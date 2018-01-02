Emekli ve memur maaşı Ocak enflasyon ve zam oranı 2018 SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar nasıl hesaplanır

Emekli ve memur maaşı 2018 zam oranı SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar nasıl hesaplanır? Yaklaşık 12 milyon emekliye 2018’de çifte zam var. Maaşlarda hem Ocak’ta hem de Temmuz’da artış yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon, memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı alacak. 9 milyon civarında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranlarını, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon verileri gösterecek. Enflasyon verilerinin açıklandığı 3 Ocak'ta 2018'in ilk yarısını kapsayan, 3 Temmuz'da da Temmuz- Aralık dönemini içeren zam oranı belli olacak. Ancak maaşlarda yapılacak artışlara ilişkin ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki 2017'ye ilişkin enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.52 olacak. Temmuz'daki zam oranı da 2018 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre yüzde 4.02 olarak gerçekleşecek. İşte SSK BAĞKUR emekli ve memur emeklisi maaş zammı ile ilgili yapılan son açıklama ve detayları...



​FARKLA YÜKSELECEK



Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre Ocak'ta yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı alacak. Temmuz'da da memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik artışın yanı sıra enflasyon farkı alma ihtimali var. Beklenti anketine göre, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 1.52 enflasyon farkı oluşacağı tahmin ediliyor. 2018 Yılı Programı'na göre Temmuz'da ise yüzde 0.02 enflasyon farkı verilmesi öngörülüyor. Yani enflasyon farkı oluşursa, toplu sözleşmede belirlenen zam oranları yükselecek. Bu arada emeklilerin Ocak ve Temmuz'da maaşlarıyla birlikte, her ay verilen net aylıklarının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeler de yükselecek..



Milyonlarca memur ve memur emeklisi ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Toplu sözleşme görüşmeleri gereğince yüzde 4 zam alacak olan kamu çalışanları ve memur emeklileri ayrıca oluşacak 6 aylık enflasyona göre farkı da maaşlarında görecek. Böylece hem memurlar hem de memur emeklileri ocakta çifte zam almış olacaklar. Yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 2.829 lira 84 kuruşu bulacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 0.97 fark hesaplandığında bu rakam 2.857 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu ile birlikte fark daha da artabilecek. Emekli memurlarda ise en düşük maaş yüzde 4'lük zamla birlikte 1.945 lira 84 kuruşa yükselecek. 5 aylık enflasyona göre fark eklendiğinde rakam 1.964 liraya ulaşacak.

ENFLASYON YÜZDE 4'Ü AŞTI

Memur ve emeklilerin ocakta fark alabilmesi için 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık enflasyon verisiyle bu oran aşıldı. Temmuz-kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Yani memurlara ve memur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.97 fark görünüyor. Ancak yapılan beklenti anketleri ve Merkez Bankası verilerine göre bu oranın daha da yukarı çıkması ihtimali var. Son kesin rakam ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi ile belirlenmiş olacak. Halen en düşük memur maaşı 2 bin 721 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, ocak zammı yüzde 4 olursa 2 bin 821 liraya, ayrıca yüzde 0.97 enflasyon farkı olursa 2 bin 857 liraya yükselecek. Yani en düşük maaşta en az 136 lira artış olacak. En düşük memur emeklisi maaşı da bin 871 liradan, zam oranı yüzde 4 olursa bin 945 liraya, yüzde 0.97+yüzde 4 olursa bin 964 liraya çıkacak. Böylece en az 93 lira artış olacak. (Sabah)







NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli ikramiyesi tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiyenin bir yıllık tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor. Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı ise 3 bin 407 lira.



3 AY İÇİNDE 7.500 LİRA

İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle takip eden yılın aynı ayında ödenmesi kararlaştırıldı. Mart itibarıyla başlayan ödemeler kapsamında müracaat eden ve başvurusu.







