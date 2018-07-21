Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum Erken emeklilik çıktı mı emeklilik hesaplaması nasıl olur

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum nedir? Erken emeklilik çıktı mı? Erken emeklilik koşulları nelerdir? 3600 günden emeklilik hesaplaması nasıl ve nereden yapılır? 3600 gün primini dolduran işçiler nasıl emekli olur? Erken emeklilik hesaplama nasıl yapılır? 3600 günden emeklilik hakkı nasıl elde edilir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Emekli olmak isteyenler sigorta başlangıcının belirtilen tarihlerde olması koşulu ile 3600 günde emekliğe hak kazanabilir. Sigorta başlangıcı, prim ödemelerinin başladığı ay olarak kabul edilir. Emekli olabilmek için en önemli şartlardan biri hizmet süresidir. Hizmet süresi zaman içinde yeni yönetmeliklerle farklılaşmıştır. Ancak sigorta başlangıcına göre çalışanların kaç yıl üzerinden emekli olacağı belirlenip hesaplanır. Erken emekli olmak isteyenlerin de dikkat etmesi gereken ilk konu şart koşulan 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olma konusudur. SGK priminin 3600 gününü dolduran işçilerde erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce girişe giriş şartı aranır. Emeklilik yaş hesaplaması yapılırsa; 3600 günden erkekler 55, kadınlar 54 yaşında emekli olabilir. İşte 3600 gün sorgulama işlemi



2018 SGK Erken Emeklilik! Bu şartlarda emekliliği öne çekebilirsiniz!



Çalışanların çoğu herhangi bir iş yerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Sigortası yapılmayanların uzun süreler mağdur edilmesinin önüne geçmik için yasa, primi eksik yatana ya da sigortası yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2'si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız olarak çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermiyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.



3600 GÜNDEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI



Emeklilik için beklemek istemeyenler ve 3600 gün üzerinden emekli olabilmek için,



1.08.09.1999 tarihinden önce girişe girmiş

2.En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış,

3.En az 3600 gün prim ödemiş olmak zorundadır.



EMEKLİLİK İÇİN BORÇLANMA



Kadınlar doğum erkekler ise askerlik sürelerini borçlanabiliyor. Bu borçlanma ile kadın ya da erkeğin yaş şartında değişiklik olmuyor ama toplu prim ödeme hakkına sahip oluyorlar. Kadınlar 3 çocuğa kadar her çocuk için 2 yıl prim ödemesi yapabiliyor. Tabi doğum yapmadan önce annenin çalışıyor araması şartı da aranır. Askerlik ve doğum borçlanmalarında prim ödenecek sürelerde işçinin çalışmıyor ve priminin ödenmiyor olması gerekir. Zaten askerlik süresinde SSK’lılara prim ödenemez. Ancak Bağkurlu olanların askerlik süresince prim ödeme imkanı vardır. Bu durumda SKK’lı olanlar askerlik borçlanması yaparken Bağkurlu olanlar askerlik süresince prim ödemesi yaptıkları için ayrıca borçlanma hakkına sahip olmazlar.



ERKEN EMEKLİLİK HESAPLAMA



E Devlet ve SGK'nın sitesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulaması işlemlerinizi yapabilirsiniz.



SGK'da sorgulama; https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresinden cinsiyetiniz, doğum trihiniz, hizmete başlama tarihiniz, ssk prim ödeme sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, varsa askerlik gün sayınız, fiili gün sayınız, varsa yurt yurtdışı gün sayınız ve 3600 günü doldurduğunuz tarih bilgileri istenir. Bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra tahmini emeklilik yaşınızı ve kalan prim gününüzü öğrenebilirsiniz. Erken yaşlanma ve malüllük de aynı sayfada sorgulanabilir.



E Devlet'te sorgulama: E Devlet'in "Emekli Olma Durum Sorgulama" eklentisi ile hızlı ve kolay bir şekilde emekliliğinize ne kadar kaldığını görebilirsiniz. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) Sisteme girdikten sonra sigorta kolu ve hizmete başlama tarihinizi seçmelisiniz. Sistem ne kadar prim ödeyerek kaç yaşında emekli olacağınızı söyler. Hizmete başlama yılınızı bilmiyorsanız hizmet dökümü görüntüleme sayfasında bu bilgiye ulaşabilirsiniz.



2018 EYT İLE YAŞA TAKILANLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK MI?



Yüz binlerce çalışanın beklediği erken emeklilikte yaş probleminin ortadan kaldırılması için yeni düzenleme olup olmadığı meselesi 2018 yılında yeniden gündemde. Şı an için bu konu ile ilgili herhangi yeni bir gelişme yok ama olur olmaz bu haber üzerinden erken emeklilik ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Erken emekli olmak için güncel olarak şu anda beş formül yer alıyor. Bunlara bakacak olursak;



1-Yıpranma payı olan meslek grupları;



Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.







2-Askerliğini işe girmeden evvel yapan erkekler;



Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.

3-Doğum borçlanması ile erken emekli olan kadınlar;



Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak isteyenleri için şartlar şu şekildedir;



4-Doğumdan önce SSK tescili,



Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.),



Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.



5-9 Eylül 1999 yılı öncesinde emekli olanlar;



15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.



Bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlar için;



Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.