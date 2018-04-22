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Emekli maaşlarının aralarındaki farklılıkların giderilmesi için dört ayrı formül masada

Emekli maaşına dörtlü iyileştirme.Emeklilerin maaşlarıyla ilgili dört ayrı iyileştirme gündeme geldi. En düşük maaşın asgari ücret kadar olması, intibak ile farklılıkların giderilmesi, zam yönteminin teke düşmesi ve temmuzda yüzde 5 artış yapılması masada.

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Türkiye'de bulunan 12 milyon emekli daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşamak istiyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla ücretlerde iyileştirmeler yaşandı. Ancak bunlara ilaveten yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan dört ayrı formül ile emekli maaşlarının özellikle aralarındaki farklılıkların giderilmesi amaçlanıyor.

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