2018 Emekli memur maaş bordrosu E Devlet sorgula Ocak ayı memur ve emekli maaşı ne kadar

Emekli ve memurların zamlı maaşları hesaplara yatmasıyle birlikte internet üzerinden 2018 emekli memur maaş bordrosu E Devlet üzerinden nasıl sorgulama yapılır? Ocak ayı memur ve emekli maaşı ne kadar? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bizlerde konu ile ilgili yeni gelişmeleri ve emekli memur maaşı hesaplama ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Emeklilerin ve memurların zamlı maaşları önümüzdeki hafta bankalara yatırılıyor. Memurlar yarın zamlı maaşlarını alacak. Emekliler ise sırayla paralarına kavuşacak. Yeni maaş miktarları da ‘e-devlet’e yüklendi. Enflasyon zam oranının açıklanması ile birlikte emekli ve memur zamları da yılbaşından sonra belli oldu. 15 Ocak'ta hesaplara zamlı maaşlar geçmesi beklenirken günler öncesinde emekli ve memurlar zamlı maaşlarına kavuştu. İşte 2018 emekli memur zam oranları ve maaş bordrosu E Devlet sorgulama ekranı....



Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 2 milyon memur emeklisi ve 3 milyon memurun beklediği zaman geldi. Ocak zamları, yarından itibaren hesaplara yatıyor. Yarın memurlar maaşlarını alırken emekliler, ayın 29'una kadar yeni maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2017'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.69 oldu. Bu ayın 3'ünde zam oranlarını öğrenen emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren de buna göre hesaplanan yeni maaşlarını almaya başlayacak.



E-DEVLET'E YÜKLENDİ



Emekliler, maaş ödeme günlerinde zamlı paralarına kavuşacak. Memur emeklileri ise bu ayın içinde açıklanacak takvime göre zam farklarını hesaplarında görecek. Memurlar ise yarından itibaren yeni maaşlarını hesaplarından çekebilecek. Öte yandan emeklilerin zamlı maaş miktarları ve ek ödeme rakamları e-devlet sistemine yüklendi. SGK hesaplamaları yaparak emeklilerin yeni maaşlarını böyşlece kendilerine duyurmuş oldu. E-devlet sistemine giren emekliler "Emekli aylık bilgisi" bölümünden bu ay alacakları yeni maaşlarını görebilecek. Memurlar da Maliye Bakanlığı'nın sitesinden bilgilerini girerek yeni maaşlarını öğrenebiliyor.



EK ÖDEMELER ARTTI



Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyor. Bu ay maaşlar arttığı için emeklilerin aldığı ek ödeme de yükseldi. Aralık ayında çıplak maaşı 2000 lira olan bir emekli 80 lira da ek ödeme alıyordu. Yeni zamla birlikte bu emeklinin çıplak maaşı 2.113,80 liraya ek ödemesi de 84,55 liraya yükseldi. Bu emeklimizin bankaya yatan 2.080 lira maaşı da 2.198,35 liraya çıktı.









MAAŞINIZI HESAPLAYIN



En yüksek emekli maaşı olarak 4. 240 seviyesini görüyoruz. Ocakta ki enflasyon zammı eğer hesaplanana göre 4.55 olursa ortalama 192 liralık bir maaş artışı olacak bu durumda 4. 432 seviyesinde bir maaşa denk geliyor. Eğer enflasyon rakamları daha yukarıda bir rakam olarak 4.97 oranında çıkarsa ortalama 210 TL bir artış söz konusu olacak ve en yüksek emekli aylığı 4.450 rakamını görecek.



Bununla birlikte enflasyon rakamı en yüksek oran bazında 5.39 seviyesinde gerçekleşirse emekli aylığına ortalamam olarak 228 TL oranında bir yılbaşı zammı yansıyacak. Bu da en yüksek emekli maaşını 4.468 rakamına ulaştırmış olacak.