Hükümet bu yılın ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 3.36'da kalacağı tahminiyle Ocak 2018'de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 3.36 oranında zam yapacağını hesaplamış, bu hesabı da daha yeni açıklanan 2018 yılı programına yazmıştı. Programda, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zam dışında enflasyon farkı ödenmeyeceği düşünülüyordu. Ancak ekim ayında tüketici enflasyonu yüzde 2.08 çıkınca yılın son 4 ayındaki enflasyon gerçekleşmesi 6 aylık tahmini bile aşarak yüzde 3.43'ye yükseldi.



Bu yıl özellikle kurlardaki tırmanışın etkisiyle son iki ayda geçen yıldan daha düşük bir enflasyon beklenmiyor. Bununla birlikte önümüzdeki son iki ayda enflasyon geçen yılki oranlarda artsa dahi 6 aylık enflasyon yüzde 5.7'ye ulaşacak. Dolayısıyla işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, enflasyon bundan sonra düşmediği sürece yüzde 5-6 aralığında gerçekleşecek. Ekimde gerçekleşen yüksek enflasyon memur ve memur emeklileri için de yıl başında enflasyon farkı almalarını sağlayabilecek.



Memur ve emeklilerine temmuz ayında yüzde 4 zam yapılmıştı. Enflasyondaki yükseliş bu hızla devam ettiği taktirde 6 aylık enflasyon yüzde 5 civarına yükselirse, memur ve emekliler 1 puan, yüzde 6'ya çıkarsa 2 puan enflasyon farkı almaya hak kazanacak.

EMEKLİYE 228 TL ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının netleşmesi için tek veri kaldı. Ekonomistler ise yüzde 4.55- 4.97- 5.39 şeklinde 3 formül hesapladı. Buna göre emeklinin maaş artışı 228 lirayı bulacak...



Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon kadar zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tek bir verinin açıklanmasını bekliyor.



Ocak ayı enflasyonunun belirlenmesi ile SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı da netleşecek. Ancak 5 aylık enflasyon verileri de emeklilerin alacağı zammın ipuçlarını veriyor. Yüzde 4.97 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu üzerinden, Ocak zammı için 3 formül ortaya çıktı. Ekonomistler, Aralık ayı enflasyonu için yüzde 0.4 düşüş, sabit kalma, yüzde 0.4 artış şeklinde 3 senaryo üzerinde yoğunlaştı.



Buna göre, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani emeklilerin Ocak zammı için yüzde 4.55, yüzde 4.97 ve yüzde 5.39 olmak üzere 3 formül gündemde. Yüzde 5.39 olan en yüksek formüle göre de emeklilerin maaşında göreceği en yüksek artış 228 lira olarak hesaplandı.







HESAP TAMAM



Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş Ocak zammı yüzde 4.55 olursa 192 lira artışla 4 bin 432 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa 210 lira yükselişle 4 bin 450 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse 228 lira artışla 4 bin 468 liraya yükselecek.



BAĞ-KUR TARIM: Halen bin 260 lira olan en düşük emekli maaşı Ocak zammı yüzde 4.55 olursa bin 317 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa bin 322 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse bin 327 liraya ulaşacak.



2000'DEN ÖNCE EMEKLİ OLAN SSK'LILAR: Bin 485 lira olan en düşük maaş; zam yüzde 4.55 olarak gerçekleşirse bin 552 liraya, yüzde 4.97 olursa bin 558 liraya, yüzde 5.39 çıkarsa bin 565 liraya yükselecek.



2000-2008 ARASINDA EMEKLİ OLAN SSK'LILAR: Taban maaş bin 165 liradan yüzde 4.55'lik senaryoya göre bin 218 liraya, yüzde 4.97'lik senaryoya göre bin 222 liraya, yüzde 5.39'luk senaryoya göre bin 227 liraya çıkacak.

İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ VE YAŞLI'YA OCAK'TA ZAM VAR

Ocak ayı ile birlikte değişecek ücretler 80 milyon vatandaşı etkileyecek. Ev hanımları, işsizler, memurlar, emekliler, işçiler, esnaf herkesin gelirinde artış olacak, ödeme miktarları değişecek. Gelin asgari ücret ne olacak, memurun, emeklinin zam oranı ve işsizlik maaşı ne kadara yükselecek, aile yardımında rakamlar ne olacak bakalım.

