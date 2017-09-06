Emekli SSK Bağkur maaşı zammı ne zaman 2017 Emekli memur maaşları ne kadar?

Emekli SSK Bağkur maaşı zammı ne kadar ne zaman olacak sorularının cevabı enflasyon zammının gündemde olduğu şu günlerde sıkça araştırılıyor. Emekli memur zam oranları her sene belli kriterlere göre belirleniyor. Vatandaşlar Merkez Bankası’nın tahminlerine, beklenti anketlerinin sonuçlarına ve enflasyon oranlarına bakarak gerçekleşecek Ocak zammının ne kadar olacağını tahmin etmeye çalışıyorlar. Memur emekli zam oranı 2017 ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2018 zam oranlarında, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun büyük bir etkisi olacak. Bu nedenle de yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammının ne kadar olacağını anlayabilmek için enflasyon oranlarına dikkat ediyorlar. Toplu sözleşme kapsamında memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 4 zam alacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım da zam oranına eklenecek. Eğer 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.52 olarak gerçekleşirse, Ocak'ta memur ve memur emeklileri fark alacak. Maaşlara yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 0.52 enflasyon farkı yansıtılacak. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2018'de, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ağustos'ta yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10.68 olarak gerçekleşti. 2017 enflasyonu da bu seviyede çıkarsa, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon, yani emeklilerin Ocak'taki zam oranı yüzde 4.52 olacak. Bu durumda halen 885 lira olan en düşük emekli maaşı 925 liraya, 4 bin 240 lira olan en yüksek maaş da 4 bin 431 liraya yükselecek. Öte yandan Merkez Bankası, 2017 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.7 olarak duyurdu. Bu tahmine göre de Ocak zammı yüzde 2.65 olacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği son beklenti anketinden ise enflasyon beklentisi yüzde 9.46 olarak çıktı. Bu tahmine göre de Ocak zammı yüzde 3.37 olacak. Eğer Ocak artışı yüzde 2.65 olursa en düşük maaş 885 liradan 908 liraya yükselecek. Ocak artışı yüzde 3.37 çıkarsa, en düşük maaş 914 liraya çıkacak.

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN?

Zam Ocak 2018'de yapılacak.

EMEKLİ TAZMİNATLARI ARTTI

Memur- Sen, toplu sözleşmeyle sağlanan kazanımları internet sitesinden duyurdu. Buna göre, 2 yıllık dönem için belirlenen yüzde 17.54 artışın yanı sıra, pek çok kamu görevlisi ek zamdan yararlanacak, kamu emeklilerinin tazminat tutarı artacak. İşte bazı kazanımlar;

Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarı 2018'in ilk 6 ayında bin 448, ikinci 6 ayında bin 498 lira, 2019'un ilk 6 ayında bin 559, ikinci 6 ayında bin 637 lira olarak ödenecek.

4C'lilere ödenen ek ödeme tutarı 184 liradan Ocak 2018'de 256 liraya çıkacak.

KİT'lerde görev yapan baş müdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşına 1 Ocak 2018'de 202 lira ilave zam yapılacak.

Sivil savunma uzmanlarının maaşına 1 Ocak 2018 itibariyle 51 lira ilave zam yansıtılacak.

Şef kadrolarında bulunan personelin maaşına 1 Ocak 2018'de 101 lira ek zam olacak.

Koruma ve güvenlik görevlilerine, 1 Ocak 2018'de 51 lira ilave zam yapılacak.

Döner sermayeden ek ödeme verilmeyen tabiplerin maaşına 1 Ocak itibariyle 122 lira ilave artış yansıtılacak.