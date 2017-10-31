Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi 2018 zammı

Emeklinin merakla beklediği Ocak ayı memur zammı belli oldu. Emekli maaşı sorgulama için vatandaşlar ne yapmalı? Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı toplu sözleşmede belirlendi. Buna göre; Ocak'ta maaşlara yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, Ocak'ta enflasyon farkı verilecek. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3-3.5 aralığında gerçekleşebileceğini belirtiyor. Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Yeni yıl zam oranları ile ilgili kafa karışıklığına sebep olan emekli zamları belli oldu. Emeklilik için yapılan en son zam haberinde enflasyon oranlarına, ve önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen rakamlara göre emeklilerin 2018 Ocak döneminde alacakları zam miktarları tahmini olarak belli oldu. Peki merakla beklenen SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin 2018 zammı ne kadar olacak?

2018 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Böylece bir SSK emeklisinin 1500 lira olan aylığı Ocak 2018’de 50 lira 40 kuruş artacak. Temmuz ayında ise bin 550 lira 40 kuruştan; 62 lira 30 kuruşluk artışla bin 612 liraya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Buna göre; maaşlarda 144 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek emekli maaşı yüzde 3.4 zamla 4 bin 240 liradan 4 bin 384 liraya yükselecek. Halen bin lira olan maaş bin 34 liraya, bin 500 lira olan maaş bin 551 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 68 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 585 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 102 liraya ulaşacak. Emekliler bir artışı da ek ödemede görecek. Maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de zamlanacak.

Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. Memur emeklilerinde ek ödeme tutarı maaşın yüzde 4'ü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (900 liranın altı maaşlılarda) oranında ek ödeme veriliyor. Zamlar çıplak maaşa eklenirken ortaya çıkan rakamın yüzde 4'ü alınarak ek ödeme olarak maaşa ilave ediliyor.

Örneğin; halen net maaşı 2 bin lira olan emekli, aylık 80 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline aylık 2 bin 80 lira geçiyor. Yüzde 3.4 zamla Ocak'ta net maaş 2 bin liradan 2 bin 68 liraya çıkacak. Ek ödeme de 80 liradan 82,72 liraya yükselecek. Emeklinin eline geçen para (net maaş + ek ödeme) 2 bin 150 lira 72 kuruşa ulaşacak.

212 TL'YE VARAN ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla ipuçları gelmeye başladı. Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3-3.5 aralığında gerçekleşebileceğini belirtiyor. Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonu da bu seviyede gerçekleşirse, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına Ocak'ta yüzde 5.01 zam yansıtılacak. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde. Bu maaş, Ocak zammı yüzde 3.5 çıkarsa 148 lira zamla 4 bin 388 liraya, yüzde 5.01 olursa 212 lira yükselerek 4 bin 452 liraya ulaşacak.

MEMURU DA ETKİLEYECEK

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı toplu sözleşmede belirlendi. Buna göre; Ocak'ta maaşlara yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, Ocak'ta enflasyon farkı verilecek. Enflasyonun yüzde 3-3.5 aralığında gerçekleşmesi halinde, fark olmayacak. Yüzde 5.01 çıkarsa, Ocak'ta enflasyon farkı da ödenecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

Örneğin; halen bin 500 lira net maaşı olan emekli, aylık 60 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline bin 560 lira geçiyor. Ocak ayında yüzde 3.4 zamla emeklinin net maaşı bin 551 liraya yükselecek. Bu durumda net maaşın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de 62 liraya çıkacak. Emeklinin eline Ocak'ta bin 613 lira geçecek. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı da 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emeklinin eline, ek ödemeyle birlikte 4 bin 409 lira geçiyor. Ocak'ta net maaş 4 bin 240 liradan 4 bin 384 lira 16 kuruşa, ek ödeme de 169 liradan 175 lira 36 kuruşa çıkacak. Emeklinin geliri 150 lira 52 kuruş artışla 4 bin 559 lira 52 kuruşa yükselecek.

SON İKİ YILDA YÜZDE 21,79 ZAM

Çok kısa, geçen toplu sözleşmede durum neydi diye özetleyecek olursak; 2015'de yapılan toplu sözleşme çerçevesinde memur ve emeklileri 2016 yılı Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında da yüzde 5 zam aldılar. Ayrıca 2016'nın Ocak ayında da maaşlara yüzde 0,90 enflasyon farkı yansıdı. Bu yıl ise, yani 2017'de, toplu sözleşmede zam oranı Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 2,89 enflasyon farkı oluştu ve zam oranı yüzde 6,89 oldu. Böylece memur ve emeklileri, 2016-2017'de toplam 21,79 zam almış oldular.

Gelelim, memur emeklilerinin önümüzdeki toplu sözleşmeden kaynaklı maaş zamlarına. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2018'in ilk yarısında yüzde 4'lük zam oranı ile birlikte 1.945 liraya çıkacak.