Türkiye'de Ocak ayı her çalışan için zam ayı olarak biliniyor. Belirlenen asgari ücret ise herkesin hayatını etkiliyor. Bu yıl da Ocak ayı ile birlikte hem kamuda hem emeklilere zamlar yapılacak. Yeni asgari ücretle birlikte ödemeler ve gelirler de artacak.



ASGARİ ÜCRET YÜZDE 10 ARTABİLİR

Yaklaşık 20 milyon çalışanın yarısı asgari ücretli olarak görünüyor. Ocak ayı ile birlikte asgari ücret de değişecek. Bu yıl uygulanan 1.404,6 TL'lik asgari ücretin en az yüzde 10 artması bekleniyor. Bu durumda net asgari ücret 1.550 TL'ye yaklaşmış olacak.



GEÇTİĞİMİZ YIL NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

MEMURA ENFLASYON ZAMMI

Toplu sözleşmede varılan karar gereği memur maaşları bu Ocak ayında yüzde 4 artırılacak. Maaşlarda 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. En düşük memur maaşı 2 bin 829 liraya ulaşacak. Enflasyon farkı da verilecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa memurlar 0. 97 oranında fark alacak.

EMEKLİ

Memur emeklileri yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile birlikte yine yüzde 1'e yakın fark alacak. En düşük memur emeklisi maaşı bin 945 liraya yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de şu anda 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.97 oranında zam görülüyor. Bu oran yüzde 5'i de geçebilir.

2000 öncesi emekli olan bir SSK'lının en düşük maaşı 1.558 liraya çıkacak. Buna ilaveten alınan yüzde 4'lük ek ödeme de zamla birlikte artış meydana gelecek.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE ARTIŞ

Asgari ücretteki artış evlilik durumu ve çocuk sayısına göre verilen Asgari Geçim İndirimi'ni (AGİ) yükseltecek. Asgari ücretteki artışla birlikte bekar bir işçinin AGİ'si 150 liraya yaklaşacak.

İŞSİZLİK MAAŞI YÜKSELİYOR

İşsizlerin aldığı maaşlar da değişecek.

İşsizlik maaşı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok da bin 411 lira 20 kuruş ödeniyor. Asgari ücretteki artışla bu tutarlar yükselecek. İşsizlik maaşının 1.500 lirayı geçmesi bekleniyor.

AİLE YARDIMI DA ARTIYOR



Halen 219,17 lira olan eş yardımı, 227,94 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51,35 liradan 53,40 liraya, 6 yaş üstü için 25,68 liradan 26,70 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura ödenen aylık aile yardımı 321,71 liradan 334,74 liraya ulaşacak.



YAŞLILIK AYLIĞI 784,64 LİRAYA ÇIKIYOR

65 yaş üstündekilere 3 ayda bir yapılan ödeme 784,64 liraya yükselecek.

BAKIM MAAŞINA ZAM VAR

Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek, memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Evde bakım parası bin 68 liraya çıkacak.

ÖDEMELER DE ARTIYOR

Asgari ücretteki değişimle birlikte doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmalar da artıyor. Bu borçlanmalar brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında yapılıyor. O yüzden borçlanmaları bu ay içinde yapanlar karlı çıkacak. Ayrıca esnafın ve Bağ-Kur'luların ödedikleri prim miktarları da artacak. Yine ev hanımlarının ödediği isteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücret ile birlikte yükselecek.

MEMURA ENFLASYON FARKI GELİYOR!



Milyonlarca memur ve memur emeklisine ocak ayında yüzde 4'lük zamma ilaveten enflasyon farkı göründü.

Ocakta memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı göründü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alabilmesi için 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşıldı. Yüzde 0.97'lik fark çıktı. Şimdi zam oranlarının kesinleşmesi için sadece 1 veri kaldı.



ENFLASYON YÜZDE 4.97 OLURSA



Ekonomistlerin 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyona ilişkin 3 senaryosu da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini gösteriyor. Enflasyon yüzde 4.55 çıkarsa yüzde 0.55'lik, yüzde 4.97 olursa yüzde 0.97'lik, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse yüzde 1.39'luk farkın maaşlara yansıtılması söz konusu olacak.