Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2018 SSK Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak

Emekli maaşlarına yeni zam ne zaman yapılacak? 2018 SSK SGK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? 3 ayrı formülle emekli maaşları ne kadar olacak? Emeklilere 700 TL artış müjdesi ne zaman yürürlüğe girecek? En düşük emekli maaşı ne kadar? 700 TL artıştan SSK Bağkur emeklileri'de faydalanabilecek mi? Memur emekli maaşı zam oranları nedir? SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak? En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve zam oranlarındaki farklılığın kaldırılması gündemde. Yaşlı ve bakıma muhtaç emekli için ise ‘ekstra ödeme’ planlanıyor. Yaklaşık 12 milyon emeklinin daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşaması için arayışlar devam ediyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yaşandı. Bunlara ilaveten yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca Kurban Bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekli maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Tahsis numarasına göre hesaplarına maaşları yatan SGK ve Bağ-Kur emeklileri ödemelerini erkenden alacaklar. Gündemde konuşulan emekli maaşı zamları ile ilgili son gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.



Emekli maaş ödemeleri bu ay erkene alınıyor. Kurban Bayramının birinci gününün 21 Ağustos gününe denk gelmesi ile beraber normal şartlarda ayın 17-28'i arasında ödenen emekli maaşlarının ayın 17'sine kadar ödenmiş olması bekleniyor. Maaşlarını 1-5 Ağustos tarihinde alması beklenen memur emeklilerinin ve diğer emeklilerin de 1000'er lira ikramiyelerini de en geç 10 Ağustos'da almaları gündemde.



EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Emekli maaşları bu Ağustos ayının Kurban bayramına denk gelmesi ile maaşlarını erken alacaklar. Maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme gündemde. Bunun nedeni ise bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin bayrama denk gelmesi. Erken ödeme uygulanırsa, emekliler ayın 17'sine kadar ağustos maaşını almış olacak. Maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre alan SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarası 1,3,8 olanların maaş ödemelerini 1-5 Ağustos tarihleri arasında almaları bekleniyor.



BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ



Bakanlıktan henüz resmi bir açıklama gelmezken, emekliye biner lira bayram ikramiyesinin ayın 17'sine kadar ödenmesi söz konusu. Emekli ikramiyeleri yüksek ihtimalle Kurban bayramı öncesinde 6-10 Ağustos tarihleri aralığında ödenecek. İkramiyenin ödeneceği kesin tarihin önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.





EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?



Bağ-Kur emekli aylığı ödeme günleri;



- Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde



- Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında



- Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde



- Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



4/A SSK emeklisi olanların tahsis numaralarına göre emekli maaşı alma günleri;



- Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,



- Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,



- Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,



- Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,



- Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,



- Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,



- Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,



- Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,



- Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,



- Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında ödenir.



700 LİRALIK ARTIŞ



Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşı 988 lira. Hazırlıkları devam eden yeni tasarıya göre en düşük emekli maaşı, o yıl için uygulanan asgari ücretle eşitlenecek. Diğer maaşlar bunun üzerinde belirlenecek. Böylece düşük maaş alanların gelirinde 600- 700 lirayı bulan artış yapılabilecek. Bu yıl için asgari ücret bin 603 lira olarak uygulanıyor.



HESAP FARKI KALDIRILACAK



Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam yöntemleri hala farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.



EMEKLİ MAAŞINA YAŞ AYARI



Üçüncü olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları yükselecek. Konuyla ilgili çalışmanın bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında bin 100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.









Milyonlarca Bağ-Kur’lunun prim borcu silindi



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyen Bağ-Kur’luların borçlarını silerek, 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü. Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durduruldu. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibarıyla yeniden başlatıldı.



İKRAMİYE HAFTAYA



Hükümet, 30 Nisan’da emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bunun ilk ödemesi de 15 Haziran’daki Ramazan Bayramı’ndan önce yapılmıştı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, ikinci ödemenin ne zaman yapılacağı da merak edilmeye başlandı. İlk ödeme bayramdan bir hafta önce yapılmıştı. Emekliler, Kurban Bayramı’ndan önce hem ikramiyesini hem de maaşını alacak. 1000’er lira ikramiyenin 9-10 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Maaşların da 17 Ağustos’tan önce hesaba yatacağı öngörülüyor. (Güneş)



BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.



BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.



BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000'erTL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.



BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDE HANGİ DOSYA ESAS ALINIR?



Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır.



Örnek 1; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.



Örnek 2; emekli aylığı ile birlikte %45 meslekte kazanma gücü kaybı oranı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren emekli aylığı dosyası üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi varislerine ödenir.



DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.



Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.



SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALMAKTA OLANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?



İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri al makta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenir.



Örneğin; meslekte kazanma gucu kayıp oranı %25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin %25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Bayram İkramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz.