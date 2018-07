Emekli maaşı hesaplama sorgulama ekranı 2018 SGK Bağkur emekli maaşı zamlı ücret ödeme tarihi

2018 Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşı memurlarda 2 bin 149, esnafta bin 533, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 713 liraya çıktı. Emekliler zamlarını haftaya almaya başlıyor. Emekli maaşı zamlı ücretler ne zaman ödenecek? 2018 SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar ödemeler ne zaman? Emekli maaşına hangi zamlar yansıtılacak? Emekli maaşı sorgulama hizmeti emekli olmuş kişiler için E Devlet üzerinden verilir. Henüz aylık bağlanmamış olanlar ise SGK'nın sayfası üzerinden emekli olma durumlarında ne kadar maaş alacaklarına yönelik tahmini rakamı öğrenebilirler. 2018 yılı enflasyon rakamının %15 in üzerinde çıkmasının ardından gözler memur ve emeklilerin 2018 Temmuz ayı maaşlarına çevrildi. Ancak memurların maaşlarının her ayın 15'inde yatması ayın 1'i ile 14'ü arası maaş işlemlerinin farklı gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. Buna aynı zamanda 14 günlük maaş farkı hesabı da denilmektedir. Temmuz 2018 zammı ile yeniden şekillenen emekli maaşındaki son durumu ve emekli maaşınızı nasıl sorgulayacağınız yazımızdan öğrenebilirsiniz. Emekli maaşı alabilmek için çalışanlar yaş ve prim şartını yerine getirip SGK'ya müracat etmelidir. Emekliliğe hak kazananlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında enflasyon oranlarına göre zam alırlar. Aldıkları zamla beraber ek ödeme(vergi iadesi) de artar. Temmuz ayı başında belirlenen enflasyon rakamları ile beraber en düşük işçi, çifçi ya da esnaf emeklisinin maaşları belli oldu. Maaşınızı sorgulamak için E Devlet'in 4A-4B-4C Aylık Bilgisi sayfasını kullanabilirsiniz. Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşı memurlarda 2 bin 149, esnafta bin 533, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 713 liraya çıktı. Emekliler zamlarını haftaya almaya başlıyor



Emeklilerin zamlı maaşları haftaya ödenmeye başlanacak



Geçtiğimiz ay biner lira bayram ikramiyesi alan emeklilere bu ay da zamlı maaş ödenecek. Artış oranlarının 3 Temmuz'da belli olmasının ardından, zamlı maaşların ödenmesine başlanıyor. Emeklilerin zamlı maaş ödemeleri salı günü start alıyor. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ- Kur emeklileri de ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı maaşlarını cebine koyacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlere göre yapılacak. Memur emeklileri ise bu ayın 1'i ile 5'i arasında maaşını zamsız olarak almıştı. Zam farkları, önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihlerde memur emeklilerinin hesabına yatırılacak.



ÜCRETLER NASIL DEĞİŞTİ?



Temmuz zammı memur emeklileri için yüzde 8.65 oldu. Bu artışla en düşük memur emeklisi maaşı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi. Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde ise yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. En düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 533 lira 83 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91 liradan bin 79 lira 59 kuruşa çıktı. SSK'lılarda ise en düşük maaş 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 935,60 liradan bin 21 lira 39 kuruşa ulaştı.



Emekli maaşlarına 607 lira zam geliyor



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 9.17`lik enflasyon zammıyla 607 liraya varan artış yaşandı.



En yüksek emekli maaşı ek ödemeyle birlikte 5 bin 88 liraya yükseldi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla beklediği Temmuz zammının oranını öğrenirken, yeni maaşları için de gün sayıyor.



Emekliler, maaş alma günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak .Yüzde 9.17`lik artış ile yılın ikinci zammını ceplerine koymaya hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 607 liraya varan zam olacak. Haziran itibarıyla en yüksek net emekli maaşı 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaşa yüzde 9.17`lik Temmuz artışı ile birlikte 410 lira 93 kuruş zam geliyor.



En yüksek net emekli maaşı 4 bin 892 lira 19 kuruşa çıkıyor. Haziran`da 4 bin 481 lira 26 kuruş alan emeklinin eline geçen maaş ise ek ödeme ile birlikte 4 bin 660 lira 51 kuruştu. Haziran`da 4 bin 481 lira 26 kuruş alan emeklinin eline geçen maaş ise ek ödeme ile birlikte 4 bin 660 lira 51 kuruştu. Böylece Haziran`da net 4 bin 481 lira 26 kuruş alan kişinin, Temmuz zammı ile eline geçen parasında 606 lira 61 kuruş artış oluyor.



