Emeklilikte 3600 günü kaçırana yeni fırsat

Erken emeklilik denilince akla 15 yıl hizmet süresi ve 3600 günle emeklilik geliyor. Bu gruba dahil olanlarda yaş şartı çok da düşük değil, erkeklerde 60, kadınlarda 58’e kadar çıkıyor. Ancak prim günü düşük olduğu için erken emeklilik olarak değerlendiriliyor.

SSK kapsamında 15 yıl ve 3600 günle sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar yararlanıyor.

BUGÜNE GÖRE KOLAY

Bu fırsatı kaçırdım diyen üzülmesin. 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanların emekliliği, yeni işe başlayanlardan daha kolay. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 veya sonrası olanlar SSK kapsamında 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü ve 58 (kadın), 60 (erkek) yaş şartıyla emekli olabiliyor. Ama 30 Nisan 2008’den sonra SSK’lı olanlarda emeklilik için 5400 gün gerekiyor.

KADINDA 58'E DÜŞÜYOR

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 günü arasında ilk defa işe giren erkeklerin kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Kadınlarda yaş şartı daha düşük. Buna göre; 1999-2008 arasında işe giren kadın, 4500 günle 58 yaşında kısmi emeklilik hakkına sahip oluyor. Kısmi emeklilikte maaş biraz düşük olabiliyor.

BAĞKURLU DA FAYDALANIR

Her ne kadar Bağkur’dan emekli olma şartı zor olsa da bu sigortalılara da bazı kolaylıklar sağlanıyor. SSK için 3600 prim gün süresi yeterken Bağkur kapsamında erken emeklilik 15 tam yıl ve 5400 prim günü ile mümkün. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 veya sonrası olanlar açısından da 5400 gün geçerli. Fakat bunlar için yaş şartı kademeli bir şekilde yükseliyor.