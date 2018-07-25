Emekli memur 2018 maaş farkları ne zaman ödenecek SSK Bağkur emekli maaşı yeni zam oranı ne kadar

Emekliye 210 lira yeni zam ne zaman verilecek? Emekli maaşı ek ödemeler ne kadar? SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi maaş zam farkı ödemeleri yapıldı mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 410 liraya varan zamlı maaşlarını almaya başlarken, enflasyon tahmini ocak artışının ipucunu verdi. Buna göre zam, yüzde 4.31 olacak, gelirler 44 ile 210 lira arasında artacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz zammına kavuşuyor. Ay başında zam oranının belli olmasının ardından, yüzde 9.17 artışın yansıtıldığı maaşlar, ödeme tarihlerinde emeklilerin hesabına yatırılıyor. Emekli memur maaş farklarının ne zaman ödeneceği milyonlarca emekli memur vatandaş tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin hangi tarihlerde yatırılacağını bildirdi. İşte SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi maaş zam farkı ödeme tarihi



İlk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek olan zam miktarına Temmuz ayında kavuşan emekliler, ramazan bayramı ikramiyesi olarak da bin lira almışlardı. Şimdi gözler kurban bayramına çevrildi. Kurban bayramında da bin lira ikramiye alacak olan emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında Emekli Kurban Bayramı İkramiyesi ne zaman yatacak? sorusu geliyor.



BEKLENTİ ANKETİ



Emekliler bir sonraki zammı ise ocak ayında alacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi de bu zammın ipuçlarını verdi. Anketten cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.31 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 4.31 olarak gerçekleşecek. Temmuzda maaşları 85,79 ile 410,93 lira arasında yükselen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni Zam 44.02 ile 210,87 lira arasında gelir artışı getirecek. En düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruştan bin 65 lira 41 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 103 lira 4 kuruşa çıkacak.



MEMURA FARK VAR



Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine Temmuzdaki gibi ocakta da enflasyon farkı çıkacak. Ocakta enflasyon farkı verilmesi için 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. Yüzde 4.31'lik tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.81 fark oluşacak. Bu durumda memur ve emeklilerinin ocak zammı yüzde 4.81 olacak. Bu da memur emeklilerinin maaşına 103,4 lira ile 634,9 lira arasında zam getirecek.







Farklar yarın hesapta



SGK, “Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin, 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 26 Temmuz günü ödenecek” açıklamasını yaptı.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin 26 Temmuz 2018 tarihinde emekli maaşları ile birlikte ödeneceğini açıkladı.



"EMEKLİ, DUL VE YETİM"



SGK’dan yapılan açıklamada, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların 2018 Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının ödeme günlerinde zamlı olarak ödeneceği belirtilerek, “Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır” denildi.



Buna göre, ücretlerini üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; birinci grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, ikinci grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, üçüncü grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 591.133.092,16 TL olarak belirlendi.



EMEKLİ KURBAN BAYRAMINDA NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?



Hiç bir şekilde kesintiye uğramadan geçen bayram olduğu gibi bu ayda 1000 lira ikramiye alacaklar. Maaş oranlarının önemli olmadığı bayram ikramiyelerinde herkese aynı miktar yatacak. Öteki grupların ödemelerinde ise hisse ve iş görmezlik derecesi önemli olacak.



BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Geçtiğimiz bayram Arefe günü yatırılan bayram ikramiyesinin bu yıl aynı olması bekleniyor. Ramazan bayramında bir hafta öncesinde yatırılan emekli ikramiyesinin 17 Ağustos'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.







EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?



Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.



4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.



4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:



Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.







TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?



Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur ve emeklilerinin temmuz zamları da belli oldu. Buna göre görevdeki memurlar ile emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 3.5 zam üzerine enflasyon farkı da eklenince maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacaklar.



Görevdeki memurlar ve emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.



2018-2019 yılını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2018’in ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde de yüzde 3.5 zam alması öngörüldü. Enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaşlara eklenecekti. Bu yılın ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. 2017 yılında ise zam oranları ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 6.89 olmak üzere toplam yüzde 9.89 oldu.



2018 ZAMMI YÜZDE 14.34



2018’in temmuz ayında ise toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 3.5 zam öngörüldü. Ayrıca geçen, yani Ocak-Haziran, dönemine ait 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde de aşan tutar kadar fark alacaklardı. 2018’in ilk altı ayında TÜFE’de gerçekleşen ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklilerine yüzde 5.17’lik enflasyon farkı alma hakkı doğdu. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte zam oranı yüzde 8.67 oldu.



Ancak Maliye Bakanlığı, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 oranında artış yapıldığını açıkladı. Özetle, kamu görevlileri ve memur emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Bu zamla birlikte de kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.34 zam almış olacaklar. Böylece, temmuz-aralık döneminde en düşük memur emekli aylığı 1.978 liradan 2.149 liraya yükselecek.









EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?



Emeklilerin Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta ikramiye ve zam farkı olarak toplam ek kazancı 2 bin 172 ile 4 bin 185 lira arasında gerçekleşecek. Bu ay en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 liradan 171 lira artışla 2 bin 149 liraya yükseldi. En yüksek memur emeklisi aylığı da ek ödeme dahil 12 bin 634 lira 74 kuruştan bin 92 lira 90 kuruş artışla 13 bin 727 lira 64 kuruşa çıktı. Ağustos ayında yatacak emekli ikramiyeleri ile birlikte memur emeklilerinin bu yaz 2 biner lira ikramiye ve 2 aylık zam farkıyla toplam ek kazancı, 2 bin 342-4 bin 185 lira arasında olacak.









Ek ödeme dahil en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 144 lira artışla bin 713 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda ise 86 lira zamla bin 21 liraya ulaştı. En düşük esnaf emeklisi aylığı da 128 lira artışla bin 533 liraya yükseldi.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNDE EN YÜKSEK MAAŞ NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise ek ödeme dahil 4 bin 660 lira 51 kuruştan 427,36 lira artışla 5 bin 87 lira 87 kuruşa çıktı.



KURBAN BAYRAMI 2O18 NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı:



1. günü 21 Ağustos Salı 2018,



2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,



3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,



4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.