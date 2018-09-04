Emekli maaşı ve ikramiye hesaplama nasıl yapılır? 2018 SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Memur emeklisi ne kadar maaş alıyor? Enflasyon zam oranlarına göre, 4a emekli maaşı hesaplama robotu ile nasıl öğrenilir? Ne zaman emekli olabilirim? Malulen emeklilik şartları nedir? E Devlet emekli maaşı nasıl sorgulama yapılır? Malulen emekli maaşı ne kadar? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için ayrıntıları bu habermizde derledik. Emekli maaşı sorgulama hizmeti emekli olmuş kişiler için E Devlet üzerinden verilir. Henüz aylık bağlanmamış olanlar ise SGK'nın sayfası üzerinden emekli olma durumlarında ne kadar maaş alacaklarına yönelik tahmini rakamı öğrenebilirler. Temmuz 2018 zammı ile yeniden şekillenen emekli maaşındaki son durumu ve emekli maaşınızı nasıl sorgulayacağınız yazımızdan öğrenebilirsiniz. Emekli maaşı alabilmek için çalışanlar yaş ve prim şartını yerine getirip SGK'ya müracat etmelidir. Emekliliğe hak kazananlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında enflasyon oranlarına göre zam alırlar. Aldıkları zamla beraber ek ödeme(vergi iadesi) de artar. Temmuz ayı başında belirlenen enflasyon rakamları ile beraber en düşük işçi, çifçi ya da esnaf emeklisinin maaşları belli oldu. Maaşınızı sorgulamak için E Devlet'in 4A-4B-4C Aylık Bilgisi sayfasını kullanabilirsiniz. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta hem enflasyon hem ek ödeme artışı yapılırken, 150 binine ayrıca seyyanen zam olacak. Memur emeklilerine de yüzde 4 toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve ek ödeme artışı göründü.

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000-Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.



Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 860 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş azalmayacak. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU?



Emekli maaşları Ağustos ayında yüzde 5,17 puan enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL'ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi 2075 TL oldu. Esnaf emeklisi maaşı 1.249 lira, çifçi maaşı ise 1.178 TL oldu.



EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA



http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.

TEK ÇATI ALTINDA İKİ SİSTEM



Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.



BİRİ 1.485 DİĞERİ 936 TL ALIYOR



Üç farklı hesabın ortaya çıkardığı durumu anlamak için taban maaşlardaki farka bakmak yeterli. Taban maaş emekliliği hak edenlere bağlanan en düşük maaş demek. 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük aylığı bin 485 lira. Bu aylık 2000-2008 arası için bin 165 lira, 2008 sonrası için 936 lira. 9 bin gün prim ödeyen Bağ-Kur’lunun taban maaşı ise bin 330 lira.



300 LİRALIK ARTIŞ OLUR



Emekliler, 550 lirayı aşan maaş farkının kapatılması çağrısında bulundu. Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği’nin Başkanı Kazım Ergün, sorunun çözümü için şöyle bir öneri getirdi:



“Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35’ten yüzde 60’a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100’ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur.”

OCAK'TA EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Tüm emeklilerin maaşı Ocak'ta değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaş yükseldiği için Ocak'ta ek ödeme tutarı da artacak. Yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme, bu tarihte yeni maaştan hesaplanacağı için yükselecek. .

150 bin SSK ve Bağ- Kur emeklisine ayrıca seyyanen zam da olacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği bu seyyanen zam düzenlemesinin yürürlük tarihi henüz belli değil, ancak en geç Ocak'ta uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Böylece bu emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, ardından enflasyon zammı yansıtılacak. Maaşları arttığı için ek ödeme tutarları da artacak. Böylece 150 bin emekli 3 zam almış olacak. Memur emeklilerine de Ocak'ta 3 zam göründü. Toplu sözleşme kapsamında maaşlara yüzde 4 zam yapılacak, ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek.

Hem Merkez Bankası'nın hem de ekonomistlerin enflasyon tahmini Ocak'ta fark çıkabileceğini ortaya koyuyor. Memur emeklilerinin enflasyon farkı; Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 0.37, beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminine göre yüzde 3.17 olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödeme tutarı da maaşları yükseleceği için artacak.

SSK iLE BAĞ-KUR FARKI KAPANSIN

Emekliyim, esnaflık yapıyorum. 9 bin günle emekli oldum ve maaşım çok düşük. Bu nedenle çalışmaya devam etmek zorundayım. SSK'lılar daha kısa süre çalışmayla emekli olabiliyor ve maaşları bize oranla çok daha yüksek.

YÜZDE 4 EK ÖDEME AZ

Vergi iadesinin yerini alan ek ödeme ilk hayata geçtiğinde bizleri rahatlatmıştı. Ancak günümüz şartlarında ek ödeme düşük kaldı. Maaşımın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyorum.

2 bin lira maaşım var, aylık 80 lira ek ödeme yatıyor. Ek ödeme oranlarının yeniden düzenlenmesini bekliyorum.

EV KOLAYLIĞI GELSİN

10 yıllık emekliyim. Ev aldım.

Ancak emekli maaşımın tamamı oraya gidiyor. Esnafa, işverene faizsiz kredi gibi düzenlemeler var. Devlet bizi ev sahibi yapsa, ödemesini de maaşlarımızdan ufak ufak kesse iyi olmaz mı?

Hatta faizsiz değil, faiziyle kessin.

Böylece yaşlılığımızı daha rahat geçiririz.