine çağrıda bulunan, bir yandan da iç hukuk yolları tükendiğinden konuyu AİHM'e taşıyan Türkiye Emekliler Derneği de intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasında emekliyi ilgilendirdiğini belirtiyor.



EMEKLİLERDEN TELEFON YAĞIYOR



Emekliler, 2000 öncesi için yapılan intibak düzenlemesinin kendilerini umutlandırdığını vurgulayarak, şunları söylüyor: "Sonra emekli olanlara da intibak zammı beklentisi taşıyoruz. Milletvekillerinden bir an önce intibak için yasa tasarısı hazırlamalarını ve Meclis'e taşımalarını bekliyoruz. 2000'den önce emekli olanların maaşı aynı şartlara sahip de olsak bizden yüksek. Bizler için de intibak düzenlemesi şart."