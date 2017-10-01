Emekli maaşı ne kadar 2017 SSK SGK Emekli maaşı zammı ne zaman olacak?

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak sorusunun cevabı ve SSK SGK bağkur emekli maaşları ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın beklentilerine göre yapılan hesaplamalarda emeklilerin Ocak zammının yüzde 3.5-ile 4 arasında olabileceği düşünülüyor. Takvim'in haberine göre toplu sözleşme kapsamında memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alıp almayacağı ise 3 Ocak'ta TÜİK'in açıklayacağı verilerle kesinleşecek. Emekli maaşı ne kadar? Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda bir sonuç ortaya çıkarsa maaşlarda 144 liraya varan artış gerçekleşecek. Enflasyon verileri ile zamları netleşmeye başlayan emekliler ayrıca yüzde 4’lük ek ödemeleri için de zam almış olacak. Maaşa ek ödenen bu paralar enflasyon oranında artacak. Emekli maaşı ocak zammı ile ilgili merak edilen birçok bilgi haberimiz içerisinde sizlerle.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 12 milyon emeklinin maaşları Ocak ayında artış yaşayacak. Bu artışın ne kadar olacağını ise enflasyon verileri belirliyor. Hükümet Orta Vadeli Programı açıkladığında enflasyon tahminlerini de duyurmuş oldu. Bu tahminlere ve Merkez Bankası'nın beklentilerine göre yapılan hesaplamalarda emeklilerin Ocak zammının yüzde 3.5-ile 4 arasında olabileceği düşünülüyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Buna göre; maaşlarda 144 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek emekli maaşı yüzde 3.4 zamla 4 bin 240 liradan 4 bin 384 liraya yükselecek. Halen bin lira olan maaş bin 34 liraya, bin 500 lira olan maaş bin 551 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 68 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 585 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 102 liraya ulaşacak. Emekliler bir artışı da ek ödemede görecek. Maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de zamlanacak.

Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. Memur emeklilerinde ek ödeme tutarı maaşın yüzde 4'ü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (900 liranın altı maaşlılarda) oranında ek ödeme veriliyor. Zamlar çıplak maaşa eklenirken ortaya çıkan rakamın yüzde 4'ü alınarak ek ödeme olarak maaşa ilave ediliyor.

Örneğin; halen net maaşı 2 bin lira olan emekli, aylık 80 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline aylık 2 bin 80 lira geçiyor. Yüzde 3.4 zamla Ocak'ta net maaş 2 bin liradan 2 bin 68 liraya çıkacak. Ek ödeme de 80 liradan 82,72 liraya yükselecek. Emeklinin eline geçen para (net maaş + ek ödeme) 2 bin 150 lira 72 kuruşa ulaşacak.

MEMUR ZAMMINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapılan anlaşmaya göre 2018 için yüzde 4+3,5 oranında 2019 yılı için ise yüzde 4+5 ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Memur zammında uzlaşma sağlandı bugün saat 11.00'da imzalar atıldı

3.2 milyon memur, 1.9 milyon emeklinin gözü dün Memur-Sen ile hükümet arasında süren toplu görüşmelerdeydi. Gün boyu süren müzakereler gece yarısından sonra sonuçlandı. Anlaşmaya göre kamu görevlisi ve memur emeklisi 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 3.5 zam alacak. Bu rakam 2019 yılı için ise ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay ise yüzde 5 olarak gerçekleşecek.

Toplam 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisine; 2018-2019 yılında yapılacak zam oranları için toplu sözleşme görüşmelerinde gece yarısından sonra anlaşma geldi. Hükümet son teklifini 2018 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 3.5, 2019 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 olarak açıklarken; Memur-Sen bu teklifin müzakereye açık ancak imzaya kapalı olduğunu belirtti. Yapılan anlaşma ise, 3.5 +4+4+5 oranları üzerinden gerçekleşti.

SON İKİ YILDA YÜZDE 21,79 ZAM

Çok kısa, geçen toplu sözleşmede durum neydi diye özetleyecek olursak; 2015'de yapılan toplu sözleşme çerçevesinde memur ve emeklileri 2016 yılı Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında da yüzde 5 zam aldılar. Ayrıca 2016'nın Ocak ayında da maaşlara yüzde 0,90 enflasyon farkı yansıdı. Bu yıl ise, yani 2017'de, toplu sözleşmede zam oranı Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 2,89 enflasyon farkı oluştu ve zam oranı yüzde 6,89 oldu. Böylece memur ve emeklileri, 2016-2017'de toplam 21,79 zam almış oldular.

Gelelim, memur emeklilerinin önümüzdeki toplu sözleşmeden kaynaklı maaş zamlarına. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2018'in ilk yarısında yüzde 4'lük zam oranı ile birlikte 1.945 liraya çıkacak.