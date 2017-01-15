Emekli Maaşı hesaplama sorgulama ekranı 2017 Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

2017 online emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim? emekliler tarafından cevapları merak edilen sorular bunlar. Çalışanlar ise ne zaman emekli olurum? Çalışma gün sayım şu an kaç? gibi soruların cevabını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı olan tüm vatandaşlar, ne zaman emekli olabilirim uygulamasını kullanarak bilgilerini görebilirler. Ayrıca 2017 emekli maaşı hesaplaması da e-devlet ya da SGK sistemleri üzerinden öğrenilebiliyor. İşte konuyla ilgili bilgiler ve sorgulama yapabilmeniz için linkler...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ne kadar emekli maaşı alırım? diye merak edenlerin yapması gereken işlem, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesine girmek veya e-Devlet üzerinden hesaplama yapmak. Hem SSK hem BAĞ-KUR hem de Emekli Sandığına başlı sigortalılar resmi site üzerinden emekli maaşı hesaplamalarını yapabilirler. SSK emekli maaşı hesaplama işlemini yapabilmek için siteye girdiğinizde sizden bazı bilgileri girmeniz istenecektir. Bu bilgiler T.C. kimlik numaranız, SSk sicil numaranız, doğum tarihiniz gibi bilgilerdir. Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi sitesi üzerinden şifresiz olarak gerçekleştirilmektedir. E-Devlet üzerinden yapmak için şifreniz olması gerekmektedir.

BAĞ-KUR’a bağlı sigortalılar da resmi siteye giriş yaptığında T.C. kimlik numarası ve kurum bilgileri ile emekli maaşlarını hesaplayabilirler. Emekli Sandığına bağlı kişiler de resmi site üzerinden derece, kademe, hizmet yılı bilgileri doldurmaları halinde emeklilik maaşı bilgilerine ulaşabilirler.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Çalışanlar tarafından cevabı merak edilen sorusu ise, ne zaman emekli olabilirim? Bu hesaplamayı SGK'nın resmi İnternet sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Hesaplamasını yapmak istediğiniz kişi için uygun olan statüyü seçtikten sonra istenen tüm bilgileri giriniz ve ardından tamam butonuna basınız. Emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz. E-Devlet üzerinden sorgulama yapabilmek için şifreniz olması gerekmektedir.

EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE 1 YIL KAÇ GÜN SAYILIR?

Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl da 360 gün olarak dikkate alınır.

EMEKLİLİK NEDİR?

İnsan yaşamı için belli yaşlar arasında kalan belirlenmiş bir çalışma süresi vardır. Özellikle işçi ya da memur gibi ücret karşılığı çalışan kişi bu süreyi doldurduğunda ve emeklilik yaşına eriştiğinde emeklilik şartlarını sağlamış olur ve dilerse artık çalışmayabilir. Emeklilik şartlarını sağlamış bir kişi işinden ayrılıp emekli olduğunda daha önce çalışırken bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunca kendisine aylık bağlanır. Bu durumdaki kişiye emekli, bu duruma da emeklilik denir.