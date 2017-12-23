2018'de emekli memur kaç lira maaş alacak Emekli memur 3 Ocak zammı ne kadar

Memura zam ve emekliye zam için bekleyişte olan milyonlarca vatandaş, heyecanla zam oranlarını bekliyor. Peki emeklinin yeni maaşları ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı nedir? Ocak ayı itibariyle emekli memur kaç lira maaş alacak? soruların yanıtları merak ediliyor. Yaklaşık 12 milyon emeklinin maaşı 2018 yılı Ocak ayı itibariyle artacak. Yaklaşık 12 milyon emekli, Ocak zammı için gün sayıyor. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.97 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Şimdi gözler Aralık enflasyonu verisine çevrildi. 3 Ocak'ta bu veri açıklanacak. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri maaşlarında ne kadar artış olacağını 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tarihte zam oranlarını öğrenip aynı ay içerisinde maaş alma günlerinde yeni paralarını ceplerine koyacak. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’luya yüzde 4.97, memur emeklisine yüzde 4 + 0.97 zam görünürken, Aralık verisiyle bu tutar daha da artabilecek. İşte emekli memur 3 Ocak zammı ve maaşları...



Tüm emeklilerin maaşına Ocak'ta zam var. Ancak zam oranında 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olduğu için emeklilerin yeni maaşlarının ne olacağı henüz kesin değil. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.97 zam görünüyor. Zam oranının belli olmasına sadece 2 hafta kaldı. Memur emeklileri yüzde 4 zamma ilaveten enflasyon farkı alıp almayacağını, SSK ve Bağ- Kur emeklileri maaşlarında ne kadar artış olacağını 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tarihte zam oranlarını öğrenip aynı ay içerisinde maaş alma günlerinde yeni paralarını ceplerine koyacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklileri ise, zam için enflasyon verisi bekleneceğinden Ocak ayı başında aylıklarını zamsız olarak alacak. 3 Ocak'ta kesin artış ortaya çıktıktan sonra farklar hesaplara yatırılacak



​NE ZAMAN ÖDENECEK?



Memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.97 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Şimdi gözler Aralık enflasyonu verisine çevrildi. 3 Ocak'ta bu veri açıklanacak. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak.







Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 3 Ocak'ta kesin zam oranını öğrenip aynı ay içerisinde maaş ödeme günlerinde artırılmış maaşlarını ceplerine koyacak. SSK ve Bağ-Kur'lular zamlı maaşlarını, emekli kartlarındaki tahsis numarasının son rakamına göre Ocak ayının 17'si ile 28'i arasında alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklileri ise zam oranının netleşmesi için enflasyon verisi bekleneceğinden, Ocak'ta aylıklarını zamsız olarak alacak. Artışın belirlenmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirleyeceği tarihte zam farkları yatırılacak.



AYLIK KESİNTİSİNE SON



Memurun hatasıyla emekli maaşı kesilip mağdur edilen vatandaşların sorununa çözüm geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, vatandaşın yanlış işlemi maaşı kesilmeden çözüm üretilecek. Vatandaş askerlik, doğum veya yurt dışı gibi borçlanma süreleri varsa bunları kullanarak eksik günlerini tamamlayabilecek. Bu tür borçlanma imkanı yoksa emekli olduktan sonra çalışması olanların bu süreleri kullanılacak. Bu tür bir çalışması olmayanlar için ise isteğe bağlı sigorta ya da tarım sigortasının devam ettirilmesi sağlanacak. Emekli olduktan sonra borcu çıkanların maaşı durdurulamayacak. Ödemeler maaştan taksitle kesilecek.







EMEKLİNİN OCAK ZAMMI 234 TL



SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak artışını merak ederken; Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde zam tahmini yüzde 5.52 çıktı. Bu öngörü tutarsa, maaşlarda 234l iraya varan yükseliş yaşanacak...



9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaş artışlarında belirleyici olan enflasyon verisi netleşmediğinden, Ocak zammını merak ediyor. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon, Ocak'taki zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak ipuçları var. Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği 2017 yılı Aralık ayına ait beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Bir önceki anket döneminde yüzde 10.68 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 11.74'e yükseldi. Bu tahmine göre, 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 5.52 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı da buna göre yüzde 5.52 olacak. Eğer Ocak zammı yüzde 5.52 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin 329 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 61 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 liradan bin 566 liraya, 2000-2008 arası emekli olan SSK'lılarda ise bin 165 liradan bin 229 liraya ulaşacak. En yüksek emekli aylığı da 4 bin 240 liradan 234 lira artışla 4 bin 474 liraya çıkacak.





MEMURA FARK



Memurlar ve memur emeklileri de Ocak'ta enflasyon farkı alıp alamayacağını merakla bekliyor. Ocak'ta maaşları yüzde 4 artırılacak olan memurlar ve memur emeklilerinin maaşına, 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu, fark alınabileceğini ortaya koydu. Son beklenti anketindeki yüzde 5.52'lik tahmin gerçekleşirse de memurlar ve memur emeklileri yüzde 1.52'lik enlasyon farkı alabilecek. Bu durumda Ocak zammı yükselecek.



3 Ocak'ta bir önceki yılın ikinci 6 ayına bakılacak ve minimum yüzde 4,94'lük bir zam alacak emekliler hiç artmazsa. Ama şu anda kesin zam oranını söyleyemiyoruz, çünkü kesin zam oranı 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonu gelecek ve yılın tablosuna bakılacak. Dolayısıyla eğer böyle bir tablo olursa en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.857 TL'ye çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1.871 TL'den 1.964 TL'ye, en düşük SSK emekli maaşı 1.402 TL'den 1.472 TL'ye ve en düşük BAĞKUR emekli maaşı 1.256 TL'den 1.318 TL'ye çıkacak.



Memur müsteşar, genel müdür, profesör ve uzman doktor maaşlarına zam konusunda ise tablo şu şekilde; müsteşar memur maaşı 10.435 TL'den 10.956 TL'ye, memur genel müdür maaşı 9.153 TL'den 9.610 TL'ye, memur profesör maaşı 7.916 TL'den 8.311 TL'ye ve memur uzman doktor maaşı 5.605 TL'den 5.885 TL'ye çıkacak.



Polis memuru maaşı 4.000 TL'den 4.201 TL'ye, memur vaiz maaşı 3.846 TL'den 4.038 TL'ye, memur öğretmen maaşı 3.699 TL'den 3.883 TL'ye ve memur hemşire maaşı 3.592 TL'den 3.771 TL'ye yükselecek. Kesin rakam 3 Ocak'ta belli olacak.