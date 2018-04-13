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Emekli maaşı bin 603 liranın altında olanlara zam yapılacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde. En düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Talepler hayata geçerse, maaşı bin 603 liranın altında olanlara zam yapılacak.

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Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, yılda 2 kez enflasyona endeksli zam alıyor. Ocak'ta yüzde 5.69 zam alan emekliler, temmuz artışını da merakla bekliyor.

Emekliler, temmuz zammı için enflasyon verilerini takibe alırken, yeni bir çalışma gündeme geldi. En düşük emekli aylığının asgari ücret ile eşitlenmesi üzerinde duruluyor.

Bu formül özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Asgari ücretin altında ücret olmayacak. Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere zam yapılacak. Özellikle 2000'den sonra emekli olan olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak.

Formüle göre; halen net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak. Talepler hayata geçerse, maaşı bin 603 liranın altında olan emeklilere zam yapılacak.

(Takvim)

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