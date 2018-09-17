Emekliler hem enflasyon, hem ek ödeme zammından faydalanacak, maaşlar artacak

Tüm emeklilerin maaşı ocakta değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaş yükseldiği için ocakta ek ödeme tutarı da artacak. Yüzde 4-5'lik ek ödeme, bu tarihte yeni maaştan hesaplanacağı için yükselecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine ayrıca seyyanen zam da olacak.

MAAŞLAR ARTACAK

Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği bu seyyanen zam düzenlemesinin yürürlük tarihi henüz belli değil. Ancak söz konusu düzenlemenin en geç ocakta uygulamaya geçmesi bekleniyor. Böylece bu emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, ardından enflasyon zammı yansıtılacak. Emeklilerin maaşları arttığı için ek ödeme tutarları da artacak. Böylece 150 bin emekli 3 farklı zam almış olacak.

DÖRT AYRI ORAN KALDI

Memur emeklilerine de ocakta 3 zam göründü. Toplu sözleşmeyle maaşlara yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Hem Merkez Bankası hem de ekonomistlerin enflasyon tahmini ocakta fark çıkabileceğini ortaya koyuyor. Memur emeklilerinin enflasyon farkı, Merkez'in tahminine göre yüzde 0.37, beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminine göre yüzde 3.17 olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödeme tutarı da artacak. İlk 2 aylık oran 2.86 oldu. Buna 4 oran daha eklenecek. (Güneş)