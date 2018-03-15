Emekli memur bayram ikramiyesi ne kadar? 2018 SSK ve BağKur emeklisine bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emekli memur bayram ikramiyesi ne kadar? 2018 SSK ve Bağ-Kur emeklisine bayram ikramiyesi verilecek mi? sorusuna yanıt arayanlar için detaylar haberimizde. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun bu ayki toplantısında memur ve emekliye bayramlarda ikramiye verilmesi teklifi görüşülecek. Anlaşma sağlanırsa, bundan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yararlanacak. 2 bin 62 lira bayram ikramiyesi, bu ay KPDK’ya taşınacak. Memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak. ilyonlarca memur ve emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi isteyen memurların ve emeklilerin heyecanla beklediği toplantı, bu ay yapılacak. Toplantıda bayram ikramiyesinin masaya yatırılması beklenirken, memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa SSK ve Bağ- Kur emeklileri ile ilgili yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.



Memura ve emekliye ikramiye için son gelişmeler sorgulanmaya devam ediliyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) içerisinde gündeme gelecek konuların arasında yer alan emekliye ve memura bayram ikramiyesi, anlaşma tabanına ulaşılırsa, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini de kapsayacak.









BU AY BELLİ OLACAK



Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi isteyen memur ve emeklilerin heyecanla beklediği toplantı bu ay yapılacak. Toplantıda bayram ikramiyesinin masaya yatırılması beklenirken, memur ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de ikramiyenin yolu açılacak.



GEÇEN YIL KARARA BaĞLANAMADI



Geçtiğimiz yıl ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanamayan konular KPDK gündemine geliyor. Toplu sözleşme sonrası ilk KPDK toplantısı kasımda yapılmıştı. İkinci toplantı ise bu ay gerçekleştirilecek. Toplantıda, memur ve emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Memur- Sen, toplu sözleşme masasında ikramiye tutarının bin 951 lira olmasını istemişti. O hesaplamaya göre ikramiye tutarı 2 bin 62 liraya çıktı.



MİLYONLAR UMUTLA BEKLİYOR



Toplantıda anlaşma sağlanırsa, memur ve memur emeklilerine yılda 2 kez ikramiye dönemi başlayacak. Bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiyenin yolunu açabilecek. Çünkü Memur-Sen'in daha önce memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, “İkramiye memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ- Kur emeklilerine de yaygınlaştırılabilir. Bir kararnameyle düzenleme yapılabilir. Yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye uygun olur düşüncesindeyiz” demişti.



Milyonlarca emekli bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyor.







EK ÖDEMEDE 2.TAKSİT ZAMANI



Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ek ödemeler sürüyor. Geçen yıl başvurup ek ikramiyesini alanlara, varsa kalan ödemeleri bu aydan itibaren yapılacak. Memur emeklileri, geçen yıl hangi tarihte ek ikramiyelerini almışlarsa, bu yılın aynı döneminde ödemeleri bir yıllık faiziyle birlikte yapılacak. Yasada ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verileceği karara bağlanmıştı. Emeklilere ilk ödemeler Mart 2017'de başlamıştı.



EMEKLİ EK İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE DURUMDA?



Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ek ödemeler sürüyor. Geçen yıl başvurup ek ikramiyesini alanlara, varsa kalan ödemeleri bu aydan itibaren yapılacak. Ek ikramiye kararını takip eden Mart ayı itibarıyla başlayan ek ikramiye ödemeleri kapsamında müracaat eden ve başvurusu haklı bulunan yaklaşık 232 bin kişiye SGK tarafından toplam 1,1 milyar lira ödeme yapıldı. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenmesi kararlaştırıldı.