EN DÜŞÜK 144 TL



Bağ-Kur esnaf emeklisinin bin 405 lira olan taban maaşı ise yüzde 9.17 zam ile 128 lira 83 kuruş artacak. Taban maaşı bin 533 lira 83 kuruşa yükselecek. Bağ- Kur tarım emeklisinin 988 lira 91 kuruş olan taban maaşı ise yeni zamla 90 lira 68 kuruş artacak Zamlı maaşı bin 79 lira 59 kuruş olacak. 2000 öncesi emekli olan SSK`lının taban maaşı da bin 569 lira 63 kuruştan bin 713 lira 56 kuruşa çıkacak. Maaşında 143 lira 93 kuruşluk artış yaşanacak.



700 LİRALIK ARTIŞ

Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşı 988 lira. Hazırlıkları devam eden yeni tasarıya göre en düşük emekli maaşı o yıl için uygulanan asgari ücretle eşitlenecek. Diğer maaşlar bunun üzerinde belirlenecek. Böylece düşük maaş alanların gelirinde 600- 700 lirayı bulan artış yapılabilecek. Bu yıl için asgari ücret bin 603 lira olarak uygulanıyor.

HESAP FARKI KALDIRILACAK

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi, ancak gerek emeklilik hesaplamaları gerekse zam yöntemleri hala farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

EMEKLİ MAAŞINA YAŞ AYARI

Üçüncü olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları yükselecek. Konuyla ilgili çalışmanın bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında bin 100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.

196 LİRA EK ÖDEME

Ocak-Haziran 2018 enflasyonuyla SSK, Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı maaş artışlarını öğrendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz zammı 6 aylık enflasyon kadar yüzde 9.17 olarak açıklandı. Emekliler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemeleri de yükseldi. En yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin ek ödemesi 196 liraya çıktı.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?



Devlet memurlarının 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olup olmamalarına bağlı olarak hesaplama şekli değiştiğinden, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete başlayanların 14 günlük maaş farkı miktarı daha önce göreve başlamış emsallerine göre daha az olmaktadır.



Devlet memurlarının maaşlarına 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olarak %3,5+enflasyon farkı oranında artış yapılacak ve zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da alacak olan memurlara 1-14 Temmuz dönemine ilişkin maaş zammı farkı ayrıca ödenecek. Maaşlardaki artışa bağlı olarak gündeme gelen 1-14 Temmuz dönemine ilişkin maaş artışı farklarının hesaplanmasında, maaşın bazı unsurları dikkate alınmamakta ve ayrıca memuriyete giriş tarihine göre hesaplamaya dahil edilen unsurlar da değişmektedir.



EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?



Emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,17 puan enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL'ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi 2075 TL oldu. Esnaf emeklisi maaşı 1.249 lira, çifçi maaşı ise 1.178 TL oldu.



ENFLASYON ARTTI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?



Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkını temmuz ayında alacak. Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9’a yakın zamlanmış olacak.







EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA



http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.



MEMUR MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



Memuriyete 1 Ekim 2008’den önce girenlerin 14 günlük maaş farkı hesabı



1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan Devlet memurlarının, 1 Temmuz 2018’den geçerli maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz dönemine ilişkin fark ödemesi hesaplanırken;



A-) 14 günlük brüt fark hesabı



Maaş artışı öncesindeki katsayılar ile maaş artışı sonrası oluşan katsayılar arasındaki fark esas alınarak, memurun; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, tazminatları (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil), yan ödemeleri ve ek ödemesi hesaplanır.



Bulunan tutarların toplam miktarı 31’e bölünüp 14 ile çarpılarak, 14 günlük brüt farkı bulunmuş olur.





B-) 14 günlük kesinti hesabı



a-Gelir vergisi



14 günlük brüt fark miktarından, gelir vergisine tabi olmayan tazminat miktarları düşüldükten sonra bulunan tutarın %15’i gelir vergisi olarak (vergi dilimi farklı ise ilgili oran esas alınarak) hesaplanır.



b-Damga vergisi



14 günlük brüt fark miktarının binde 759’u damga vergisi olarak hesaplanır.





C-) 14 günlük net fark hesabı



14 günlük brüt fark tutarından (A), gelir vergisi ve damga vergisi kesinti tutarları (B) düşüldüğünde, maaş zammının 1-14 Temmuz dönemine ilişkin net miktarına ulaşılmış olur.



