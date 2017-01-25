Emekli promosyonu hangi ay verilecek? Bakan Müezzinoðlu son dakika açýklamasý

Milyonlarca emeklinin bir süredir beklediði emekli promosyonu hakkýnda son dakika açýklamasý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'ndan geldi. Bakan Müezzinoðlu, "Çalýþma Hayatýnda Milli Seferberlik Programý"nýn iþleyiþiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) il müdürlerinden, video konferans yöntemiyle bilgi aldý. Bakan Müezzinoðlu, bu bilgi alma sýrasýnda emeklilere verilecek promosyonla ilgili olarak, 'Ýnþallah mart ayýnda alacaklar.' dedi.

MART AYINDA ALACAKLAR

Bakan Müezzinoðlu, Aðrý Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Mehmet Nuri Aktaþ'tan çalýþmalarýyla ilgili bilgiler alýrken, Aktaþ'ýn bir emeklinin evini ziyaret ettiðini belirtmesi üzerine Müezzinoðlu, "Emeklilerimiz promosyon bekliyorlar mý?" dedi. Aktaþ'ýn "bekliyorlar" yanýtý üzerine Müezzinoðlu, "Ýnþallah mart ayýnda alacaklar." müjdesini verdi.

SGK KONUYLA ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR YAPMAYA BAÞLADI

Edinilen bilgiye göre SGK, Ziraat, Halk, Vakýfbank, PTT Bank ve özel bankalarla emekli promosyonlarýyla ilgili protokol imzalayacak. 4.2 milyon emeklinin maaþ aldýðý bankalarla SGK'da toplantý yapýlmýþ, Baþbakan Yýldýrým'ýn açýkladýðý promosyon þartlarý kendilerine anlatýlmýþtý. SGK yetkilileri, söz konusu toplantýda özel bankalarýn promosyona iliþkin bir itirazda bulunmadýðýný, konuyu yetkili organlarýndan deðerlendireceklerini açýklamýþlardý.

Yetkililer, promosyon protokolünü tamamladýklarýný ve önümüzdeki günlerde bankalarla tek tek görüþüp imzalarýn atýlacaðýný söylediler. Yetkililer, "Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz Mehmet Müezzinoðlu'nun onayýndan sonra protokol imzalarýný önümüzdeki günlerde bitirmeyi planlýyoruz" dediler.

MART'TA DAÐITILACAK

Yetkililer, Mart ayýndan itibaren de emeklilerin maaþ promosyonlarýný alabileceklerini ifade ettiler.

BAÞBAKAN BÝNALÝ YILDIRIM PROMOSYON RAKAMLARINI BÖYLE AÇIKLAMIÞTI

Baþbakan Binali Yýldýrým, "1000 lira altýnda emekli maaþý alanlara bir seferde 300 lira, 1000 lira ile 2 bin lira arasýnda emekli maaþý alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaþý alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapýlacak. Emekli promosyonlarýyla 5 milyar liralýk bir kaynak saðlanacak." dedi.

Emeklilerimize þunu anlatmak istiyorum. Bildiðiniz dün itibarýyla 2017'den geçerli olmak üzere asgari ücrette yüzde 10 civarýnda, yüzde 10'a yakýn bir artýþ gerçekleþti. Bu yýllýk enflasyonun üzerinde bir artýþtýr. Gönül arzu eder ki, daha fazla verelim. Ýleride imkanlarýmýz arttýkça daha fazlasýný vermeye gayret göstericeðiz. Emeklilerimiz bu ülke için çalýþtýlar, gayret ettiler. Onlarýn iyi þartta yaþamalarý bizim öncelikli hedefimiz.

2017 yýlýnda emeklilerimize maaþlarýna ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapýlacak. Bu ödemede bin lira altýnda emekli maaþý alanlara bir seferde 300 Lira, bin lira iki bin lira arasýnda 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaþý alanlar 450 lira almýþ olcak. Emekli maaþý bankalara yatýrýlýyor. Bankalar parayý tuttuklarý için böyle bir imkan saðladýlar. Asgari bu kadar ancak bundan fazlasýný vermek isterlerse amenna. 11,5 milyon emekli yararlanýyor bu promosyandan. Çoðu emekli bin-iki bin aralýðýnda onlar 375 lira alacak. Demekli aðýrlýklý ortalama 37 lira diye açýklayabiliriz. Hayýrlý olsun. Bir nebze olsun emeklilerimizin ihtiyacýný karþýlamak için yapýlan bir çalýþmadýr.

