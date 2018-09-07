Emekli maaşı intibak yasası 2018 son dakika Bağkur SGK memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Güncel emekli maaşı kaç TL? SGK Bağkur emeklileri Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli memur maaşlarına yeni zam ne zaman yapılacak? Emekli Aylık Hesaplama metodu değişiyor mu? Emekli maaşları artacak mı? Emekli intibak yasası 2018 son durum ne Meclis'e gelecek mi? Emekli memur maaşları nasıl hesaplanır? soruların yanıtları haberimizde. Temmuz'da maaşları artan, 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilerin gözü şimdi Ocak zammında. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon Ocak zammının oranını gösterecek. Bunun 2 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 2.86 çıktı. Buna 4 aylık veri daha eklenecek, zam oranı ortaya çıkacak. Tahminler zam oranı için 2 farklı tahmini ortaya koyuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 3.87, ekonomistlerle yapılan beklenti anketine göre yüzde 6.67 olacak. İlk tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 39,52 ile 189,32 lira arasında artış yaşanacak. Emeklilere intibak zammı için geri sayımda sonlara geliniyor. Anayasa Mahkemesi İntibak ile ilgili TBMM'yi hedef gösterdi. Önümüzdeki haftalarda açılacak TBMM'nin ilk gündemlerinden olan intibak yasası ile emeklilere zam gelecek. İşte Emekli maaşı intibak yasası son dakika SGK Bağkur emekli maaşı zamları

Emeklilere intibak zammı için geri sayımda sonlara geliniyor. Anayasa Mahkemesi İntibak ile ilgili TBMM'yi hedef gösterdi. Önümüzdeki haftalarda açılacak TBMM'nin ilk gündemlerinden olan intibak yasası ile emeklilere zam gelecek.



ÜCRETLER DEĞİŞECEK



İkinci tahmin gerçekleşirse de maaşlara 68,12 ile 326,31 lira arasında artış yansıtılacak.



Bağ-Kur esnaf emeklilerinde halen bin 533 lira 83 kuruş olan en düşük maaş, zam oranı yüzde 3.87 gerçekleşirse bin 593, yüzde 6.67 olursa bin 636 liraya çıkacak.



En düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda, artış yüzde 3.87 olursa bin 713 liradan bin 779 liraya, yüzde 6.67 olursa bin 827 liraya yükselecek.



2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise en düşük maaş bin 89 liraya çıkacak.







EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik için başvuruda bulunan SSK'lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanırken; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç dönemin ayrı ayrı hesaplanması ile bulunan kısmi aylıklar birleştiriliyor ve kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK'lı birinin emekli aylığı hesaplanırken;

– 2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor. Zira bu dönemde aylık bağlama oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksektir.



– 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.



– 2000 yılı hesaplamasının ardında sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkilemekte. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.

– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde tıpkı 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabındaki güncelleme katsayısı kullanılıyor. Fakat burada farklı olarak gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürülmüş durumda. Bunun neticesinde toplam çalışmalar içerisinde emekli aylığını en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Burada önemli bir durumu da açıklamakta fayda var. Bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.



– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık ortaya çıkmış oluyor.

MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?



Memur emekli aylığı hesabı yapılırken memurun derece, kademe, hizmet süresi ve ek göstergesini bilmek yeterlidir. Bu yüzden her memur, göreve başladığı andan emekli olacğı tarihte alacağı emekli maaşını yaklaşık olarak bilir. Memur emekli aylığı hesaplanırken de;

– Memurun 657 sayılı Kanunun 43. Maddesindeki gösterge rakamı,



– Aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı,



– Her yıl güncellenen memur maaş katsayısı,



– Taban aylığı ve kıdem aylığı,



– Memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. Maddesinde yer alan oran,



– Özel hizmet tazminatı,



– Varsa diğer tazminatları (makam, görev, temsil),



– Ve memurun hizmet süresi dikkate alınır.



Burada memur maaşını en fazla etkileyen faktör ek gösterge rakamıdır. Bu da memurun unvanına bağlı olarak değişim göstermektedir.

BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?



Bağ-Kur'luların (4/b) emekli aylığı hesabı, esas itibariyle SSK'lılara benzer. Bağ-Kur'lular için de hesaplama yapılırken 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem söz konusu. SSK'da olduğu gibi 2000 öncesi dönem gösterge sistemine göre, 2000 sonrası primleri ise güncelleme katsayısı sistemine göre hesaba dahil ediliyor. Ancak Bağ-Kur'lular için farklı olan, 2008/Ekim ayına kadar basamak sistemine göre prim ödemiş olmaları. SSK'lılar nasıl asgari ücretle bunun 6,5 katı arasında prim ödüyorlarsa, Bağ-Kur'lular da 1'den 24'e kadar basamaklar üzerinden prim ödüyorlardı. Fakat 2008/Ekim itibariyle basamak sistemi kaldırıldı ve Bağ-Kur'lular da asgari ücret esaslı prim ödemeye başladılar.