Memura üçüncü zam aile yardımından geldi



Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurlar 3 ayrı zam birden alacak. Yüzde 3.5 zam ve 5.17 enflasyon farkı alan memurlara üçüncü zam ise aile yardımından geldi. İki çocuk parası aylık 369 liraya yükselmiş oldu.



Temmuz ayı ile birlikte memurlar için üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu. Sabah'taki habere göre memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti.



ZAM VE FARK EKLENDİ



Memurların temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı.



Yani memurlar için yüzde 5.17'lik fark oluştu. Maaşlara önce 3.5'lik zam uygulandıktan sonra 5.17'lik fark da eklendi. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya yükseldi.



EKSTRA ZAM



Memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan bir memurun aylık ödeneği 369.63 liraya çıktı.



Toplu sözleşmede belirlenen yeni katsayı rakamlarına göre memurların alacakları aile yardımlarını hesapladık. Halen memurlara çalışmayan eşleri için 231.64 lira ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28, Altı yaş üstü için 27.14 lira olarak uygulanıyor.



Temmuz zammı yüzde 3.5 + 5.17 olunca eş yardımı 231.64 liradan 251.68 liraya yükseldi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 58.98 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 29.49 liraya ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340.20 lira ödenirken, bu tutar 369.63 liraya çıktı.



ENGELLİ ÇOCUĞA YÜZDE 50 ARTIŞ



Toplu sözleşmede engelli çocukları olan memurlar için de avantaj getirilmişti. Buna göre çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40, engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.



EMEKLİLER 15.38 İLE ENFLASYONU GEÇTİ



Yılbaşında yüzde 5.69 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kümülatif zammı temmuz artışıyla birlikte 6 aylık yüzde 15.38, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 14.83 oldu. Enflasyon ise 9.17 çıktı. Yılbaşı öncesinde maaşı 1.000 lira olan bir SSK emeklisinin ücretindeki değişim şu şekilde gerçekleşti.

- Ocak 2018'de maaşı; 1000 X % 5.69 = 1.056,90 TL oldu.



- Temmuz 2018 tarihinde ise gelen zamla maaşı; 1.056,90 X % 9.17 = 1.153,81 TL' ye ulaştı.



- Maaşındaki artış böylece % 15.38 oranında gerçekleşti.



- Aynı dönemde 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olarak açıklandı.



- Buna göre 1.000 liranın satın alma gücü 908.3 liraya geriledi.



- 1.000 lira maaşı olan emekli 91.7 lira fazla harcarken geliri 153.81 lira arttı.



- Aralıkta 1.000 lira alan memur emeklisinin geliri ise 148.30 lira arttı.



Kamuda çalışan 3 milyon 200 bin çalışan memurun gözü kulağı yaklaşan Temmuz zammına çevrilmiş durumda yılık ilk yarısında Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı almıştı. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olmuştu. 2018 Yılının ikinci yarısında yaklaşan zam için beklemeye başlayan memurlar 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 zam almış İkinci 6 ayı için yüzde 3.5 zam için beklemeye başladı. Bu arada zam oranına etki edecek tek faktör olan enflasyon farkı oranı da bugünkü enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Bu duruma göre memur ve memur emeklilerine yapılacak 2018 Temmuz zammı rakamları da netlik kazandı.



Tüm kamu çalışanları toplu sözleşmenin gereği yılda Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 kez zam almaktadır.1 Ağustos 2017 tarihinde yapılan toplu sözleşme gereği memurların 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan zam oranları daha önceden belirlenmişti.



4.Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre, 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin enflasyon (TÜFE) artış oranının %4’ten fazla çıkan kısmı 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yapılacak %3,5 oranındaki maaş zammına eklenecek.



Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, altı aylık enflasyon artışı %9.17 olarak gerçekleştiğinden, %4’ten fazla çıkan %5.17 lik kısım maaşlara enflasyon farkı artışı olarak yansıyacak



Böylelikle, 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli maaş zammı oranı %3,5+ %5.17 = %8.67 olacak.







Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. Öncelikle ombudsmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi.



Memuriyete 1 Ekim 2008’den sonra girenlerin 14 günlük maaş farkı hesabı



1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir görevde bulunmamış olan Devlet memurlarının, 1 Temmuz 2018’den geçerli maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz dönemine ilişkin fark ödemesi hesaplanırken;



A-) 14 günlük brüt fark hesabı



Maaş artışı öncesindeki katsayılar ile maaş artışı sonrası oluşan katsayılar arasındaki fark esas alınarak, memurun; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, tazminatları (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil), yan ödemeleri ve ek ödemesi hesaplanır.



