Emekli maaş zammı ne kadar? Emekliye 10 maaşa kadar faizsiz kredi

Emekliye ne kadar zam alacak? Emekliler için belirlenen zam bütçesi ne kadar? İntibak konusunu Anayasa Mahkemesi'ne Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı taşıdı. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuz yanıt alan Avcı'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucu merak ediliyor. Eğer Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, milyonlara zam yolu açılacak. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli için Ocak ve Temmuz ayları zam dönemi olarak biliniyor. Önümüzdeki Ocak ayında da milyonlarca emeklinin maaşında artış olacak. Emeklilere 3 maaş avans çalışmasının yanında 10 maaşa kadar faizsiz kredi verilmesi de gündeme geldi.Memur emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zam alırken SSK ve Bağ- Kur emeklileri de oluşan enflasyona göre zam alacak. Uzmanlar, Eylül ayı enflasyon verilerinin 3 formülü gündeme getirdiğini belirtiyor.

Buna göre; Ocak zammı yüzde 3, yüzde 3.5 ya da yüzde 5.01 olarak gerçekleşebilir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Bu çerçevede, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon, emeklilerin zam oranını ortaya koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti.

Emekli maaşına zamda 3 farklı formül

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için 3 formül gündeme geldi. Uzmanlar, zam oranının en düşük yüzde 3 olabileceğini belirtirken, diğer formülleri ise yüzde 3.5 ve yüzde 5.01 olarak biliniyor. Milyonlarca emekli, intibak umudu taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı merakla bekliyor. Eğer Anayasa Mahkemesi'nden intibak yönünde karar çıkarsa, milyonlarca kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Maaşlarda ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan zammın yolu açılacak.

HERKESİ KAPSAYACAK

2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya yapılan intibak zammı, daha sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. İntibak talebinin Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsman) tarafından haklı bulunmasının ardından, Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı yargıya başvurmuştu. İdare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuz yanıt alan Avcı, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi'nin Avcı'nın yaptığı bireysel başvuru hakkında vereceği karar merakla bekleniyor. Konu önümüzdeki günlerde yüksek mahkemenin gündemine gelecek. Eğer mahkeme, 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, milyonlara zam yolu açılacak. İntibak artışı için ayrı ayrı dava açmaya gerek olmayacak. İntibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak. Emekli maaşları mercek altına yatırılacak, artışlar belirlenecek. İlk intibakta maaşlarda 50 lira ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da artışların bu seviyede olmasını bekliyor.

NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Bu verilere göre uzmanlar 2017'nin ikinci yarısında enflasyonun yani emeklilerin zam oranının 'yüzde 3', 'yüzde 3.5' ya da 'yüzde 5.01' olabileceğini dile getiriyor. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde. Bu maaş, Ocak zammı yüzde 3 olursa 127 lira artışla 4 bin 367 liraya, yüzde 3.5 çıkarsa 148 lira zamla 4 bin 388 liraya, yüzde 5.01 olursa 212 lira yükselerek 4 bin 452 liraya ulaşacak. Yani maaşlarda 212 liraya varan zam olacak.

EK ÖDEME FARKI

Maaşlardaki artışla birlikte her ay ödenen net aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yükselecek. Halen net maaşı 4 bin 240 lira olan emekliye her ay 169 lira da ek ödeme veriliyor. 169 lira olan ek ödeme; eğer maaş zammı oranı yüzde 3 olursa, 174 liraya, yüzde 3.5 şeklinde gerçekleşirse 175,52 liraya, yüzde 5.01 olursa 178 liraya yükselecek. Bu formüllere bağlı olarak emeklilerin gelirinde 221 liraya varan (ek ödemedeki artış da dahil) zam gerçekleşecek.

1945 LİRAYA ÇIKACAK

Soru: Memur emeklisi, dul ve yetim emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Cevap: Memur emeklileri ile dul ve yetimleri toplu sözleşme gereği Ocak ayından itibaren emekli maaşlarını en az yüzde 4 oranında zamlı alacaklar. En düşük memur emeklisi maaşı 2018’in ilk yarısında 1945 liraya yükselecek.

Soru: Memur emeklisi Ocak’ta enflasyon zammı alacak mı?

Cevap: Haziran-Aralık ayında oluşacak enflasyon yüzde 4’ün üzerine çıkarsa memur emeklisi ile dul ve yetimleri yüzde 4 zamma ek olarak fark alacaklar.

Soru: Memur emeklisininn maaş zamları ne zaman ödenecek?

Cevap: Memur emeklisi ile dul ve yetimlerinin maaş zam farkları 20 Ocak’tan itibaren hesaplara aktarılacak.

Soru: SSK emeklisi ile dul ve yetimlerin maaş zammı ne kadar?

Cevap: SSK emeklisi 2017 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak. Ocak ayında SSK emeklilerinin zam oranının yüzde 5 civarında olması bekleniyor. Bu durumda 2000’den önce emekli olan işçinin en düşük emekli maaşı 1560 liraya, 2008’den sonra emekli olan işçinin maaşı 929 liraya yükselecek.

OCAK SONUNDA HESAPTA

Soru: SSK emeklisi zamlı maaşı hangi tarihlerde alacak?

Cevap: SSK emekli maaşının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenir. Tahsis numarasının son rakamına göre zamlı emekli maaşı 17-26 Ocak arasında yatacak.

Soru: Bağkur emeklisi ile dul ve yetimlerinin maaş zammı ne kadar?

Cevap: Bağkur emeklileri de SSK emeklisi gibi Ocak’ta yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alabilecek. Bağkur emeklisi ile dul ve yetimlerin alacakları zam yüzde 5 civarında olacak. Esnaf emeklisinin en düşük maaşı da 1060 liraya çıkacak. Bağkurlu zamlı maaşını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır. Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır. 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.

EMEKLİLİK YAŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "emeklilik yaşının yukarı çekileceği" iddialarına ilişkin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2036 yılına gelindiğinde, Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir planlama yapıyor. Bu çerçevede, mevcut yasal yapı devam edecek. Şu anda çok güçlü bir şekilde emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil." dedi.

Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan 29 Mayıs 2017 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamaları hatırlatılarak, "Emeklilik yaşının yukarı çekilmesine yönelik çalışma var mı?" diye sorulması üzerine Kurtulmuş, "Hayır, yok. Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade şu andaki mevcut emeklilik yaşıyla ilgili yasal düzenleme devam edecektir." diye konuştu.

Müezzinoğlu'nun, OECD ülkelerinde emeklilik yaşının 72, Türkiye'de ise 52 olduğunu belirttiğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaşın belli bir süre içinde ileriye gitmesi kaçınılmazdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hedefi 2036'ya gelindiğinde Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkekler ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak olan bir tahminde bulunuyorlar ve buna göre bir planlama yapıyorlar. Bu çerçevede mevcut yasal yapı devam edecek, şu anda çok güçlü bir şekilde, emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."