Emekli maaşlarının aralarındaki farklılıkların giderilmesi için dört ayrı formül masada

Türkiye'de bulunan 12 milyon emekli daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşamak istiyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla ücretlerde iyileştirmeler yaşandı. Ancak bunlara ilaveten yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan dört ayrı formül ile emekli maaşlarının özellikle aralarındaki farklılıkların giderilmesi amaçlanıyor.



