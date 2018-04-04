Emeklilerin Temmuz zammı 2.77 olarak görünüyor

Yaklaşık 12 milyon emekli Temmuz zammına kilitlendi. Bu emeklilerin 9 milyonu aşkın bölümünü oluşturan SSK ve Bağ- Kur`lular, zamları enflasyona endeksli olduğu için meraklı bekleyiş içerisinde.

2018`in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını belirleyecek. Bu da 3 Temmuz`da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Ancak zam oranı şekillenmeye başladı.

İPUÇLARI GELDİ

Emeklilerin zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirlerken, bunun ilk 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK`in açıklamasına göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 2.77 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı 3 aylık enflasyona göre yüzde 2.77 olarak görünüyor. Geriye 3 veri kaldı. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu verileri de eklenecek. SSK ve Bağ- Kur`luların Temmuz artışı ortaya çıkacak.

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı`nda 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği kaydedilmişti. Ancak sonradan Merkez Bankası`nın 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7`den yüzde 7.9`a yükseltmesi, zam oranlarının daha yüksek çıkabileceğini ortaya koymuştu.

MEMURA FARK ÇIKABİLİR

Enflasyon verileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor. Memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlense de ayrıca enflasyon farkı ihtimali de var.