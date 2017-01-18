Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) gözü 2017'de EYT son dakika haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 2017'de. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın prim borcu ve diğer borçlara yönelik açıklaması heyecanlandırdı. Yaş yüzünden emekli olamayanlar acaba yasa ne zaman çıkacak diye merak ediyorlar. Erken emeklilik hayali kuran ancak prim borcu nedeniyle hayalini erteleyen vatandaşlar da Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklaması ile heyecanlandı. Prim borcunu yapılandıran ve ödeyemeyen vatandaşlar için ikinci bir şans verildi. İşte, Ağbal’ın açıklamaları...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını kaybedenlerin, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğini bildirdi.

Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen "torba kanun" tasarısı üzerinde verdikleri önerge ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda önemli değişiklik yaptıklarını ifade etti.

Bazı vatandaşların geçen Kasım ve Aralık aylarında ödenecek tutarları farklı nedenlerle ödeyemediklerini belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu sürelerin uzatılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık. Hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede, böyle bir uzatmanın uygun olacağı kanaatine vardık. Yeniden yapılandırma kapsamında Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek.

Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından Ocak ve Mart ayında, sigorta primleri bakımından ise Şubat ve Nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. Bundan sonraki yeniden yapılandırmanın tüm taksitlerini 4'er ay uzattık. Hükümet olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate aldık. Yani Ocak ayında yapılması gereken ödemeler Mayıs ayında, Şubat ayında yapılması gerekenler Haziranda ve izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenerek ödenebilecek. Böylece içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımıza yeni bir imkan sağladık."

PEŞİN ÖDEMEYİ SEÇENLERE DE YENİ İMKAN

Maliye Bakanı Ağbal, kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde bulunanlardan ödemelerini yapamayanların dilemeleri halinde Mayıs sonuna kadar peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini anlatan Ağbal, "Daha önce peşin ödemelerini Aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz." diye konuştu.

2017'DE EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) YASASI GELİR Mİ?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK’lı da 8 Eylül 1999’a kadar emeklilik için iki şart vardı. Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi. 8 Eylül 1999’dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur’lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu. Vatandaşlar ise en çok yeni yılla birlikte 2017'de erken emeklilik konusunda müjdeli bir haber bekliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın sinyalini verdiği Başkanlık Sistemi için referandum sinyali de seçim öncesi vatandaşları 2017 yılı için ümitlendirmeye yetti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) ŞARTLARI NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayan kişiler normalde yaş şartı olmaksızın, prim günü ve sigortalılık süresiyle emekli olacaklardı. Fakat DSP-ANAP-MHP hükümeti, hazırladığı sosyal güvenlik paketiyle prim gününün yanında yaş şartını da yeniden getirdi. ‘Yeniden’ diyoruz çünkü çok önceden beri uygulanan emeklilikte yaş koşulu, 1991’de Demirel Hükümeti tarafından kaldırılmış ve kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilir hale gelmişti. 30’lu ve 40’lı yaşlarda emeklilik hayali kuran çalışanlar için 8 Eylül 1999’da yapılan düzenleme şok etkisi yaptı. Örneğin 1974 doğumlu ve 1992’de çalışmaya başlayan bir bayan 2012 yılında emekli olabilecekken, yeni yasaya göre emeklilik tarihi 2023 yılına uzadı. Yani bu bayan işe girerken beklediği tarihten 11 yıl daha geç emekli olacak. İşte bu örneğimizdeki gibi yaklaşık beş milyon kişiye Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) diyoruz.

EYT MAĞDURU BAĞ-KUR'LULAR İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Prim günü ve yaşını tamamlayıp yine de borcu kalan Bağ-Kur mağdurları için bu borcun ödenmesine yönelik düzenleme yapılacak ve vatandaşlar kredi çekerek bu borcu kapatacak ve emekli olabilecek. Üzerinde çalışmların devam ettiği yeni torba yasa da borçların yapılandırmasına yönelik yeni düzenlemeler olacak. Bu da yüzbinlerce vatandaşın emeklilik haklarını almaları demek. Özellikle Bağ-Kur'lu esnaflar emeklilik için tüm şartları yerine getirmesine rağmen borcu olduğu için emekli olamıyordu. Yeni yasa yüklü borçların faizlerini silip taksit imkanı getiriyor. Borcun tamamını ödeyip emekli olacaklar kredi alabilecek.

İKİ ÇALIŞANIN KARŞISINDA BİR EMEKLİ VAR

Ağustos 2016 tarihinde SGK Sigorta Primi Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz Rize'de basın mensuplarının birtakım sorularına cevap verdi. Bunlardan bir tanesi de "emeklilik" üzerine. Açıkgöz, bu konuda çok net konuştu. Kayıt dışı oranlarının azaldığı müddetçe sigortalı çalışanın arttığını söyleyen Açıkgöz sözlerine şu şekilde devam etti: Çalışan aktif-pasif oranlarımız iyileşme sürecinde. Daha iyi olacağını ifade etmek istiyoruz. Şu anda yaklaşık her iki çalışana karşı bir emeklimiz var. Bu oran uygun değil. 3-4 çalışana bir emekli seviyelerine gelmesi gerekir. Çalışanlarımız ‘günümü doldurdum yaşımı bekliyorum ne yapabilirim’ diyor. Emeklilik tanımı eşittir yaştır. Avrupa’da da böyledir. Avrupa ülkelerinde gün tanımlaması yoktur. Belli yaşa gelenler emekliye ayrılabilir. Çalışamayacak yaşa gelen insana emekli denir. Emeklilik yaşlılık aylığıdır. ‘Ben 10 bin günü tamamladım ama 45 yaşındayım, bana maaş verin’ denilemez çünkü bu sisteme aykırıdır. Bunun aksi sistemin dengelerini bozar. Bu konuda bir çalışma yok."