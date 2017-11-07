Emekli maaşı zam haberi son dakika SSK ve BağKur emekli maaşları ne kadar

Emekli maaşları 2018 yılında ne kadar zam alacak? Emeklilerin maaşları kaç TL olacak? soruların cevaplarını ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. Yaklaşık 9 milyon emeklinin gözü Ocak zammında. 2018 Yılı Programı'nda bir önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre Ocak zammının yüzde 3.66 olacağı öngörüsü yer alırken, bu oranın artma ihtimali göründü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 4 aylık enflasyona göre yüzde 3.43 görünüyor. Bu, maaşlarda 145 liraya varan artış getirecek. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak zammına kilitlendi. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak olan emekliler, verileri yakın takibe aldı. Temmuz-Ekim enflasyonu da ipuçlarını verdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 3.43 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.43 olarak görünüyor. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak.



2018 Yılı Programı’na göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.36 olacak. Temmuz’da da maaşta yüzde 4.02 artış yaşanacak. Memurlar ve emeklilerine ise Ocak’ta yüzde 4, Temmuz’da yüzde 3.5 + 0.02 zam var

Memurların ve 11.5 milyon emeklinin 2018 yılında maaşlarında yaşanacak artışlar netleşiyor. TAKVİM'in SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin 'yüzde 3-3.5 aralığında olacak' şeklindeki tahmini tuttu. 2018 Yılı Programı'na göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.36 olacak. Temmuz'da ise maaşlar yüzde 4.02 artacak. Memur emeklilerine de Ocak'ta yüzde 4 artış, Temmuz'da ise yüzde 3.5 zam ve yüzde 0.02 enflasyon farkı var. Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda, memurların ve emeklilerin önümüzdeki yıl alacakları zamlar yer aldı. Programda; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre ne kadar artırılacağı bilgisine yer verildi. Buna göre; emekli aylıklarının Ocak'ta yüzde 3.36, Temmuz'da da yüzde 4.02 artırılacağı öngörüldü. Yine programda, memur maaşları ile memur emekli aylıklarının 2018 yılının Ocak ayında yüzde 4, Temmuz'da yüzde 3.5 artırılacağı ve yüzde 0.02 oranında enflasyon farkı verilmesinin öngörüldüğünü kaydedildi.







318 LİRAYA VARAN ARTIŞ

Bu öngörülere göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin 2018 yılında maaşlarında kümülatif olarak yaklaşık yüzde 7.52 artış gerçekleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki kümülatif artış oranı ise yüzde 7.66 olacak. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, öngörülerin tutması durumunda Ocak'ta 4 bin 382 lira 46 kuruşa, Temmuz'da ise 4 bin 558 lira 63 kuruşa yükselecek. Yani maaşlarda 2018 yılında 318,63 liraya varan artış gerçekleşecek.



KİLİT TARİH 3 OCAK



Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 3.43 artışla 4 bin 385 liraya yükselecek. Yani yüzde 3.43 artışa göre maaşlarda 145 liraya varan artış yaşanacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu rakam artabilecek. Merkez Bankası'nın 2017'ye ilişkin yüzde 9.8'lik enflasyon tahmini tutarsa, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.69 olacak. Bu durumda emeklilerin maaşında 156 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek maaş 4 bin 396 liraya ulaşacak. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zamma ilişkin tahminler daha da netleşecek. 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, kesin zam oranı ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak..



Emekliye asgari ücret



Milyonlarca emekli Ocak ayında belli olacak 6 aylık enflasyon rakamına kilitlenmiş durumda. Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 programına göre Ocak zammının 3.36 oranında olması öngörülürken son açıklanan enflasyonla birlikte dört aylık oran da yüzde 3.43 olarak ortaya çıktı. Bu rakama iki ay daha enflasyon rakamı eklenecek. Önümüzdeki iki aylık enflasyonun artı çıkması bu rakamı yukarıya da taşıyacak. Bu arada emekliler için yeni bir çalışma daha gündeme geldi.









