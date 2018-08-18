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Emekli maaşları 74 ile 356 lira arasında artacak

Merkez’in enflasyon tahminine göre, emeklinin ocak zammı yüzde 7.28 olacak. Maaşlar 74 ile 356 lira arasında artacak.

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Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz zammına kavuştu. Temmuzda zam oranının belli olmasının ardından, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylığı yüzde 9.17, memur emeklilerininki ise yüzde 8.65 artırıldı. Ağustos maaşlarını almaya başlayan emekliler için ocak zammının ipucunu Merkez Bankası verdi. 
 
YÜZDE 7.28 OLACAK 
 
Emekliler bir sonraki zammı ocak ayında alacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi de bu zammın ipuçlarını verdi. Anketten cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16.45 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 7.28 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 7.28 olarak gerçekleşecek. 
 
EN DÜŞÜK BİN 95 LİRA 
 
Temmuzda maaşları 85.79 ile 410.93 lira arasında yükselen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam 74.02 ile 356.87 lira arasında gelir artışı getirecek. En düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruştan bin 95 lira 41 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 248 lira 4 kuruşa çıkacak. 
 
MEMURA DA FARK VAR 
 
Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine temmuzdaki gibi ocakta da enflasyon farkı çıkacak. Ocakta enflasyon farkı verilmesi için 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. Yüzde 7.28'lik tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 3.28 fark oluşacak. Bu durumda memur ve emeklilerinin ocak zammı yüzde 7.28 olacak. Bu da memur emeklilerinin maaşına 120 lira ile 700 lira arasında zam getirecek. (Güneş)

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