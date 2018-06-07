Emekli ve memurun maaşı 11-13 Haziran’da ödeniyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada “Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacak” dedi. Kamu görevlilerinin ayın 15’inde maaşlarını aldıklarını anımsatan Ağbal ayın 15’i itibarıyla Ramazan Bayramı’nın birinci gününe geldiğini ifade ederek “Bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacak” dedi.

Ağbal “Bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı’na girmeden bütün kamu görevlilerimiz maaşlarını, aylıklarını almış olacak” dedi. SGK’dan yapılan açıklamaya göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran; 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran; 0, 2, 4 ve 6 olanlara ise 13 Haziran’da aylık ödenmesi yapılacak. Öte yandan bugün bazı basın yayın organlarında emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, ‘emeklileri aldatmaya’ yönelik haberlerin yer aldığı belirtilen açıklamada “Gerçeği yansıtmayan bu haberler” denildi. Açıklamada Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emeli olanlara ikramiye ödendiği, SSK emeklilerine ise bugün 1.000’er lira ikramiye ödeneceği belirtildi.