Memur emekli Ocak zammı maaş ikramiyesi 2018 memur emekli zam farkı ödemeleri ne zaman

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı zam farkları nasıl ve nereden alınacak? 2018 Ocak ayı zam farkları ne zaman ödenecek? Emekli ve memur zamlı maaşlar hesaplara hangi tarihte geçeceği günlerdir merak edilen konular arasında yer alıyordu. Alınan son bilgilere göre emekli memur SSK Bağkur emeklisi ve vazife malulleri ile dul ve yetim aylığı alan iki milyondan fazla kişiye bugün zam farkı ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dulveya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farklarını merak edenler için ayrıntıları bu haberimiz üzerinden derledik. Doğum tarihine göre yatan emekli memur maaşları normal şartları 1 ila 5 Ocak arasında hesaplara yatar. Ancak enflasyon farkının 3 Ocak'ta açıklanması memur zammı ek ödemesini ileri bir tarihe erteledi. Buna göre zamlı maaşlarını halihazırda alan memur emeklilerinin zam farkı ödemelerini de 31 Ocak tarihine erteledi. SGK'den yapılan yazılı açıklamada, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 kişinin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerinden alınabilecek. İşte 2018 Ocak ayı zam farkları ve detayları...



Milyonlarca emekli için ödeme günü geldi. SGK'dan gelen son haberlerde "2017 yılına ait emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödeniyor." denildi. Ödemeler aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilecek. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dulveya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödenecek.

2017 Yılına Ait Ek Tütün İkramiyesi Tutarları ile Emekli, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların Maaşlarına Ait 2018 Yılı Ocak Ayı Zam Farklarının Ödenmesi Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2017 yılına ait Tütün İkramiyesi tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek bugün ödenecek.



Maluliyet Derecesi Ödenecek Tutar (TL) 1 4.342.00 2 3.907.80 3 3.365.05 4 3.039.40 5 2.713.75 6 2.388.10



Bu kapsamda yer alan 57 bin 790 kişiye yapılacak toplam ödeme 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş oluyor. Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (Erbaş, Er, Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2 bin 388 lira 10 kuruş ile 4 bin 342 lira arasında değişiyor.



SGK'den yapılan yazılı açıklamada, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 kişinin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceği bildirildi.



Açıkalamada, 2017 yılına ait tütün ikramiyesi tutarlarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderileceği belirtilerek bu kapsamında 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş ödeme yapılacağı kaydedildi.



Söz konusu ödemelerle ilgili şu bilgiler verildi:



"Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (erbaş, er, subay, astsubay, uzman jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2 bin 388 lira 10 kuruş ile 4 bin 342 lira arasında değişmektedir. Maluliyet derecesi 1 olanlara 4 bin 342 lira, 2 olanlara 3 bin 907 lira 80 kuruş, 3 olanlara 3 bin 365 lira 5 kuruş, 4 olanlara 3 bin 39 lira 40 kuruş, 5 olanlara 2 bin 713 lira 75 kuruş ve 6 olanlara 2 bin 388 lira 10 kuruş ödeme yapılacaktır."

MEMUR EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?



6 aylık enflasyonun yüzde 5.69 çıkmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu oranda zamlar yapıldı. Çıplak maaşlara gelen yüzde 5.69'luk zammın ardından yüzde 4 oranında ek ödeme de maaşlara eklenerek hesaplara yatırıldı. Memur emeklileri ise yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammının ardından yüzde 1.69 oranında da enflasyon farkı alacak. Böylece memur emeklilerinin de Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 5.69 oldu.



Takvim'in haberine göre, memur emeklileri, maaş ödemeleri ayın 1'i ile 5'i arasında olduğu ve 3 Ocak'taki enflasyon verileri beklendiği için maaşlarını zamsız olarak aldı. Zam farkı ise önümüzdeki günlerde yatırılacak. Ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak açıklama bekleniyor. Örneğin; bin 871 lira olan en düşük maaş, zamla bin 978 lira oldu. Emekliye ay başında bin 871 lira yatırıldı. 107 liralık zam farkı sonradan verilecek. Zam farkı en geç bir sonraki aylıkla beraber ödenecek. Bu durumda emekli Şubat'ta artırılmış maaşıyla birlikte 1 aylık zam farkı da alacak.



MEMUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ZAM FARKI ALACAK?



SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşlarında bir sorun yok. Ancak enflasyon ayın 3’ünde açıklandığı için memur emeklisinin farkı da o tarihte belli oldu. Memur emeklisi her ayın 1 ila 5’i arasında maaş alıyor. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zamma göre hesaplanan maaşı bu tarihte alan emekliler, yüzde 1.69’luk enflasyon farkını ise halen alamadı. SGK yetkilileri memur emeklisine fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkında net bir açıklama yapmadı. Ancak 31 Ocak tarihine kadar ödemelerin yapılacağı bilgisini verdi.







SSK'LI EMEKLİLER



Emekli kartındaki son numara



▼ 9 olanlar 17 Ocak’ta

▼ 7 olanlar 18 Ocak’ta

▼ 5 olanlar 19 Ocak’ta

▼ 3 olanlar 20 Ocak’ta

▼ 1 olanlar 21 Ocak’ta

▼ 8 olanlar 22 Ocak’ta

▼ 6 olanlar 23 Ocak’ta

▼ 4 olanlar 24 Ocak’ta

▼ 2 olanlar 25 Ocak’ta

▼ 0 olanlar 26 Ocak’ta zamlı maaşlarını hesaplarından çekebilecek.



BAĞKURLU EMEKLİ



Emekli kartındaki son numara



▼ 9, 7 ve 5 olanlar 25 Ocak’ta

▼ 3 ve 1 olanlar 26 Ocak’ta

▼ 8, 6 ve 4 olanlar 27 Ocak’ta

▼ 2 ve 0 olanlar 29 Ocak’ta zamlarını peşin ödenir.



EMEKLİ MEMUR



Doğum tarihine göre 1-5 Ocak arasında yüzde 4 zamlı maaşlarını çektiler. Ancak enflasyon 3 Ocak’ta açıklanacağından, enflasyon farkı hesaplaması yetişmeyeceğinden fark zamları Ocak ayı bitmeden hesaplara yatırılacak.



EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



Emeklilik aylığı hesaplama işlemi sigorta kategorilerindeki farklılıklar sebebiyle her sigorta kategorisi için farklı yollarla hesaplanır. Emeklilik aylığı hesaplama işlemini 4A kategorisi çalışanları yani eski adıyla SSK’lılar Sosyal Güvenlik Kurumunun kendi sitesi üzerinden yapabilmektedirler. 4B kategorisi çalışanları yani eski adıyla BAĞ-KUR sigortalıları ise emeklilik aylığı hesaplama işlemini E-Devlet üzerinden yapabilmektedir. 4C çalışanları yani Emekli Sandığı sigortalıları ise emeklilik aylığı hesaplama işlemini 4A’lılar gibi SGK’nın kendi sitesinden yapabileceklerdir.







EK ÖDEME NEDİR?



Emeklilerin maaşlarına her ay ilave edilen ek ödeme (vergi iadesi) miktarı, memur emeklilerinde maaşın yüzde 4'ü; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (900 liranın altı maaşlılarda) oranındadır. Örnek vermek gerekirse; hala net maaşı 2 bin lira olan emekli, aylık 80 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline aylık 2 bin 80 lira geçiyor. Yüzde 3.4 zamla Ocak'ta net maaş 2 bin liradan 2 bin 68 liraya çıkacak. Ek ödeme de 80 liradan 82,72 liraya yükselecek. Emeklinin eline geçen para (net maaş + ek ödeme) 2 bin 150 lira 72 kuruşa ulaşacak.



DİNİ BAYRAMLARDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?



Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelip karara bağlanmayan bu konular arasında emeklilere ve memurlara dini bayramlarda ikramiye verilmesi de bulunuyor. Yapılan görüşmeler sonrasında eğer anlaşma sağlanırsa yılda 2 kez birer maaş olmak üzere bayram ikramiyesi verilmesi sağlanacak