Bunun yýllýk tutarý 5 katrilyondur. Bankalar ve hükümetimiz bu kaynaðý emeklilerimize, emekli maaþlarýna ilave olarak bu promosyon þeklinde saðlamýþtýr. 3 yýl hesaplar bankada tutulma karþýlýðý bu ödeme yapýlacak. Ama ödeme bir seferde yapýlacak. 2017'de emeklilerimizin maaþ aldýðý takvime uygun olarak 1-2 ay içerisinde ödenmiþ olacak.

Emeklilerimizin maaþ alma durumuna göre 1 ila 3 ay arasýnda defaten ödenecek. Teþekkür ediyoruz. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz gayret etti, çalýþmalar yaptý. Nihayet olabileceðinin üzerinde, bankalarýmýzýn da fedakârlýk yapmalarý, sorumluluk almalarý dolayýsýyla böyle bir sonuç elde edildi. Bankalara teþekkür ediyoruz.

MAAÞA GÖRE PROMOSYON

Merakla beklenen promosyon için artýk geri sayým baþladý. 11.6 milyon emekliye banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalýþma Baþbakan Binali Yýldýrým'a sunuldu. Uzun süredir devam eden çalýþma çerçevesinde SGK ve Çalýþma Bakanlýðý yetkilileri bankalarla çok sayýda toplantý yaptý. Bu toplantýlarda bankalarla promosyon pazarlýðý yapýldý. Çalýþma Bakanlýðý yaptýðý toplantýlarda promosyon ödenmesini kesinleþtirirken tartýþmalar daha çok miktar üzerinde yoðunlaþtý. Bankalar emeklilerin beklentilerini karþýlayamayýnca yeni rakamlar ortaya çýktý. Tamamlanan dosyaya göre, maaþa göre promosyon verilmesi görüþü aðýrlýk kazanýrken, tutarlarýn da artmasý bekleniyor. Çalýþma Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, 2 bin liranýn altý için 300-350 liralýk bir rakamýn ortaya çýktýðýný, bu rakamlarýn Baþbakan Binali Yýldýrým tarafýndan artýrýlacaðýný söyledi.

Daha önce yapýlan çalýþmalarda maaþa göre promosyonda üç ayrý dilim ortaya çýkartýlmýþtý. Bu dilimler de bin liranýn altýnda maaþ alanlar, bin-2 bin lira arasýnda maaþ alanlar ile 2 bin lira ve üstünde maaþ alanlar þeklinde oluþuyor. Burada promosyon rakamlarý da 300 ile 450 lira arasýnda deðiþiyor. Bu rakamlarýn Baþbakan Yýldýrým'ýn devreye girmesiyle bankalar tarafýndan artýrýlmasý da bekleniyor. Ödemelerin nasýl olacaðý ise rakamlar belli olduktan sonra açýklanacak. Dosyayý inceleyen Baþbakan Binali Yýldýrým'ýn bu hafta banka yetkilileriyle görüþmesi de bekleniyor. Buradan çýkacak sonuca göre emeklilerin alacaðý rakamlar açýklanmýþ olacak. Ödemelerin de yýl bitmeden baþlamasý planlanýyor. Bakan Müezzinoðlu bu konuda, "Sayýn Baþbakanýmýz gerekli talimatý verdi. Ýnþallah yýl sonu olmadan son noktayý koyacaktýr" demiþti.

Promosyon ödemeleri, protokol imzalanmasýnýn ardýndan yapýlacak. 3 yýllýk ödeme yapýlacak. Emekli bu dönemde ayný bankadan maaþýný alacak. Banka da emekliye ödemeyi yapacak.. Promosyonlarýn peþin ve bir defada emeklilerin hesabýna yatýrýlmasý bekleniyor. Þu anda 12 milyon emekli için yýllýk 150 milyar liraya yakýn para bankalar vasýtasýyla ödeniyor. Bankalar bu paralarý kullanarak belli bir gelire sahip oluyor. Ayrýca emeklilerin kullandýðý ürünlerden de faiz ve hizmet gelirleri elde ediyor. Emekliler bankalarýn kazandýklarý bu paralarýn bir kýsmýnýn kendilerine ödenmesini bekliyor.

EMEKLÝ PROMOSYON ÜCRETÝ NEDÝR?

Emekli promosyon ücreti kýsaca, finans kuruluþlarýnýn 11 milyon gibi çok ciddi bir insanýn emekli maaþ hesaplarýnýn likiditesini iþletmesinin karþýlýðý olarak müþterisine promosyon parasý vermesini öngören bir uygulama. Bu noktada, tabi olarak devletin yetkili kurumlarý anlaþmayý saðlama aþasýnda aracý durumunda yer alýyor.