İNTİBAK BEKLENİYOR



Emeklilerin aldıkları en düşük maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu formül özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Buna göre; tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak. Bu sağlanırsa özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak. Şu anda uygulanan net bin 404 liralık asgari ücret, emekli maaşının da tabanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları bin 404 liranın üzerinde olacak. Halen en düşük maaşlar Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 6, esnaf emeklilerinde bin 260, SSK emeklilerinde ise 885 lira. Yeni sistem gelirse maaşlara 519 lirayı bulan zam olacak.. Emekli maaşları arasındaki makası azaltmak, gelir düzeyini artırmak için son yıllarda pek çok ekstra zam düzenlemesi yapan hükümet, emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Bu arada 2000 yılından öncekiler için çıkartılan intibak yasasında da maaşlarda artış olmuştu. Şimdi 2000 yılından sonra emekli olanlar için de bir intibak beklentisi bulunuyor.



4'üncü Enflasyon Raporu'nu tanıtan Merkez Bankası, 2017 yılı enflasyon tahminini yükselttiğini duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "2017 yıl sonu enflasyon tahminini Temmuz Enflasyon Raporu'na göre 1.1 puan güncelledik. Tahminler üzerinde etkili olan en önemli unsur, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ile petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle Türk Lirası cinsi ithalat fiyatlarında yapılan yukarı yönlü güncelleme oldu. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2017 yılı sonunda orta noktası yüzde 9.8 olmak üzere yüzde 9.3 ile yüzde 10.3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.







3 VERİ KALDI

Bu tahmin, emeklilerin Ocak zammının artabileceğini ortaya koydu. Eğer 2017 enflasyonu yüzde 9.8 olarak gerçekleşirse, 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yaklaşık yüzde 3.69 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 3.69 olacak. Emeklilerin kesin zam oranının belli olması için sadece 3 veri kaldı. Yarın Ekim enflasyonu açıklanacak. Ardından Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesin oran ortaya çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu, kesin oranı 3 Ocak'ta duyuracak.



FARK OLACAK MI?

Memurlar ve memur emeklileri ise Ocak'ta, toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam alacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı da verilecek. Ancak hem 2018 Yılı Programı'na hem de Merkez Bankası'nın yeni tahminine göre memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı görünmüyor.



Emekli maaşı alanların yüzde 80'i erkek



Türkiye'de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini ise kadınlar oluşturdu.



EMEKLİ MAAŞINI ALAN



Türkiye'de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80'i erkeklerden, yüzde 20'si ise kadınlardan oluştu.



Yaş grupları itibarıyla emeklilerin yüzde 40,4'ünün 56-65, yüzde 27,8'inin 46-55, yüzde 20,7'sinin 66-75 yaş grubunda yer aldığı, emekli kişilerin yüzde 10'unu ise 76 ve daha yukarı yaştakilerin oluşturduğu görüldü.



Emekli kişilerin yüzde 67'sinin lise altı eğitim düzeyindekiler olduğu belirlendi. Lise ve dengi okul mezunlarının oranı yüzde 14,8 iken, yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 13,7 oldu. Emekli kişilerin yüzde 4,5'inin ise okur-yazar olmadığı tespit edildi. Emekli kişilerin yüzde 55,4'ü şeker, tansiyon, kalp, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığının bulunduğunu bildirdi.



Genel sağlık durumu itibarıyla emekli kişilerin yüzde 2,3'ü sağlık durumunu çok iyi, yüzde 46,9'u iyi olarak değerlendirirken, yüzde 37,3'ü sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu ifade etti. Öte yandan, emekli kişilerin yüzde 12'si sağlık durumunun kötü, yüzde 1,4'ü ise çok kötü olduğunu belirtti.



Araştırma sonuçlarına göre, ihtiyaç duyduğunda doktora başvurabilen emeklilerin oranı yüzde 94,5 iken, ihtiyaç duyduğunda ilaç alabilenlerin oranı yüzde 99,2 oldu. Her ikisine de ulaşabilen emeklilerin oranının ise yüzde 94,2 olduğu belirlendi