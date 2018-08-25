Emeklilere her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında verilen ek ödeme yükselecek

12.3 milyon emekli intibak, ek ödeme artışı, avans ve faizsiz kredi kararı çıkması durumunda ne kadar ek gelir sahibi olacak

Son yıllarda yapılan gelir artırıcı düzenlemeler emeklilerin yüzünü güldürüyor. 2000`den önce emekli olanlara intibak, seyyanen zam, Sosyal Güvenlik Destek Primi`nin kaldırılması, promosyon gibi hamlelere son olarak bayram ikramiyesi eklendi.

Bu yaz 2 bin liralık ikramiyeyi cebine koyan emekliler, yeni intibak, ek ödeme artışı, avans ve faizsiz kredi gibi 4 talep konusunda verilecek kararı da merakla bekliyor. Bu talepler hayata geçerse, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan intibak zammı söz konusu olacak. Yaklaşık 5 milyon emeklinin gelirinde artış yaşanacak.

Halen emeklilere her ay maaşın yüzde 4`ü, 5`i oranında verilen ek ödeme de yükselecek. Ek ödemenin oranı maaşın yüzde 8-9`una çıkabilecek.

Örneğin; 2 bin lira maaşı olan emekli, aylık 80 lira da ek ödeme alırken; oran yüzde 9`a çıkarsa bu tutar 180 liraya yükselecek. Emeklilerin bir diğer beklentisi de avans ve faizsiz kredi imkanı. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere uygulanan avans sisteminin mevcut emeklilere uygulanması isteniyor.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu`nun kamu bankalarıyla anlaşma yapması ve emeklilere sıfır faizli kredi sağlanması talepleri var Bu talepler hayata geçerse, emekliler SGK`dan 3 maaş avans ya da maaşının 10 katı kredi çekebilecek. Faizsiz bu paralar, küçük taksitlerle ödenecek.

2.5 MİLYONA ÖDEME YAPILACAK

Emeklilerin maaş ödemeleri sürüyor. 2.5 milyon emekli ve hak sahibine, pazartesi ve salı günü maaş ödemesi gerçekleştirilecek SK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise; 27-28 Ağustos`ta olmak üzere 2 milyon 581 bin 53 emekliye ödeme yapılacak. (Takvim)