Emekli ikramiyesi ödemesini düzenleyen tasarý komisyonda kabul edildi

30 yýldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasýna raðmen, 30 tam hizmet yýlý üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yýlý için, ek ikramiye ödenmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kýsmýnýn 3 ay içerisinde verilmesine iliþkin düzenlemenin de yer aldýðý kanun tasarýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.