Bulunan tutarların toplam miktarı 31’e bölünüp 14 ile çarpılarak, 14 günlük brüt farkı bulunmuş olur.



B-) 14 günlük kesinti hesabı



a-SGK Primi



Maaş artışı öncesindeki katsayılar ile maaş artışı sonrası oluşan katsayılar arasındaki fark esas alınarak, memurun; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, tazminatları (makam ve temsil/görev tazminatı dahil, aylıkla birlikte ödenen ek ve diğer tazminatlar hariç) hesaplanır ve bulunan toplam tutar 30’a bölünerek 14 ile çarpılır. Bulunan tutarın %14’ü, SGK primi kişi kesintisi olarak hesaplanır.



b-Gelir vergisi



14 günlük brüt fark miktarından, SGK Primi kişi kesintisi tutarı (a) ile gelir vergisine tabi olmayan tazminat miktarları düşüldükten sonra bulunan tutarın %15’i gelir vergisi olarak (vergi dilimi farklı ise ilgili oran esas alınarak) hesaplanır.



c-Damga vergisi



14 günlük brüt fark miktarının binde 759’u damga vergisi olarak hesaplanır.



C-) 14 günlük net fark hesabı:



14 günlük brüt fark tutarından (A), SGK primi kişi kesintisi ile gelir vergisi ve damga vergisi kesinti tutarları (B) düşüldüğünde, maaş zammının 1-14 Temmuz dönemine ilişkin net miktarına ulaşılmış olur.



1-14 Temmuz dönemine ilişkin maaş farkı hesabına dahil olmayan unsurlar



Aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ödenenlerin maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz dönemine ilişkin fark ödemesi hesabına;



-Memura eş ve çocuk durumuna göre ödenen aile yardımı ödeneği dahil edilmez.



-Memurun kendisi ile eş ve çocuk durumuna göre yararlandığı asgari geçim indirimi dahil edilmez.



-Sendika üyesi memurlara 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi dahil edilmez.



-Sendika üyesi memurların aylık ücretinden kesilen sendika aidatı dahil edilmez.



-Ekim 2008 tarihinden önce TC. Emekli Sandığı Kanununa tabi görevde bulunmuş olanların fark hesabına emekli keseneği dahil edilmez.



Temmuz ayı ile birlikte memurlar için üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu.



Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti. Memurların temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti.



Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı. Yani memurlar için yüzde 5.17’lik fark oluştu.



Maaşlara önce 3.5’lik zam uygulandıktan sonra 5.17’lik fark da eklendi. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya yükseldi.



MEMURA EKSTRA ZAM..Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan bir memurun aylık ödeneği 369.63 liraya çıktı.



Toplu sözleşmede belirlenen yeni katsayı rakamlarına göre memurların alacakları aile yardımlarını hesapladık. Hâlen memurlara çalışmayan eşleri için 231.64 lira ödeniyor.



EŞ VE ÇOCUK YARDIMI YÜKSELDİ..Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28, Altı yaş üstü için 27.14 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammı yüzde 3.5 + 5.17 olunca eş yardımı 231.64 liradan 251.68 liraya yükseldi.



Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 58.98 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 29.49 liraya ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340.20 lira ödenirken, bu tutar 369.63 liraya çıktı.



ENGELLİ ÇOCUĞA YÜZDE 50 ARTIŞ..Toplu sözleşmede engelli çocukları olan memurlar için de avantaj getirilmişti. Buna göre çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40, engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.



SİSTEM DEĞİŞECEK



Maaş hesaplamalarında ve Aylık Bağlanma Oranları'ndaki farklılıkların giderilmesi dışında emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor. SGK çatısı altında birleşmesine rağmen kurumlara göre hala farklı uygulamalar yapılıyor. Bunlar da şöyle sıralanabilir: Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SSK'lılar yıla göre 5 bin ile 5 bin 900 günle hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı gelecek.



EŞİTLİK SAĞLANACAK



2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.



MEMUR VE EMEKLİLERİN ALACAĞI ZAM BELLİ OLDU



6 aylık rakamların açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak kaydedildi. Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkını temmuz ayında alacak. Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9'a yakın zamlanmış olacak.



EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI 2 BİN 149 LİRA



Maliye Bakanlığı yaptığı duyuruda "Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi" dedi.



NASIL DEĞİŞECEK?



Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alması için 2018'nin ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre, 2018'in ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını yüzde 9.17 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5.17 enflasyon farkı çıkardı. Memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 3.5 + 5.17 olarak gerçekleşti.



Emekli maaş hesaplama



e-Devlet sistemi birçok devlet kamu işlemlerinizi yapabileceğiniz güvenli bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilik sorgulama işlemlerini de bu platform üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.



E-Devlet şifresi ile emekli maaş sorgulama işlemi her üç kurum için de farklı sistem üzerinden yapılmaktadır. Bunun için yazının devamında bağlı olduğunuz kurumu seçiniz. Açılan ekranda resimde göstermiş olduğumuz “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. Kimliğinizi doğrulayıp işleminize devam etmek için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girmiş olduğunuz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız. E-Devlet sistemi üzerinden farklı adresler ile kurumunuzun emekli maaş sorgulama işleminizi tamamlamış bulunmaktasınız.

Emekli maaş hesaplamak için tıklayın.



Memur maaşı belli oldu



Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya,en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 lirayayükseldiği ifade edildi.



Emekli aylıklarına yüzde 9,17 zam



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelir ve aylıkları bu yılın temmuz-aralık döneminde yüzde 9,17 artırılacak.



SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, kanun gereği emekli gelir ve aylıklarının her yılın ocak ve temmuz aylarında geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre TÜİK'in açıkladığı en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılacağı anımsatıldı.



Memur emeklilerine yüzde 8,65 zam



TÜİK'in 2018 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranını yüzde 9,17 olarak açıkladığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağ-Kur) bentleri kapsamındaki gelir ve aylıklar, 2018/Temmuz-Aralık ödeme döneminde yüzde 9,17 oranında artırılarak ödenecektir. Diğer taraftan, 4. Dönem Toplu Sözleşme ile 2018 yılında memur emekli aylıklarına etki eden hem aylık katsayısının hem de taban aylık katsayısının ikinci altı aylık dönemde yüzde 3,5 oranında artırılması öngörülmüştür. 4/1-c kapsamındaki memur emekli aylıklarına 2018 yılı temmuz-aralık dönemi için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8,65 oranında artış yapılacaktır."



BES'ten emekli olanların sayısı bir yılda 20 bini aştı



Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) emekli olan katılımcıların sayısı son bir yıllık dönemde yüzde 39 artarak 21 bin 223'e ulaştı.



Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başladı ve 15. yılını doldurmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.



Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından BES ve OKS olarak iki ayrı başlık altında yayımlıyor.







BES'ten emekli olanların sayısı 76 bini aştı



EGM'nin internet sitesindeki 15 Haziran verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'in katılımcı sayısı 6 milyon 979 bine ulaşırken geçen senenin aynı dönemine göre katılımcı sayısı yaklaşık yüzde 2,5 arttı.



BES'teki katılımcıların fon tutarı 70 milyar 981 milyon liraya çıkarken, bu tutar bir yıl öncesine göre yüzde 18 artış gösterdi. BES'e devlet katkısı da 9 milyar 943 milyon lirayı buldu. Geçen yılın aynı döneminde 8 milyar 728 milyon lira olan devlet katkısı yüzde 14 artış gösterdi.



Katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 80 milyar 924 milyon lirayı buldu.



BES'ten emekli olan katılımcı sayısı ise 15 Haziran itibarıyla 76 bin 102'ye ulaşırken, bir yıl öncesinde 54 bin 879 olan emekli katılımcı sayısında yüzde 39 artış görüldü. Böylelikle son bir yılda BES'ten emekli olanların sayısı 21 bin 223 oldu.



En fazla katılım 2 milyon kişi ile İstanbul'dan



BES'te en fazla katılımcının yerleşik olduğu şehir 2 milyon ile İstanbul, 634 bin ile Ankara ve 481 bin ile İzmir oldu. Bu illeri, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, İçel, Muğla ve Konya izledi.



BES katılımcılarının eğitim durumuna bakıldığında yüzde 87'sinin üniversite ve üzeri, yüzde 6,6'sının lise ve dengi, yüzde 6,4'ünün ise meslek yüksek okulundan mezun olduğu görülüyor.



BES katılımcılarından orta yaşta olanların katılımları daha fazlayken, 25 yaş altındakiler ve 56 yaş üstündekilerin katılımının daha az olduğu görülüyor. BES'e 25 yaş altındakiler yüzde 5,45, 25-34 yaş aralığındakiler yüzde 27,03, 35 ile 44 yaş aralığında olanlar yüzde 33,80, 45 ile 55 yaş aralığındakiler yüzde 24,05 ve 56 yaş üstündekiler yüzde 9,66 olarak katılım yaptı.