İNTİBAK YASASI SON DURUM NEDİR?

Yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ- Kur emeklileri için çok önemli. Bayram ikramiyeleri ile yüzleri gülen 10 milyondan fazla emekli,Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte adeta bir bayram daha yaşayacaklar. Emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili daha önce çokça açıklamalar yapıldı ve uzmanları, ilk 5 aylık enflasyon verilerine bakarak bazı tahminler yürüttü. Uzmanlar tarafından yürütülen tahminlere göre Temmuz ayında tüm emeklilere müjde verildi. İlk 5 aylık enflasyon verilerinin yüzde 6.39 olarak belirlenmesine rağmen, Haziran ayında bu oran 7.27 olması bekleniyor. Emekliler şimdi de yeni intibak yasasının çıkmasını büyük merakla bekliyor. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların gözü yeni intibak yasasında.



Anayasa Mahkemesi'nin intibak için Meclisi adres göstermesi, Türkiye Emekliler Derneği'nin de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıması; intibak düzenlemesini yeniden gündeme getirdi.



Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından önce SSK emeklilerin intibaklarının yapıldığını ve 1 Ocak 2013 itibarıyla intibak farklarının aylıklarına ilave edildiğini anımsatarak, 2000 sonrası emekli olanların da intibakları yapılıp emekliler arasında eşitliğin sağlanması gerektiğini söyledi.



Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin emekli maaşı yeniden hesaplanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.



2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı.



Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor. Özetle, önümüzdeki günlerde çıkacak intibak yasaı ile 2000 yılı sonrası emekli olanlara 50 ile 355 TL arası zam yapılacak.

Emekli intibak yasası 2018 son durum ne Meclis'e gelecek mi?



Yaklaşık 12 milyon emekli Ocak zammını önceki gün açıklanan enflasyon verileriyle öğrendi. Bu ay içerisinde yüzde 5.69 artırılmış maaşlarını ceplerine koymaya hazırlanan emekliler, gözlerini intibak düzenlemesine çevirdi. 2000 yılı ve sonrasında emekliler, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, 2000 öncesi emekliler için yapılan intibak çalışmasını hatırlatarak, "Ancak, 2000 sonrası emeklilerimiz için de intibak yapılması, kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Parlamentomuzdan öncelikli beklentimiz, aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak düzenlemesinin bir an önce TBMM gündemine taşınması ve yasalaştırılmasıdır. Başta hükümetimiz olmak üzere, bütün parlamentomuzdan bir tek şey istiyoruz. 2018 yılında, intibak beklentimiz Meclis gündemine taşınmış olsun. Bütün ülkeyi bayram yerine çeviririz" dedi.



AYM'NİN GÜNDEMİNDE



2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara yönelik intibak, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündeminde bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı'nın bireysel başvurusu önümüzdeki günlerde yüksek mahkeme tarafından ele alınacak. Anayasa Mahkemesi'nden intibak vizesi çıkarsa, emekliler yeni bir zamma kavuşacak. Maaşlar yeniden hesaplanacak, intibak zamları belirlenecek.

VATANDAŞIN TALEPLERİ

İyileştirme yapılsın

SSK emeklisiyim. Maaşım yaklaşık bin 200 lira. Maaşlara Ocak'ta ekstra seyyanen artış da yapılsın. Düşük maaşlı emekli kalmasın. Halil Sunucu



Borçlanma gelsin

Prim günü eksiğim nedeniyle emekli olamıyorum. Yaklaşık bin günüm eksik. Rahatsızlığım var, çalışamıyorum. Geçmişe dönük borçlanma imkanı getirileceği söyleniyordu. Bu düzenlemeyi bekliyoruz. Başka türlü emekli olmam mümkün değil. Benim gibi düzenleme bekleyen binlerce insan olduğu söyleniyor. Mustafa Kayıt



Gösterge artışı bekliyoruz

Polis emeklisiyim. Emeklilik ek göstergelerini artıracak müjdenin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Düzenlemenin halen emekli olanları da kapsayacağı belirtilmişti, düzenlemeyi bekliyoruz. B.Ö.