Ek göstergeler itibariyle bazı emekli maaşları (2018 yılının ilk yarısında)

D/K Hizmet Yılı Ek Göstergeler İtibariyle Emekli Aylıkları 0 2200 3000 3600 (Makam:0) 3600 (Makam:2000) 3600 (Makam:3000) 1/4 25 1.978 TL 2.365 TL 2.432 TL 2.966 TL 4.095 TL 4.320 TL 1/4 26 1.978 TL 2.396 TL 2.465 TL 3.005 TL 4.134 TL 4.360 TL 1/4 27 1.989 TL 2.428 TL 2.497 TL 3.045 TL 4.174 TL 4.400 TL 1/4 28 2.015 TL 2.459 TL 2.530 TL 3.084 TL 4.213 TL 4.439 TL 1/4 29 2.040 TL 2.491 TL 2.562 TL 3.124 TL 4.253 TL 4.479 TL 1/4 30 2.066 TL 2.522 TL 2.595 TL 3.163 TL 4.292 TL 4.518 TL 1/4 31 2.092 TL 2.554 TL 2.627 TL 3.203 TL 4.332 TL 4.558 TL 1/4 32 2.118 TL 2.585 TL 2.659 TL 3.243 TL 4.372 TL 4.597 TL 1/4 33 2.144 TL 2.617 TL 2.692 TL 3.282 TL 4.411 TL 4.637 TL 1/4 34 2.169 TL 2.648 TL 2.724 TL 3.322 TL 4.451 TL 4.676 TL 1/4 35 2.195 TL 2.680 TL 2.757 TL 3.361 TL 4.490 TL 4.716 TL 1/4 36 2.221 TL 2.711 TL 2.789 TL 3.401 TL 4.530 TL 4.755 TL 1/4 37 2.247 TL 2.743 TL 2.822 TL 3.440 TL 4.569 TL 4.795 TL 1/4 38 2.273 TL 2.774 TL 2.854 TL 3.480 TL 4.609 TL 4.835 TL 1/4 39 2.299 TL 2.806 TL 2.886 TL 3.519 TL 4.648 TL 4.874 TL 1/4 40 2.324 TL 2.838 TL 2.919 TL 3.559 TL 4.688 TL 4.914 TL



2018 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Yapılan zamlara göre 2018 emekli maaş rakamları da tahmini olarak belirlendi. Düzenlemeyle beraber 1500 lira aylığı olan bir SSK emeklisinin maaşı, 2018 Ocak'ta 1550 lira ve Temmuz ayında ise 1612 liraya kadar çıktı. Bunun yanında emeklilere ödenen ek ödemeler de her ay zamla beraber artış gösterdi.



Mevcut durumda, en yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunurken; öngörülen zamla birlikte Ocak'ta 4 bin 384 liraya, Temmuz'da ise 4 bin 558 lira 63 kuruşa yükseldi. Halen bin lira olan maaş bin 34 liraya, bin 500 lira olan maaş bin 551 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 68 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 585 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 102 liraya ulaştı. Emekliler bir artışı da ek ödemede görecek. Maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de zamlanacak. Yani maaşlarda 2018 yılında 144 liraya varan artış gerçekleşecek.







2018 EMEKLİ ZAMMI 3 OCAK'TA NETLİK KAZANDI



SSK ve Bağkur emeklilerinin yılbaşı zammı için rakamlar 3 Ocak’ta netleşti. Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı 1260 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş yüzde 3.43 artışla 1303 liraya çıktı. 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı 1535 liraya, 2000-2008 arasında emekli olanlarda 1204 liraya ulaştı.



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,69 arttı. Aylık en yüksek artış %1,69 ile ulaştırma grubunda oldu. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık en fazla artış %18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %1,52 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu.



Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %1,37 arttı. Aylık en fazla artış ham petrol ve doğalgaz ürünlerinde gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



2017 Aralık ve 2017 Haziran endeksi arasındaki fark yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktır. İkinci altı aydaki enflasyon rakamlarına göre, memurlar yüzde 1,63 enflasyon zammı alacak.







Memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zam oranı yüzde 1.69'luk enflasyon farkıyla büyüdü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69'a yükseldi. Bu sonuçlar sonrası Memur emeklilerinin net maaşları ortaya çıktı.