10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz'da BES'li olacak



Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.



Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.









4 milyon otomatik katılımcıdan 3 milyar liralık tasarruf



Otomatik katılım temel göstergelerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 15 Haziran itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 4 milyon 141 bin olarak kayıtlara geçti.



Aynı dönemde çalışanların fon tutarı 3 milyar liraya dayandı.



Enflasyon dün büyük bir sürpriz yaparak beklentilerin çok üzerine çıktı. Artan enflasyon elbette sevinelecek bir durum değil. Enflasyon hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi demek. Buna karşılık yasalar milyonlarca memur ve emekliyi enflasyona karşı koruyor. Bir başka deyişle, 12.3 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyon memur enflasyona paralel zam alıyor.



YILDA İKİ KEZ DEĞİŞİYOR



Memurlar ile emeklilere Ocak- Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir toplu sözleşmeyle belirleniyor. Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki kez zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.



FARK OLARAK EKLENECEK



Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 3.5 zam alacaktı. Ocak’ta yüzde 4 zam yapıldı, Temmuz zammı yüzde 3.5 olacak. Ancak İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 9.17’la yüzde 4’lük Ocak zammını aşınca yüzde 5.17’lik fark oluştu. Bu fark, yüzde 3.5’luk zamma eklenecek. Temmuz zammı kümülatif yüzde 8.65 olacak.



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI



Memur ve emekliye yapılan zamlar son 14 yılın rekoruna işaret ediyor. Zammın ardından aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2149 liraya yükselecek. Buna karşılık SSK ve Bağkurlu yüzde 9.17 zam alacak. Böylece; 2000’den önce emekli SSK’lının taban maaşı ek ödemeyle 1713 liraya, Bağkurlu esnafın taban maaşı 1448 liraya yükselmiş olacak.



SON 3 YILDA EMEKLİNİN KAZANIMLARI



● Temmuz 2015’te 1000 liranın altında kalan aylıklara seyyanen 100 lira eklendi.



● 1000-1100 lira arası aylıklar 1100 liraya tamamlandı.



● Ocak 2016’da SSK ve Bağkur emeklilerinin tümüne 100 lira seyyanen zam yapıldı.



● Haziran 2018 itibarıyla bayramlarda 1000’er lira ikramiye.



● Çalışan emekli için Sosyal Güvenlik Destek Primi kalktı, borcu olanlarınki silindi.



● 30 yılın üzerinde çalışması olan memur emeklisine ikramiye farkı ödendi.



ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ARTIYOR



Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı da artacak. Buna göre; eş yardımı 231.64 liradan 251.67 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 58.97 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 29.48 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340.20 lira ödenirken; bu tutar 369.62 liraya çıkacak.



HESABA NE ZAMAN GEÇECEK?



Memur emeklileri maaşını 1-5 Ocak arasında çekecek. Bu tarihte yüzde 3.5’luk Temmuz zammı maaşa eklenecek. Ancak yüzde 5.17’lik enflasyon farkının ayın 5’ine kadar yetişmesi zor görünüyor. Bu nedenle bu ay sonuna kadar ayrıca fark olarak yatırılması yüksek olasılık. Memurların farkla birlikte zamlı maaşı 15 Ocak’ta almaları yüksek olasılık. SSK ve Bağkur emeklisi de zamlı maaşlarını emekli kartı numarasına göre 17 Ocak ila 28 Ocak tarihleri arasında çekecek.









ÖNÜMÜZDEKİ AY İKRAMİYE DE VAR



12.3 milyon emeklinin yüzünü güldüren 1000’er liralık bayram ikramiyelerinin ilki 7-8 Haziran’da hesaplara yatmıştı. Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara geçecek. Bu ödemenin de 17 Ağustos’a kadar emekliye ve emekli hayatta değilse dul ve yetimlerine yapılması bekleniyor.



ÖZEL SEKTÖR İÇİN GÖSTERGE



Memur ve emeklileri enflasyona karşı koruyan bir yasa ve uygulama mevcut. Ancak özel sektörde de çalışan milyonlarca kişi bulunuyor. Yıllık yüzde 15’i aşan enflasyon çalışanları da derinden etkiliyor. Dolayısıyla işverenlerin çalışanların en az yaşam standardını korumak için enflasyon rakamlarını baz almasında fayda var.